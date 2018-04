Obra acerca a actor a lo que tanto daño le hizo

Todavía se acuerda cuánto esperaba regresar a casa del colegio y encontrar a su perro asomándose por la ventana. Sebastián Ramos nunca llegó a ver esa imagen pues desde que recuerda, es alérgico a los perros y nunca pudo tener uno.



Hace unos meses, durante una entrevista en un Starbucks, el dramaturgo y director teatral Alonso Alegría le pidió a Sebastián que se sentara sobre una silla como si lo hiciera un perro. La escena se puso más bizarra aún cuando le pidió que ladrara. Lo que vino después fue la oferta de un rol para la obra ‘Perro de Familia’. Irónicamente a este joven actor le ofrecían el papel de Bobby, el perro.



Esta obra arrancó el 6 de abril en el espacio Vivero de Dramaturgia, en Barranco, y tendrá funciones hasta el 29 de abril. Para Sebastián, este papel, su primer trabajo profesional tras haber terminado la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Católica, va mucho más allá de dar una buena actuación.



“Yo siempre quise tener un perro, pero soy muy, muy alérgico. Me hubiera hecho mucho daño porque hasta el polvo en las cortinas me afectaba. La verdad que es muy irónico que me haya llegado este papel”, dice Sebastián entre risas. “Felizmente una terapia me ha ayudado a controlar más mis alergias y ya estoy evaluando tener un perro que no me afecte”, agrega.

La figura constante y fiel de Bobby hizo que al dramaturgo Carlos Portugal le detone la idea de que el perro no solo desencadene conflictos, sino que además ayude a solucionarlos pues quiere que vuelvan a ser una familia unida. Cortesía

Como nunca tuvo la oportunidad de ver el comportamiento de un perro de cerca, ni de escucharlo ladrar, para preparase este actor tuvo que pasar varias horas en Internet.



“Lo más difícil ha sido ladrar. Aprendí con tutoriales de YouTube, luego salía en bici a la calle y ladraba al aire para ver las reacciones de los perros. Hice mucha observación para aprender sus movimientos”, explica.



Otro aprendizaje que ha tenido con esta experiencia está relacionado con la trama de la obra.



La historia parte con los integrantes de una familia que no entienden el comportamiento de Bobby, la mascota. Éste está obsesionado con una silla. Ni la comida, ni el agua hacen que Bobby despegue su vista de la silla. Sin embargo, esto será el punto de partida para que cada miembro de esta familia empiece a cuestionarse, ya no los motivos de Bobby, sino a notar cómo él defiende a su familia de su propia autodestrucción por culpa de sus frustraciones y mentiras.

Bobby lleva la acción de la obra. A partir de su presencia y de lo que ha visto y sabe de esta familia, él se encarga de que sus miembros develen varios secretos. Cortesía

Un ingrediente más que llamó la atención de Sebastián es que Bobby es un perro que fue rescatado con 7 años de edad y adoptado por esta familia.



“Hay una transformación particular en los perros que son adoptados, pasan de sentir miedo y estar solos a recibir amor y protección. El cariño que devuelven es como devolver un favor, por eso es que en la historia, cuando esta familia entra en conflicto, Bobby no puede aceptarlo y busca, no darles las gracias por rescatarlo, sino recomponer su relación, así como ellos lo recompusieron al adoptarlo”, comenta el actor.

La obra 'Perro de familia' tendrá funciones para el público en general hasta fines de abril. Cortesía

WUF reacciona



Al enterarse de esta obra, integrantes de WUF se alegraron y agradecieron la iniciativa pues no es común encontrar una pieza artística que explore un tema tan importante como éste.



“El eje de ‘Perro de Familia’ se basa en el importante rol de una mascota como parte de una familia y nos llena de satisfacción porque, una vez más, el arte apuesta por temas que no se abordan fácilmente pues no todos son conscientes del impacto positivo que un animal puede tener en la vida de una persona”, comentó Lucía Vásquez, gerente de marketing de WUF.



WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.



“WUF busca promover la tenencia responsable y la concientización por el valor de los animales. Lo importante de una obra como ‘Perro de Familia’ es que refuerza los conceptos que tanto buscamos calen en nuestra sociedad: el valor de las mascotas y más aún en este caso, el valor de un perro dentro de una familia. Mostrar esto al público es una ventana que permite sensibilizar a algunos y empatizar a otros, para así mostrar una perspectiva nueva que enfoca al perro como un ser con mucho valor que cambia tu vida y la de su entorno”, agregó Vásquez.







DATOS DE LA OBRA



Ficha técnica

Director: Alonso Alegría

Guión: Carlos Portugal

Elenco: Kathy Serrano, Lucho García, Esteban Philipps, Andrea Alvarado y Sebastián Ramos



Cuándo: Del 6 al 29 de abril

Viernes, sábado y domingo, 8:30pm



Dónde: Calle Colina 104, Barranco

Espacio Vivero de Dramaturgia