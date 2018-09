Peluquería canina: ¿cuestión de ‘look’ o también de salud?

A simple vista, un perro recién salido de la peluquería puede comunicar que es un animal con suerte por tener dueños que se preocupan por tenerlo lindo y bien peinado. Aunque el cuidado externo no asegura, necesariamente, un buen cuidado interno.



El terreno del aseo canino –también conocido como ‘grooming’-, se ha expandido en los últimos años en distintas partes del mundo. Hoy en día existen especialistas dedicados exclusivamente a la peluquería canina y el Perú no es la excepción.



WUF conversó con dos de estos particulares peluqueros, quienes más allá de describir estilos y tendencias, hablaron más bien de todo aquello que hay -y debe de haber- detrás de un corte de pelo de perro.

Estas fotos, tomadas en Animal Barber Ink, demuestran cómo hay clientes que insisten en pedir el clásico corte de Poodle de competencia, a otros solo les preocupa que el pelo no bloquee la visión de su mascota. Cortesía

“No es solo una cuestión de ‘look’. Es como uno mismo, que necesitamos asearnos y cortarnos el pelo”, comenta el Dr. Andrés Bustamante, quien está a cargo de la peluquería y centro de estética canina Animal Barber Ink, ubicada en Ate Vitarte.



Bustamante explica que hay algunas razas para las que no hay corte, como el Bulldog o el Fox Terrier, pero sí se les hace lo que se conoce como ‘stripping’, que es remover el pelo muerto, lo que ayuda a mejorar la ventilación.



Otra técnica para deshacerse del pelo reseco se conoce como ‘delanado’, pero éste se aplica en razas más peludas como el Siberiano o el Pastor Alemán. A los que tienen pelo tipo manto, como el Yorkshire Terrier o el Maltés, se les hidrata. Para cada tipo de pelo y de raza hay una técnica.

Éste es el clásico caso de un perro que requiere de cortes de pelo regulares, pero que por estar desamparado, se expone a una serie de problemas de salud. Afortunadamente, tras ser rescatado encontró un hogar. Facebook

“Muchos inclusive llegan a tener ese tipo de cabello tipo loquitos. Eso pasa cuando no los bañan con la frecuencia adecuada o a veces llueve, se mojan y acumulan tierra. Esto deviene en problemas de piel, eccemas, heridas, sarna, incluso pueden acumular pulgas y garrapatas. Y como no están bien cuidados, se llenan de parásitos, tanto externos como internos. Y si el perro para en la calle, la enfermedad se puede transmitir a otros animales o incluso a personas”, explica Bustamante.



En peluquería canina se suelen ver muchos extremos. Mientras hay personas que dejan a sus mascotas ponerse frondosos hasta exponerlos a problemas de salud, hay otros que prefieren cortar por lo sano y olvidarse por un buen rato, sin ser conscientes de las consecuencias.

Aymet Tello, barbera canina de Barberdog, antes de empezar con el primer 'carding' de Sasy de 12 años de edad. Sus dueños siempre la rapaban y ella vivía con problemas de piel. Cortesía

Aymet Tello, barbera canina de la peluquería Barberdog, es una fiel y feroz luchadora contra el rapado injustificado de perros.



“Hay muchos tabúes por parte de veterinarios y dueños de mascotas respecto a la peluquería canina. Por ejemplo, la mayoría piensa -y hay especialistas que apoyan-, que rapar a un perro de doble capa como el Samoyedo, solo porque bota mucho pelo, es la solución. Para nosotros está prohibido ir de frente a un rapado, y es que el pelo es necesario para la termorregulación del cuerpo y la protección de la piel. Si rapas demasiado, quedan expuestos a quemaduras del sol y futuras dermatitis”, explica Tello.



Antes de tomar medidas radicales, Tello prefiere aplicar otras técnicas de peluquería canina como el ‘carding’, que consiste en remover el pelo del manto viejo del perro. Ella siempre prefiere la tijera para evitar cortes disparejos que favorecen un pelo viejo y pajoso.



“Una vez que quitas esos pelos secos sin brillo que solo obstruyen, das paso al pelo nuevo y el perro ya no siente calor. No hacerlo es como dejarle puesto un abrigo en pleno verano”, señala.

Sasy antes y después del 'carding'. Tello vive educando a sus clientes y derribando falsas creencias, como que la solución para la caída de pelo es un buen rapado. "Nada más falso", dice la peluquera canina. Cortesía

Y cómo no mencionar el famoso motado. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con perros callejeros que parecieran andar envueltos en un saco de nudos? Lo triste es que esta realidad no es exclusiva de perros sin hogar, también se ve en aquellos que tienen dueños, pero que los tienen olvidados.



“El pelo motado comprime tanto que le quita oxigeno a la piel del perro y la deja muy sensible. Es como cuando nos hacemos una trenza bien ajustada y la dejamos varias semanas, ésta termina sacando caspa, granitos, irrita, hasta deja heridas. Por eso usamos fluidos desmotadores y talcos especiales, y tratamos de que sea lo menos fastidioso ni doloroso al momento de desenredar”, agrega Tello.



Además, ella es bien estricta cuando se trata de desmotar un perro pues antes de hacerlo, le advierte al dueño que solo lo hará una sola vez y que el mantenimiento debe de hacerse máximo cada 2 meses. En otras razas, como Poodle o Bichon Frisé, lo recomendable es hacerlo cada 3 semanas, máximo 1 vez al mes.

