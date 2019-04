Nueva alianza proyecta mejorar calidad de vida a cientos de perros sin hogar

Todo comenzó el año pasado cuando representantes de la asociación sin fines de lucro WUF y Purina, la marca de alimentos para mascotas de Nestlé, tiraron sobre la mesa una serie de ideas para sacar adelante un plan enfocado en lograr un objetivo en común: mejorar la calidad de vida de los perros y de sus dueños.



Necesitaban un evento que materializara esta alianza y fue así como, recientemente, por primera vez Purina Perú llevó a cabo la actividad ‘Pets at Work’, promovida entre los trabajadores de dicha empresa y en la cual cada quien pudo llevar a su mascota al trabajo. En esta fiesta también estuvo presente WUF.

'Conoce a tu Wuf' es una actividad que la asociación WUF realiza en empresas o espacios públicos para promover la adopción de perros y facilitarle el proceso al potencial adoptante. (Foto: Cortesía WUF) WUF

Motta, Ellita , Lima, Blancanieves y Mamita llegaron a Ate desde Cieneguilla con la esperanza de encontrar un nuevo hogar. Dos de ellas están en proceso de lograr su propósito. (Foto: Cortesía WUF) WUF

Elita está a punto de tener una nueva familia gracias al evento de adopción 'Conoce a tu Wuf', realizado en las oficinas de Purina. (Foto: Cortesía WUF) WUF

Ese día llegaron más de 40 perros a las oficinas de Purina en Ate, y mientras estas mascotas fungían de ‘asistentes por un día’ para sus dueños, WUF llegó con Motta, Ellita , Lima, Blancanieves y Mamita, cinco perros del albergue Wasi Wau que están más que listos para ser adoptados.



De hecho, dos de ellos, Motta y Ellita, llamaron tanto la atención de algunos empleados de dicha empresa que hoy están en proceso de adopción.



“Esta alianza con Purina nos permite llevar más ayuda a los albergues con los que trabajamos pues incluye cuatro toneladas al año de comida. Además apoya a que más perros salgan en adopción gracias a su patrocinio con ciertos Wufs, lo que implica la entrega de regalos adicionales a quien adopte un Wuf Purina Dog Chow”, comentó Lucía Soler, gerente general de WUF.

El propósito de 'Pets at Work', según Juan Iglesias, es minimizar la ansiedad en el trabajo y mejorar la satisfacción laboral del empleado. (Foto: Cortesía Purina) Cortesía

Juan Iglesias señaló que la idea es replicar 'Pets at Work' al menos una vez más este año. (Foto: Cortesía Purina) Cortesía

'Pets at Work' también ofrece áreas para jugar y relajarse con las mascotas como un circuito de 'agility' y otro de socialización. (Foto: Cortesía Purina) Cortesía

Actividades en conjunto, como la realizada el pasado 12 de abril en Ate, ayudan a promover la adopción directamente, facilitando el proceso al llevar a los perros en adopción al mismo lugar de trabajo.



Para Juan Iglesias, Business Executive Officer de Nestlé Purina Perú & Ecuador, parte de la idea con este tipo de actividades es alimentar el vínculo entre dueño y mascota.



“En Purina estamos 100% convencidos de que las personas y las mascotas son mejores cuando están juntos”, comentó Iglesias a esta página.

Purina asegura que las personas y las mascotas son mejores cuando están juntos. (Foto: Cortesía Purina) Cortesía

Durante todo un viernes, los perros de estos trabajadores de Purina actuaron de "asistentes" de sus dueños. (Foto: Cortesía Purina) Cortesía

Hasta un carnet de identificación recibió cada mascota participante de 'Pets at Work'. Identificar a nuestras mascotas es fundamental para evitar que se pierdan. (Foto: Cortesía Purina) Cortesía

Iglesias, médico veterinario de carrera, es consciente de la problemática social que generan tantas mascotas abandonadas a su suerte, por ello su interés y el de la compañía para la que trabaja, el promover la adopción y la tenencia responsable de mascotas con el fin de reducir el número de animales en estado de abandono. Según aseguró el ejecutivo, adoptar no solo mejora la calidad de vida del animal, también de quien lo adopta.



“Muchas veces las ONGs o asociaciones que se dedican a estas causas no tienen la seriedad necesaria y WUF nos parece lo suficientemente seria y con respaldo. No solo se queda en la adopción en sí, además de saber lo que hacen, trabajan muy bien su comunicación y el contacto con la gente”, señaló Iglesias. “Adoptar es una gran responsabilidad y juntos podemos ayudarnos a solucionar una problemática social”, añadió.

Gracias a esta nueva alianza, un grupo de perros de WUF serán patrocinados por Purina durante 15 meses. Quien adopte a uno de esos perros recibirá beneficios adicionales. (Foto: Cortesía WUF) WUF

Hay más de un Wuf esperando a que alguien se anime a adoptarlo. Conocelos de cerca ingresando a wuf.pe/adopta. (Foto: Cortesía WUF) WUF

ASESORÍA

Juan Iglesias, de Purina, mencionó que su oficina está dispuesta a asesorar y compartir su experiencia con empresas interesadas en apoyar causas como la que impulsa WUF. Para mayor información, puedes enviar un correo electrónico a este correo: equipo@wuf.pe





¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro que, desde el 2015, desarrolla campañas y proyectos en el Perú con el objetivo de promover la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas. Conoce más de WUF ingresando a wuf.pe