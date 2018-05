Mira para quién actuó Carlos Alcántara en favor de los perros

Le pidieron que haga de claun por varios años, que conduzca juegos en televisión, que finja enamorarse, que alucine ser más chiquito de lo que es, hasta ha tenido que cantar en pantalla grande, pero nunca le habían pedido a Carlos Alcántara que actúe bajo las órdenes de un perro.

En su más reciente comercial, lanzado ayer en redes sociales a través de la página de WUF en Facebook, el popular actor y productor de "Asu Mare" entra en una divertida dinámica con un perro que lo dirige en un comercial para lanzar Club WUF, la nueva 'app' de la asociación sin fines de lucro WUF que busca crear la comunidad más grande de perros representada por sus humanos (detalles abajo).



De hecho también es la primera vez que el popular Cachín participa en una campaña así cuyo objetivo es crear un mundo mejor para todos los perros. En el Perú se calcula que existen 6 millones de perros sin hogar y Sinchi, el director de este comercial, es solo uno de tantos ejemplos.

Club WUF es la novedosa herramienta virtual de WUF cuyo objetivo principal incentivar a los 'dog lovers' y dueños de mascotas a ahorrar en sus gastos mensuales mientras aportan en el cuidado y atención de los perros sin hogar. wuf

Cuando era cachorro, a Sinchi lo atropelló un auto y el veterinario recomendó amputar su pata, pero su rescatista Sara, del albergue Milagros Perrunos, se negó y apostó por su recuperación. Luego de varias terapias, hoy este perro camina chueco, pero camina, tiene independencia, y tiene un hogar temporal lejos de la calle donde le dan amor y cuidado mientras le encuentran su hogar ideal.



Esta vez Sinchi no solo tuvo la oportunidad de dirigir a Alcántara y pretender, a modo de parodia, que su nombre era Gonzalo en lugar de Carlos. Este perro, sin tener ni la más remota idea de lo que hacía, participó en un comercial que podría beneficiarlo a él y a otros miles de perros en su situación.



Sinchi pudo haber muerto cuando fue atropellado, pero gracias al cuidado de Milagros Perrunos hoy no solo camina, sino que promueve la adopción y el cuidado de perros. wuf

La participación de Alcántara en esta campaña va mucho más allá de unos cuantos segundos de diálogo entretenido con un perro. Su compromiso con WUF se empezó a ver desde enero de este año, cuando se puso la camiseta de Embajador WUF. Esta vez busca extender el universo de personas que con sus afiliaciones a Club WUF también podrán amplificar la voz de todos esos perros que aún no la tienen.



"La unión de Cachín a este gran movimiento de ayuda representa un hito importante porque él es una persona que refleja los valores de WUF. Está alineado con su propósito, no solo porque tiene perros, adopta y les da calidad de vida, sino también porque él, en su trabajo, promueve la igualdad, la no discriminación, la importancia de ser 'mezclado' y que los peruanos somos una fusión interesante. Eso rebota en el enfoque que en WUF le damos a los perros que no son de raza pero que vienen de una fusión hermosa que los hace únicos", comentó Lucía Vásquez, gerenta de Marketing de WUF.





Club WUF



¿Para qué sirve Club WUF?

Para promover un espacio donde la comunidad 'dog lover' pueda aprender, compartir, informarse, educarse y reforzar un vínculo con otros dueños de perros o personas que buscan ayudar.

Los llamados 'dog lovers' -o amantes de los perros- siempre se han mostrado ávidos por llevar ayuda a aquellos perros que no la tienen y por esa razón Club WUF busca resolver esa necesidad brindándole a la comunidad el canal de ayuda que busca.

Con la afiliación de cada usuario al 'app' de Club WUF, WUF puede llevar alimento, atención médica veterinaria y mejor calidad de vida a muchos perros en albergues.



¿Cómo se resume la mecánica de Club WUF?

Se resume en afíliate, ahorra y ayuda. Quien se afilia, ahorra con los descuentos y ayuda porque con ese dinero WUF ejecuta acciones de ayuda para cientos de perros.

Parte de la chispa que tiene este comercial tiene que ver con que el director, es decir, Sinchi el perro, insiste en llamar Gonzalo a Carlos Alcántar, hecho adrede por los creativos de la campaña. wuf



¿Qué hay en el 'app' Club WUF?

Aquí encuentras la posibilidad de:



Compartir datos e información

- Comparte, postea, intercambia datos, experiencias, haz consultas, encuentra tips y todo lo que quieras saber para tus perros. Además, conoce a otros dueños de perros y sus perros para compartir con la comunidad; crea tu perfil y el de tu perro, etiquétalo en consultas y datos; sube información con diferentes tags como: adopción y rescate, alimentación, aseo, salud y más.



Enterarte de novedades

- En la sección Novedades verás las últimas noticias del mundo canino. Videos, historias de adopción, notas de consultorio para cuidar mejor a tu perro, entrevistas y lo mejor, todas las notas de la gran ayuda que llevamos a los albergues gracias a tu afiliación.



Encontrar lugares para tu mascota cerca de ti

- Con un 'click' encuentras veterinarias, hospedajes, adiestradores, entre otros servicios, y al afiliarte, contarás con descuentos y beneficios en establecimientos como Groomers, Dermatovet, Pet Friendly, Doggy Camp, Mascotas del Sur, Pets Camp, Galletas Cookie Dogster, Pata Taxi y más.

- Tu afiliación a Club WUF se traduce en ayuda pues con lo recaudado, WUF podrá concretar acciones para muchos albergues como alimento, atención médica veterinaria y mejor calidad de vida para los perros que buscan un hogar.

- A dicha ayuda se le puede puede hacer seguimiento a través del Ayudómetro, una especie de termómetro que permite visualizar cuántos aportes WUF recibe mes a mes a través de Club WUF.



Para descargar Club WUF:

Para tu iPhone: https://apple.co/2HDn1Dp

Para tu Android: https://bit.ly/2vQ2Ctz





¿Qué es WUF?

Desde su fundación, a mediados del 2015, la asociación sin fines de lucro WUF ha trabajado muy duro promoviendo la adopción de perros desde su plataforma virtual, realizando eventos de adopción, trabajando con sus albergues afiliados en voluntariados y creando alianzas estratégicas con empresas y marcas que han abierto sus puertas en complicidad con el propósito de WUF: crear un mundo mejor para todos los perros.