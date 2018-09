Mañana será un gran día para celebrar con tu mascota

Esa imparable movida de cola cuando nos ven agarrar la correa no es gratuita. Nuestros perros suelen asociarlo con 'calle', lo que generalmente es una buena experiencia, por eso la fiesta y por eso la importancia de que sea frecuente. Pero además es importante contar con actividades extra curriculares, por decirlo de alguna manera, que nos motiven a pasar un día, o al menos una mañana, fuera de casa con nuestra mascota.



Debido a la proximidad del Día de la Mascota -algunos países, lo festejan el 4 de octubre- este fin de semana se juntan dos eventos y por qué no aprovechar el domingo para hacer algo diferente y, de paso, apoyar a aquellos que aún no tienen la suerte de tener un hogar.

Tu donación será destinada a WUF. Facebook

HUSH PUPPIES 5K:

2DA CAMINATA FAMILIAR CON PERROS



Por segundo año consecutivo, esta caminata reunirá a las familias junto a sus integrantes de 4 patas y en esta oportunidad los participantes tendrán la posibilidad de apoyar a WUF, una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.



“Quien asista no solo podrá hacer deporte con su mascota y sacarla de su rutina, sino que además tendrá un impacto positivo en miles de perros que a diario esperan un plato de comida. Comprando el kit, aportarán para poder alcanzar la meta en cantidad de comida. Esto se suma a otras iniciativas que tenemos para ayudar a los perros a través de nuestro ‘app’ Club WUF”, comentó Mauricio Vargas, jefe de producto de Club WUF.



Cuándo: 30 de setiembre, 9 a.m. a 12 p.m.

Dónde: Avenida Pablo Carriquirry, cuadra 2, 15036, San Isidro (cruce con Parque Norte)

Organizada por Hush Puppies y Perú Runners

Invitado especial: Asociación sin fines de lucro WUF

Costo: S/. 40. Se entregará un kit con polo y medalla

Inscripción: Puedes inscribirte en esta página:

https://www.passline.com/sitio-evento/ii-caminata-familiar-hush-puppies-5k

Informes: https://bit.ly/2QdQuYy





Además de venta de productos y de tómbolas para apoyar a perros sin hogar, habrá atención veterinaria. Facebook

DIA DE LA MASCOTA 2018



En este evento realizado exclusivamente para celebrar la importancia que tienen nuestras mascotas en nuestras familias, habrá una serie de actividades, incluida una campaña gratuita de atención veterinaria.





Cuándo: 30 de setiembre, 9 a.m. a 12 p.m.

Dónde: Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Jirón Madre de Dios s/n, Cercado de Lima

Organizado por Gerencia de Desarrollo Social, Municipalidad Metropolitana de Lima

Ingreso: S/. Gratuito

Informes: https://bit.ly/2DDt8dm







PARA TENER PRESENTE



➡ No olvides traer tu bolsa para desecho, un plato y agua para tu mascota.

➡ Todos los perros deben de andar con su correa bien puesta. Prohibido collar de ahorque.

➡ Tal como dictamina la Ley N°27596, que regula la crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes potencialmente peligrosos, algunas razas de perros deben conducirse adicionalmente con bozal, tal es el caso de pitbull, dogo argentino, fila brasilera, tosa japonesa, bull mastiff, doberman, rottweiler.