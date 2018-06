Niña delicada de salud vive el sueño de jugar con perros de verdad

Podría haber pedido una computadora, un celular, un vestido, hasta el mejor tratamiento del mundo que desaparezca la leucemia que le diagnosticaron hace dos años, pero no. A Briza Guerrero le dieron la oportunidad de concederle varios deseos ¿Y qué incluyeron estos? Una cama para ella sola y una tarde de juego con perros de verdad.



Briza tiene 10 años de edad y una inmensa pasión por los perros. Debido a su estado de salud, sus médicos le recomendaron que durante su tratamiento lo mejor sería no tener mascotas en casa. Hace poco le hablaron de Make-A-Wish Perú, una asociación sin fines de lucro que hace los sueños realidad de niños con enfermedades graves, y como ella extraña tanto tener un perro al cual acariciar, se vio la forma de cumplir su sueño de poder hacerlo.

Briza cumplió su sueño de tener su propia cama en su propio dormitorio. Su cama anterior la compartía con sus dos hermanitos y no lograba descansar pues dormía muy incómoda. (foto: Cortesía Make A Wish) Cortesía Make A Wish

A partir de ahí, Make A Wish se contactó con WUF para ver la forma de que Briza pasara una tarde junto a perros de pelo y hueso, y así fue. Hace unos días, representantes de WUF sorprendieron a Briza y su madre, Sara Príncipe, con Lupita y Beto, dos Wufs con los que esta niña completó su deseo en un parque en San Isidro.



“Fue la tarde más bonita al lado de Lupita y Beto, los perritos más bonitos que he conocido”, comentó Briza a esta página. ”Y además de conocer a los cachorros, me gustó mucho saber que hay personas tan buenas que ayudan a tantos perritos sin hogar”.

Después de 2 años de haber sido diagnosticada con Leucemia, Briza ha respondido bien al tratamiento y su salud está estable, según asegura su madre. WUF

WUF es una asociación sin fines de lucro que desde el 2015 trabaja para promover la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas.



“Cuando Briza mencionó la cama, siempre estuvo presente el tema de los perritos y al darnos cuenta que la cosa iba por ahí, quisimos darle además la experiencia con perros reales y fue por eso que contactamos a WUF”, comentó María Gracia Avilés, gerente general de Make-A-Wish Perú.



“Al pasar por tratamientos largos, siempre intentamos que estos niños acepten su enfermedad con mayor positivismo. La idea es devolverles la esperanza y no solo decirles que los deseos sí se cumplen, sino demostrarlo, dejarles el mensaje que ‘sí se puede’”, agregó Avilés.

Además de la cama, Make A Wish Perú también le regaló un armario con la imagen de su mascota favorita. Cortesía Make A Wish

Para la mamá de Briza, aquella tarde les hizo pensar que todo es posible.



“Sentí una inmensa alegría de ver a mi hija tan feliz, como nunca la había visto. Ella ha tenido perritos, pero no tan cerca. Le encanta el pelaje de ellos, dice ‘Mami, creo que se bañan con acondicionador, bien suave es su pelo’. Los ama mucho”, comentó Sara.

Lucía Vásquez, gerente de marketing de WUF, dijo que esta asociación está muy agradecida con Make-A-Wish Perú por permitirle ser parte de una causa tan hermosa.



“Tener este tipo de actividades con organizaciones hermanas, que también promueven la ayuda social, nos llena de satisfacción pues se unen propósitos que buscan construir un mundo mejor para todos”, señaló Vásquez.

Briza estuvo muy bien acompañada durante su experiencia con los Wufs. Cortesía Make A Wish

“Briza disfrutó mucho pasar la mañana con Lupita y Beto porque disfruta de esa conexión potente que tienen los animales con las personas, y más aún los perros. Una vez más, comprobamos cómo los perros te pueden cambiar el día y cargarte de energía. Briza tiene una capacidad para sonreír única y todo el tiempo mostró disfrutar hasta la más pequeña de las situaciones. Briza y los Wufs nos contagiaron desde una perspectiva que muchas veces nos olvidamos y que es ver siempre el lado positiva de las cosas”, agregó la representante de WUF.



Para Avilés, esa tarde con Lupita y Beto cerró el círculo.



“Al ser perros que han salido de una realidad muy difícil y que ahora están bien, Briza recibió un mensaje que nos ayuda a demostrarle que hay esperanza, que sí se puede salir de las situaciones difíciles en la vida”, concluyó Avilés.





¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.