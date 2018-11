Qué hacer y qué no si migras con tu mascota

Una cosa es planear un viaje con tu mascota cuando puedes llevarla contigo en cabina y otra muy distinta es hacerlo cuando debe de viajar por su cuenta en la bodega del avión, especialmente si el viaje es solo de ida.



En los últimos años se ha notado un incremento en el número de personas migrando con sus mascotas, al menos ésta es la experiencia de PetWings, servicio logístico integral de transporte y relocación de mascotas



Se trata de una noticia alentadora pues dice mucho del lugar que se le está dando al animal en la familia, pero según Melissa Grisolle, médico veterinario y gerente logístico de esta empresa, también es un dato importante que la invita a compartir una serie de recomendaciones para que nuestras mascotas tengan un viaje seguro y tranquilo.

Algunos ponen papel periódico como base dentro de la caja transportadora, otros ponen paños absorbentes. Cortesía





El animal es prioridad

La primera recomendación de Pet Wings para aquellas personas que van a migrar con sus mascotas a otra ciudad o país, y que lo harán por vía aérea, es no comprar pasaje ni elegir la aerolínea hasta hablar con una empresa especialista en traslado de animales. Ésta te sugerirá qué aerolínea elegir según el tipo y raza del animal, y el destino final.



Ojo con los plazos

Es fundamental iniciar el trámite con tiempo. Casi todos los países requieren que las vacunas estén al día, incluso algunos exigen que hayan sido puestas dentro de cierto número de días antes del viaje. Cada país tiene sus requisitos, no es lo mismo viajar a Estados Unidos, Australia, Europa o Sudáfrica. Si es Europa, mínimo empezar 4 meses antes del viaje, a EE.UU. al menos 1 mes antes.



La jaula adecuada

El viaje no solo implica documentación. Vemos mucha gente que no se prepara bien. Hace poco, por ejemplo, un gato se escapó de su jaula en pleno vuelo. Para evitar esos accidentes es necesario saber elegir bien la caja transportadora. No es lo mismo una jaula para entrenar que una jaula para viajar. Ésta debe de permitir que el animal pueda estar de pie y con espacio para darse la vuelta. Y debe de estar asegurada con pernos, no grapas. Esos requisitos no necesariamente te los da la aerolínea, por eso es mejor buscar un profesional que sepa lo que hace.

Es muy importante que el animal tenga espacio suficiente para estar de pie y darse la vuelta con facilidad. Hay que tomar en cuenta que pasará muchas horas en el aire sin pasillos donde estirar las patas. Cortesía

Entrenamiento previo

Para que tu mascota vuele tranquila, o al menos no se estrese demasiado, es muy importante enseñarle a que se sienta cómoda y segura dentro de una jaula o caja transportadora. Con el acostumbramiento a la jaula buscamos apelar al instinto de cueva del animal, es decir, que en un ambiente cerrado se sienta seguro y protegido. Un buen proceso de entrenamiento en jaula dura mínimo un mes. En PetWings hasta hemos desarrollado un protocolo de ‘pasos a seguir’ para que nuestros clientes sepan cómo entrenar a su mascota antes de viajar.



En el avión

La bodega de un avión es un ambiente grande que tiene diferentes compartimentos. El compartimento en el que viajan animales vivos tiene el mismo sistema de ventilación que hay en cabina. Entonces la temperatura y la presión de oxígeno son los mismos para humanos y animales.

Perros ñatos. ¿Pueden o no pueden viajar?

Sí pueden, sí se hace correctamente. Hemos mandado bulldogs a Quatar y a Indonesia, y todo el tiempo mandamos perros braquicefalos (hocino chato) a EE.UU. y Canadá. Lo ideal es hacerlo en vuelo directo, pero si es necesario, se hacen escalas.



Ayuno

Hay un periodo de retiro de alimentos antes del viaje para evitar que se orinen o defequen en la caja transportadora; por lo menos 6 horas de ayuno y muy poca agua. El 90% de las mascotas de nuestros clientes no se hacen, pero si la naturaleza gana y el animalito se hace, no pasa nada, es cuestión de un baño y ya está. A mi lo que me importa es que el animal llegue bien, contento y moviendo la cola.

Ellos pueden aguantar varias horas sin comida ni agua, pero está bien darles un poquito de agua horas previo al viaje. Cortesía

Ejercicio versus sedación

Es importante mantenerlos activos el día previo al viaje y el día del viaje para que lleguen cansados al aeropuerto. Esto ayudará a reducir su nivel de estrés y ansiedad. Sedarlos no es una opción. Con la sedación la frecuencia respiratoria baja y eso junto con la baja de presión de oxigeno que hay en el aire puede ser perjudicial, sobretodo en perros braquicéfalos. Nosotros usamos Flores de Bach o feromonas, que imitan las hormonas maternas cuando la perra tiene su camada. Esto es complementario al proceso de acostumbramiento a la jaula. Y claro, un trapo con el olor del dueño siempre ayuda.



Elección de la aerolínea

No todas las aerolíneas llevan a todos los perros y no todas las aerolíneas llevan perros u otras mascotas. Hay las que solo permiten animales en cabina, otras que solo permiten animales en bodega.

Evaluación clínica del animal

La incluimos en nuestros servicios. Lo básico es un perfil renal, un perfil hepático, un hemograma y una evaluación cardiológica. Puede haberse hecho dentro del año. Para los ñatos (perros braquicéfalos) sí hacemos una evaluación más estricta e incluimos evaluación física y cardiológica. Los hacemos correr para ver cuánto demoran en recobrar el aliento, por ejemplo.



Especialistas

Verificar que la empresa sea especialista en transporte de animales. Ojo con los veterinarios que, por querer hacerse un extra, ofrecen el servicio de traslado. Hemos visto varios casos en los que no lo hacen adecuadamente. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es que no le avisan al cliente sobre los tiempos según cada país y la gente termina comprando sus pasajes y enviando a sus mascotas varias semanas o meses después.

Cada animal es diferente, asegúrate de que la empresa que contrates tenga eso bien claro. Cortesía

Una vez en destino

Muchos se preocupan por el viaje en sí, pero se olvidan del después. En muchos casos el animal siente más estrés cuando llega a destino porque se siente desorientado en su nuevo ambiente. Hay algunos que incluso se niegan a comer o tomar agua, pero dale dos días y le pasa.



Otra recomendación en este punto es conservar la caja transportadora, ubicarla en un lugar de la nueva casa y dejar la puerta abierta. Muchos perritos llegan desorientados por no haber visto a su dueño en mucho tiempo y necesitan un lugar suyo dónde refugiarse los primeros días para sentirse seguros mientras se familiarizan con su nuevo ambiente.



En el caso de los gatos, ellos se desorientan con mucha facilidad y tratan de esconderse y desaparecer del mundo. Lo mejor es dejar cerrados los accesos los primeros días para evitar que se escapen y hacerles sentir que están en un lugar seguro.

Nada como reunirse con tu mascota después de muchos días, muchas semanas o muchos meses, en algunos casos. Cortesía

En conclusión, cada perro, cada gato, cada conejo, cada ave, etc. es un mundo aparte, por ello la personalización del servicio, así como la transparencia y comunicación entre la empresa de traslado y el responsable del animal es fundamental para asegurar una buena mudanza para todos.







PetWings está afiliado a Club WUF, una aplicación móvil creada por WUF que ofrece una serie de beneficios en productos y servicios para mascotas. Quien se afilia, pasa a pertenecer a una comunidad interactiva en la que se comparte información y experiencias entre los usuarios. Pero detrás de este proveedor de beneficios en productos y servicios, hay un fin mayor; el de ayudar a los perros, a todos esos que andan solos en las calles, a los que siguen esperando en un albergue a ser adoptados y también a aquellos que ya viven en familia, para que reciban el mejor cuidado.