Impactante transformación de perro callejero gana concurso de WUF

Elssy Valverde no tenía claro lo que descubriría debajo del montón de llagas, costras, pulgas y garrapatas que encontró sobre el cuerpo de este perro amarrado a un poste en Comas. Ella solo sabía que dejarlo ahí era sentenciarlo a más dolor, así que lo llevó a su casa.



“Nunca entendí qué hacía ahí amarrado, apenas tenía una bolsita con comida cerca y nadie alrededor. Decidí llevármelo, pero no quería seguirme, estaba muy débil, era un huesito andante. Pero lo convencí y recién cuando se echó en una esquina en mi casa, pude notar bien sus orejas craqueladas, su cola pelada y toda la piel cuarteada”, recuerda Elssy.

Así fue encontrado Aquiles, sumamente débil y con terribles heridas en la piel y en sus partes íntimas. Cortesía

Aquiles un par de semanas después de haber sido rescatado. Cortesía

Han pasado 2 meses desde este rescate y hoy Aquiles está tan distinto que esta semana su caso se convirtió en la historia más impactante de un concurso realizado por la asociación WUF a través de sus redes sociales.



Desde hace varios años, el 21 de julio es la fecha elegida por millones de personas para celebrar el Día Mundial del Perro. Ya que WUF tiene como misión crear un mundo mejor para todos los perros, decidió ir en busca de la historia más conmovedora, y luego de revisar más de 100 casos compartidos en su página de Facebook, eligió a Elssy y su perro Aquiles, quienes ganaron una sesión de fotos con Photolife Studios.

Así se ve Aquiles hoy. Cortesía

Desde su fundación, WUF está dedicada a promover la adopción de perros en estado de abandono, a crear consciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y a ejecutar proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para estos animales.



Aprovechando el significado que tiene este día para los perros y los humanos que los aman y los respetan, Lucía Vázquez, gerente de Marketing de WUF, señaló que esta fecha ayuda a darle relevancia a un tema por el que WUF trabaja día a día: los perros.



“Desde que existe, el mejor amigo del hombre nos ha dado lecciones de fidelidad y nobleza, alegra hogares y familias, cambia vidas y las mejora, da seguridad a quien necesita un guía y ayuda al hombre a lograr lo que él ni con la ciencia podría. Sin embargo, aún así hay muchos perros que son maltratados, abandonados, olvidados y simplemente dejados de lado. Cambiar esta realidad es nuestra principal misión y por eso trabajamos día a día para generar conciencia”, señala Vázquez.

Cuando Elssy llevó a Aquiles al veterinario, los doctores le encontraron un tumor e inmediatamente empezaron con las rondas de quimioterapia. El perro ha respondido tan bien que lo empezaron a llamar Hércules por su fuerza y coraje.



“Los ayudo porque me da mucha pena verlos en ese estado. Desde pequeña rescataba gatitos y felizmente mis padres me apoyaron. Me da mucha cólera que haya tantas personas irresponsables que dejan a sus perritos afuera expuestos a todo tipo de enfermedades y lo peor es que los dejan sin esterilizar”, comenta Elssy.

Aquiles tuvo que visitar varias veces al veterinario. Esto es algo en lo que, tal vez, no piensan quienes abandonan animales; el costo financiero y emocional que le endosan a quienes optan por ayudar en lugar de ignorar. Cortesía

Aquiles no es su primer rescate. También están Lobito, Jerry, Jerry 2, Gustavo, Mily, Maya, Pepa, Taylor, Morochita, Negra y Chock. Y cómo dejar de lado a su adorada Pria, una gatita negra que encontró en un basural, arrastrándose. Nunca llegó a caminar, pero vivió feliz hasta hace pocas semanas.



Elssy consiguió hogares para muchos de sus rescatados y hoy conserva a Morocha, a Mily, que tiene epilepsia y es la engreída de su mamá, a Gustavo, un viejito con problemas en la piel, a Maya que está en adopción y a Aquiles que se está terminando de recuperar.



“Estos animales son mis bebés; yo los he curado, los he llevado al veterinario, los he acompañado. Felizmente no estoy sola, mi enamorado y mi mamá me ayudan mucho a darles una buena vida”, agrega Elssy.

La madrea de Elssy y su Mily. Cortesía

Como organización, WUF busca que las historias de otras personas inspiren a aquellos que tienen en sus manos las posibilidades de construir un mundo mejor para todos los perros.



“Este concurso nos permitió conocer muchas historias de personas que, sin pensarlo, se metieron de lleno a rescatar perros y darles la calidad de vida que merecen. Como sociedad debemos entender que el bienestar o malestar de estos animales depende de nosotros porque es nuestra responsabilidad cuidarlos, mantenerlos sanos y procurar su bienestar. Lamentablemente eso no sucede al 100% y es por eso que días como hoy nos ayudan a poner todas las luces en la realidad actual y generar consciencia una vez más hasta que esto cambie”, añade Vásquez.

La publicación del ganador en el muro de WUF en Facebook. WUF



WUF agradece a todas las personas que participaron en este concurso:



Yennifer Fabián García, Ceci Díaz Cesar Luna, Joanna Echenique, Akane Mitsui, Alessandra Añorga Ortiz, Fortunata Solís, Zehra Torres, Ana Bertha García Zavala, Patricia Vera, Victoria Lizana, FA Jenny, Nallitnas Huldita, Ricardo Velayarce, Magaly Huivin Álvarez, Belinda Ortega Justiniano, Gloria Roque, María Mori Pereyra, Sandy Ruiz, Mi Amigo Lorenzo, Gustavo Gonzales Henríquez, Lucy Pillco, Giuliana Figueroa Silva, Janet García Bautista, Ana Gill, Giovana Killapunchay, Mónica Ibáñez, Mari Cielo, Celia Valdera, Jael Ruidias, Lourdes Valladares, Martha Luz Sulca Ramos, Elena Cusi, Lourdes Valladares y Elva Vílchez Rosas.