Perro abandonado por vagabundos en la Costa Verde ya está a salvo

Completamente solo, amarrado por casi 2 días a una columna de madera frente a la playa y deshidratado por haber pasado varias horas bajo el sol sin agua ni comida. Así fue como agentes de Serenazgo de Barranco encontraron hace unos días a un perro que fue abandonado por un grupo de personas en plena Costa Verde.



Casos de abandono de mascotas se repiten con demasiada frecuencia en nuestro país, pero a diferencia de cientos de perros y gatos en apuros que son ignorados o que al ser liberados, se les suelta en la calle, este perro tuvo buena suerte.



¿Qué jugó a su favor? Una alianza formada entre la Municipalidad de Barranco, la Asociación sin fines de lucro WUF y a clínica veterinaria Vital Pets que aceptó atenderlo a costo social y bajo la condición de que quienes lo encontraron, se hagan responsables.

Así fue encontrado Muni el jueves pasado mientras personal de Serenazgo de Barranco hacía sus rondas. Cortesía

Según comentó a esta página José Manuel Farfán, asesor de la alcaldía de Barranco, todo empezó el jueves pasado luego de recibir una denuncia sobre un perro que había sido abandonado por un grupo de vagabundos que solían generar desorden en el distrito, que incumplían las normas y que eran violentos.



Hoy este perro, al que la alcaldía le ha dado el nombre de Muni, no solo está pasando noches más estables y tranquilas, sino que además está siendo entrenado por serenos en un taller de la municipalidad llamado Maestranza, en el que hay espacio techado para tenerlo cómodo y bien cuidado.



“Inicialmente la idea fue adoptarlo y podríamos mantenerlo aquí como la mascota de la municipalidad, pero la médico veterinaria que lo está viendo sugiere que lo mejor que le puede pasar es ser adoptado por una familia. Así que está abierta esa opción”, señala Farfán.

Muni ha resultado ser un perro bastante dócil y juguetón. La MV Viviana Talavera calcula que tiene máximo 2 años de edad. Cortesía

El representante de la alcaldía explicó que este rescate se realizó como un esfuerzo de individuos que trabajan para la Municipalidad de Barranco y aclaró que ello no responde a un programa de rescate de animales del municipio, el cual no existe.



Farfán agregó que de no haber sido por WUF, difícilmente hubieran tenido éxito con este rescate. Apenas fue notificado por uno de los Serenos que encontró a Muni, Farfán se comunicó con Mauricio Vargas, representante de alianzas comerciales de WUF.



“Le respondí que en WUF no tenemos albergue, pero que sí podíamos ayudarlo con algunos gastos, buscando cuidado veterinario a costo social y con difusión para ubicarle una familia que se anime a adoptarlo”, señaló Vargas. “Y es que en WUF tenemos una promesa con los perros de la calle. Y si bien no los recogemos, podemos ayudar cuando alguien se compromete a hacerse cargo, y siempre y cuando se haga un esfuerzo en conjunto. La gente que quiere ayudar animales en estado de abandono tiene que poner de su parte y hacerse cargo”, agregó.



Además, WUF también donará una cama y comida para Muni. Atender este tipo de casos es posible gracias al dinero que esta asociación recibe de los afiliados a su 'app' Club WUF.



Su espíritu movido y juguetón hizo que esta sesión de fotos fuera todo un reto. Cortesía

Tras ser rescatado, Muni de unos 2 años de edad, fue llevado a Vital Pets, en Barranco. Luego de bañarlo, de extraerle algunas garrapatas, vacunarlo y desparasitarlo, se le hizo un hemograma completo. En líneas generales los resultados son favorables y se le hará seguimiento.



Viviana Talavera, medico veterinaria (MVP 3432) y dueña de la clínica veterinaria Vital Pets, coincide con Vargas. Ella y su equipo también decidieron ser parte de ese caso, precisamente, porque se ha hecho un compromiso en conjunto.



“Normalmente respondemos cuando nos piden ayuda con casos de animales rescatados, pero siempre y cuando el rescatista se haga cargo. Así trabajamos aquí”, señaló Talavera.

Muni permanecerá en las instalaciones de la Municipalidad de Barranco. El objetivo es conseguirle una familia que lo cuide como él merece. Cortesía

Y es que muchas personas creen que subir la foto de un perro o gato abandonado en redes sociales con la frase “Ayudaaa, hagan algooo” es suficiente. O peor aún, recogerlos y dejarlos amarrados en la puerta de clínicas veterinarias, albergues o locales municipales. No lo es. Ayudar de verdad es tarea de todos los implicados, hasta que el animal esté estable.



“Para quien decide abandonar a su mascota, primero debe de recordar que es un ser vivo. Si asumen la responsabilidad de tenerla, asúmanla de verdad, no pueden tratar a sus animales como un objeto. Ellos también sienten y saben cuando los están abandonando. A tomar consciencia”, agregó Talavera.





