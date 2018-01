Evento canino tendrá doble propósito: divertir y concientizar

Los centros comerciales suelen ser asociados con compras y comida, pero este fin de semana el Real Plaza marcará la diferencia demostrando que esta cadena es mucho más que consumo al dedicarle el domingo a los perros.



Por primera vez, este centro comercial realizará el Pasacalle Canino, un evento gratuito que tendrá como atractivo principal un concurso de disfraces en el que los perros que participen desfilarán sobre una alfombra roja, donde podrán demostrar singulares habilidades.



El toque romántico lo pondrá el segmento ‘Pedida de pata’, donde una pareja de perros se unirá en ‘santo matrimonio’ frente al público que servirá de testigo.

Este evento busca generar consciencia para que las personas traten a sus mascotas como un miembro más de la familia.

Pero los organizadores no solo han pensado en entretener, sino también en crear consciencia sobre la cruda realidad que viven millones de perros sin hogar en el Perú.



Además de concursos y empresas con productos para mascotas, estarán presentes 3 asociaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate y a promover la adopción de perros. Una de éstas es WUF, asociación sin fines de lucro que desde el 2015 está dedicada a promover la adopción y la tenencia responsable de mascotas, a crear consciencia sobre la realidad de los perros en estado de abandono y a ejecutar proyectos que permitan alcanzar estos objetivos.



Este domingo miembros de WUF estarán presentes durante el evento con 4 perros del albergue Milagros Perrunos. Los interesados en adoptar podrán hacer todas las preguntas, no solo acerca de los perros presentes sino también de los que están en la plataforma digital www.wuf.pe

fff Además de promover la adopción de perros a través de su plataforma virtual www.wuf.pe, WUF también realiza distintos eventos, entre ellos el Conoce a tu WUF que permite gozar a los perritos en vivo. Andrea Carrión

“Es relevante invitar a grupos como WUF ya que son conocidas por su obra social y siempre buscan el final feliz a las mascotas rescatadas, lo cual va alineado a nuestro propósito que es transmitir felicidad a nuestros clientes”, comentó Larissa Rodríguez, gerente de mall del Real Plaza Guardia Civil. “Las empresas privadas como Real Plaza y Ricocan que tenemos una fuerte cultura canina debemos continuar realizando estas actividades que promueven la adopción y generar la concientización de tratar a la mascota como un miembro más de la familia”, agregó Rodríguez.



No será la primera vez que Real Plaza ponga el reflector sobre las mascotas. En el 2016 lo hizo con el evento Carisma Canino, que se llevó a cabo en el Real Plaza Pro. Esta vez el pasacalle será en el Real Plaza Guardia Civil, en Chorrillos.







INFORMACIÓN DEL EVENTO



Cuándo: Domingo 28 de enero, de 9 a.m. a 12 m.

Dónde: Real Plaza Guardia Civil. Av. Guardia Civil 1035, Chorrillos.

Ingreso: Gratuito



Cronograma

Concurso de disfraces: 10 a.m.

*Inscripciones desde las 9 a.m.



Pedida de pata: 11:30 a.m.