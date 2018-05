Hace poco Yirko Sivirich volvió a sorprender a los seguidores de la moda local con su colección 24K por la versatilidad y funcionalidad de sus piezas, pero estos kilates de tela no fueron los únicos que le dieron brillo propio a este diseñador en el más reciente LIF Week.



Consciente de la vitrina que tendría en este evento conocido como el Lima Fashion Week, Yirko tuvo como invitados especiales a Metro, Jerry, Chaska y Danya, 4 perros que si bien no los presentó en pelo, hueso y pellejo, sí los llevó en tarjetas diseñadas y entregadas por la asociación sin fines de lucro WUF con el fin de promover su adopción, y de paso la de otros cientos de perros sin hogar.

Yirko repartió bolsas con este diseño y 4 tarjetas de WUF con la foto e historia de 4 perros en adopción. andrea carrion

"Esta última colección estuvo inspirada en el Cusco, por eso el dorado y el plateado, por el oro y la plata peruana. Pero como yo siempre aprovecho para incentivar la adopción de mascotas así la colección no esté inspirada en animales, esta vez repartí bolsitas con la frase 'El amor no se compra, se adopta' e incluí a los perros de WUF y sus historias", comentó Sivirich.



No es la primera vez que lo hace. Las bolsas en las que entrega sus prendas, como por ejemplo sus clásicos polos con el diseño del escudo del Perú, también llevan frases alusivas a la adopción. Una de ellas lleva impreso 'Abandona la soledad, adopta un amigo' junto a la silueta de un perro en blanco y negro.

Yirko no adoptó uno sino dos amigos que parecen gemelos, pero cuyo único vínculo es que fueron recogidos de la calle y adoptados por la misma familia. andrea carrion

"Lo hago porque me nace y es lo que quiero hacer. Igual ayudo en otras causas, pero esto de las mascotas me motiva un montón. Y todo empezó con Twenty, un Yorkie que no fue adoptado, me lo regalaron y costó carísimo, pero con él le agarré mucho cariño a los perritos. Cuando salía a pasear con él y veía perro que andaban medio abandonados, le decía a Twenty 'Tú tienes suerte porque me tienes a mi', y una vez que lo regresaba a la casa, yo me iba a comprar comida y agua para los perros que veía solos en la calle. Con Twenty empecé a ponerme en el lugar de los que no tienen a nadie".

La cama de Gringo está en el dormitorio de Yirko y más que una cama parece un cuarto de juegos repleto de peluches y un colchón que ya quisieran muchos. andrea carrion

Gringo y Brau



Yirko no tiene problema en reconocer que Gringo es el perro que lo sacó de su depresión tras la muerte de Twenty, hace ya más de 5 años. Lo vio amarrado en la tolva de una camioneta del Serenazgo de Miraflores, había pasado semanas rondando solo y sin rumbo fijo por el Coliseo Manuel Bonilla. Yirko lo adoptó.



Años después se sumó Brau y si bien hoy vive en otro departamento, este lanudo bonachón también es parte de su manada.

Gringo y Brau cuando fueron rescatados. cortesia

Gringo y Brau en la actualidad. andrea carrion

Pero la cosecha de Yirko no queda en Gringo y Brau. La lista de perros rescatados de la calle también incluye a Gringo Iqueño, Gringasha, Vaco, Bob, Guapo, Chango, Suertudo… unos 20 en total, todos rehabilitados y dados en adopción, la mayoría peluchones como Gringo, pero no necesariamente.



Y cómo olvidarse de Nitroglicerina, otro lanudo recogido de la calle por Yirko, rehabilitado con la ayuda del médico veterinario Rafael Villarán y adoptado por el actor y conductor de TV Adolfo Aguilar, quien aprovechó la última pasarela de Yirko para presentar a su adorado Nitro.

Nitro, el antes y el después junto a su papá adoptivo, Adolfo Aguilar. cortesia

Nitro, el perro adoptado de Adolfo Aguilar en plena pasarela. cortesia

"Siento que quienes no han vivido este amor por los perros, no han tenido la oportunidad de desarrollar una parte de sus emociones", asegura Yirko. "Cuando adoptas una mascota, el amor es tan puro que el animal te termina adoptando a ti también, se adoptan mutuamente".

Vaco cortesia

Suertudo cortesia

Chango cortesia

Guapo cortesia

Goofy cortesia

Gringasha cortesia



Yirko en breve

Nacido en San Joaquín, Ica, a los 17 años de edad Yirko decidió mudarse a Lima para buscar trabajos que le permitieran pagar su carrera pues su papá no quiso hacerlo. Empezó durmiendo sobre un colchón en el suelo en un cuartito alquilado y trabajó como vendedor de Ripley, como empaquetador en los desaparecidos supermercados Santa Isabel, vendió celulares, fue mozo, cajero, entre otros trabajos que le permitieron juntar plata para estudiar, primero administración de empresas y luego un curso acelerado en el Instituto Internacional de Arte y Moda 'Mod' Art'.



Fue en su trabajo como vendedor y luego asesor de imagen en la tienda de Ermenegildo Zegna donde descubrió que le apasionaba la moda. En el 2008 abrió su tienda 'The closet' en Miraflores. En el 2012 recibió una invitación para un desfile en República Dominicana tras participar en la Expotextil. En el 2014 recibió el Premio Barrington a la mejor colección y el año pasado presentó su colección 'Childhood' en LIF Week y en Arequipa. A la fecha ha presentado sus colecciones en Miami, Dallas, Houston, Nueva York, Ecuador, Bolivia, Colombia y Puerto Rico.