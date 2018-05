¿Se te perdió tu perro? WUF te puede ayudar

Si bien el abandono es uno de los principales proveedores de perros callejeros, éste no es el único. La procreación indiscriminada tampoco ayuda, y otro motivo que alimenta las calles de animales domésticos desamparados es la falta de registro, plaquita o dispositivo que los identifique.



Afortunadamente vivimos en una época en la que la tecnología puede ser muy útil para buscar una mascota perdida. Y cada vez son más las herramientas virtuales destinadas a hacer un reencuentro realidad.



WUF es una asociación sin fines de lucro que desde el 2015 promueve la adopción de perros a través de una plataforma digital que cuenta con una diversidad de perros buscando hogar. Pero paralelamente WUF también trabaja del lado de la prevención fomentando la tenencia responsable de mascotas.



Una de sus herramientas es El Dato Canino – WUF, un espacio virtual en Facebook creado para las personas que buscan información útil para sus mascotas, además de respuestas a sus inquietudes. Y entre muchas otras, también está la posibilidad de compartir públicamente si se pierde una mascota.

Atenea se escapó cuando alguien dejó la puerta de la casa abierta mientras regaba el jardín. Cortesía

Sin pista de Atenea



Silvia Lama es una madre de familia que lleva más de 3 semanas peinando las calles de Los Olivos en busca de su dulce Atenea. El lunes 23 de abril a las 5:30 p.m. esta cachorra de 4 meses de edad aprovechó que el padre de Silvia dejó la puerta abierta cuando salió a regar. Atenea salió corriendo y no hubo forma de alcanzarla. Esa fue la última vez que la vieron.



“La adopté en enero de este año, apenas tenía 3 semanas de nacida, la habían encontrado abandonada en Pro. La señora que le dio temporal me la entregó en un parque y me dijo ‘te la doy con el dolor de mi corazón, cuídala mucho’. Y así me la llevé a casa”, recuerda Silvia.



La vacunó, la trató contra una posible Erliquia, le puso antipulgas, la desparasitó, hizo todo lo que hay que hacer con un perrito nuevo en términos de cuidado, pero se olvidó de algo fundamental: registrarla en su municipio y colocarle algo que la identificara.

Atenea fue adoptada por Silvia luego de que su perrita Jossy de 11 años falleciera. Cortesía

“Nunca se me había perdido un perro. Ese día la busqué por más de 3 horas en mi moto gritando ‘Ateneeaa, Ateneeaa’. Al no aparecer, pegué afiches por todos lados y los días siguientes hasta busqué si la habían atropellado, pero nada”, comenta Silvia. “Lo malo es que se fue sin ropita ni collar porque recién la habíamos bañado. Es cierto que nunca le pusimos medallita con su nombre ni teléfono. De ser así probablemente me la habrían regresado. Es chusquita, pero esta bien cuidadita así que estoy segura que se la han levantado”, agrega.



Piden ayuda



-La perrita perdida en esta nota responde al nombre Atenea.

-Tiene 4 meses aprox.

-Se perdió el lunes 23 de abril a las 5:30 de la tarde.

-Se perdió en la avenida Cordialidad - Urb. Pro - Los Olivos.

-Contacto: Fijo: 01 3292995 / celular 935724251.





WUF en acción



Por ahora WUF ofrece una especie de mural virtual en El Dato Canino – WUF que ayudará a personas como Silvia a publicar su caso, pero muy pronto WUF ampliará su radio de acción tras implementar su herramienta nueva de búsqueda ‘Wúfcame-perdidos’. Ésta la podrás encontrar como etiqueta dentro su nueva aplicación Club WUF. Estate atento, mientras tanto ya puedes ir bajándote el ‘app’ y disfrutando de los beneficios.

En El Dato Canino - WUF aparecen muchos casos de perros encontrados y/o perdidos. Muy pronto WUF inaugurará su nueva herramienta Wúfcame como etiqueta en Club WUF. WUF



¿Cómo descargar Club WUF en tu teléfono?



Haz click en los siguientes enlaces según tu tipo de teléfono:

iOS: https://apple.co/2HDn1Dp

Android: https://bit.ly/2vQ2Ctz





¿Cómo prevenir que se pierdan?



La médico veterinario Micaela Vizquerra, quien trabaja con WUF desde sus inicios, hace las siguientes recomendaciones para no caer en el angustiante ‘Se busca’.



- Apenas lo recibes, colocarle una plaquita/medallita con su nombre y un número de contacto.

- Ponerle un collar y correa de grosor que te asegure que aguantará a tu perro.

- Colocarle un microchip.

- Recibir clases de entrenamiento para asegurar un buen control por si se suelta la correa.



“También vale tomar en cuenta que en muchas ocasiones, lo que evita que roben a un perro es que se encuentre castrado/esterilizado ya que deja de servirle a los ladrones como reproductor. Eso reduce la probabilidad de venta por tener la cicatriz en caso de hembras o no tener testículos en caso de machos”, agrega Vizquerra.