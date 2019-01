La pinta fue lo de menos cuando decidió adoptar a Morita

Sol Moscoso siempre soñó con tener un perro, pero cada vez que lo mencionaba en casa, su mamá le preguntaba ¿Y quién se va a hacer cargo?’, su hermano le recordaba que vivían en un departamento muy chico y su papá cerraba la junta familiar asegurando que para tener un perro, había que vivir en una casa de campo.



El día en que Sol terminó sus estudios y consiguió un trabajo, decidió intentar una vez más. Se comprometió a adoptar un perro que se adaptara a la vida en un departamento chico, a cuidarlo y a correr con sus gastos. Esta vez su familia le dio el beneficio de la duda.



Así comenzó su aventura rumbo a Morita, aunque esta perrita no haya sido su primera opción, ni la segunda, ni la tercera.

Para Sol, que un perro tenga puesta una placa de identificación con el número telefónico de la persona responsable del animal, es fundamental para evitar que se pierda para siempre. Morita está segura. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

Morita tiene 3 años de edad, según Sol, la edad perfecta para aprender a educar a un perro. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

Sol no sabía nada de perros, pero sí tenía claro que sería adulto y adoptado. Un día, viendo televisión, se enteró que la asociación sin fines de lucro WUF tiene un portal web en el que hay una galería con fotografías de decenas de perros de 7 albergues. Ese mismo día entró a wuf.pe y envió una solicitud de adopción.



Tenía varias opciones en mente, así que antes de elegir su nueva mascota, Sol fue al albergue Voz Animal para conocerla en vivo.



No hubo química con el perro que había visto en Internet, pero le gustó uno chiquitito que se llamaba Caramelo. Había llegado hacía una semana y era tranquilo, pero de pronto a Sol la sorprendió el bostezo más sonoro que había escuchado en su vida.

Todos los días Sol baja a Morita desde el 5to piso para darle su vuelta, que haga sus necesidades y se relaje. Para quien tiene perro, es fundamental hacer esto al menos 2 veces al día. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

Cuando recién llegó a casa de Sol y su familia, Morita ni sabía jugar. Ahora hasta duerme con sus juguetes. (foto Cortesía) Cortesía

“Era de una perrita que estaba en un cuarto y se asomó por una ventana. Pregunté ‘¿Y ese perro?’ y la encargada del albergue dijo ‘Ah, ella es Morcilla, la mejor perrita del mundo’. Me acerqué a ella y le acaricié su cabeza, era lo único que se veía. Pregunté ‘¿Pero porqué se llama Morcilla?’ y la chica dijo entre risas ‘Ahora vas a ver por qué’. De pronto salió del cuarto Morcilla y entendí por qué su nombre (carcajadas). Pregunté si estaba preñada, pero no. Se había quedado gordita luego de tener sus crías y de ser esterilizada. Para colmo es floja”, recuerda Sol.



Encima se trataba de una perra de 3 años de edad y negra, algo que podría haber jugado en su contra pues, estadísticamente, los perros adultos negros suelen tener menos opción de ser adoptados. Pero a Sol no le importó la envoltura, sino el regalazo que había adentro.



“La vi tan buena y tranquila que me encantó y decidí adoptarla. Era perfecta para que me ayudara a criar un perro. No me equivoqué”, agrega Sol.

El único cambió que Sol hizo fue con el nombre. En apenas un día Morcilla pasó de categoría embutido a fruta. De ahora en adelante sería Mora, Morita de cariño.



Al primero que le lamió la mano al llegar a su nueva casa fue a Don Genaro Moscoso, el papá de Sol.



“Se hace querer esta Morita”, comenta Don Genaro. “La verdad que me sorprendió. Yo siempre critiqué a la gente que tiene varias mascotas viviendo en un espacio pequeño porque muchos no les dan la calidad de vida que merecen. Pero la verdad es que Morita se ha acostumbrado a nuestro espacio y Sol la cuida muy bien. A eso se suma el compromiso de todos nosotros, el estar dispuestos a turnarnos para apoyarla”, agrega Don Genaro, quien creció en una zona rural de Ayacucho.

Tanto para Elit como para Genaro, ahora Morita es una Moscoso más. Hasta reciben visitas de otros miembros de la familia que preguntan '¿Y cómo está la nieta?' (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

Mamá Sol. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

Todos coinciden en que Morita se hace querer. (foto: Cortesía) Cortesía

A Elit Moscoso, mamá de Sol, le tomó un poquito más de tiempo convencerse.



“Morita llegó en octubre del 2018 y a mediados de diciembre ya era una más de la familia. Me di cuenta que Sol estaba más responsable que nunca; que las vacunas, que la pastillita de las pulgas, que si el collar le quedaba muy pegado o si ya tocaba comprar el saco de comida. Tener un perrito es una gran responsabilidad y Sol me ha sorprendido, hasta su amiga Adriana le dijo un día ‘¿Cómo has cambiado?’”, comenta Doña Elit entre risas.

Netflix es la perfecta excusa de Morita para que la dejen subirse a la cama. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

De vez en cuando Sol, Diego y Morita salen a pasear en manada. Andrea Carrión

Por suerte, la llegada de Morita no afectó a Diego -hermano de Sol-, quien sufre de asma desde pequeño, otro de los motivos por los cuales esta familia nunca tuvo perro. De hecho ahora hay días en que Sol y Diego se echan a ver Netflix y Morita se instala en el medio.



“Si quieres un perro, debes de estar seguro que cuentas con el tiempo, el presupuesto y con alguien que te apoye. Por otro lado, elegí la adopción porque hay tantos perros sin hogar que necesitan cariño y cuidado. Además, no quise apoyar el comercio y las malas prácticas de crianza, algo que se ve todo el tiempo en el Centro de Lima por donde venden cachorros. Los tienen en condiciones terribles”, agrega Sol.





¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.

Morita es Miss Octubre en el calendario del albergue Voz Animal, el que vende como forma de recaudar fondos para el cuidado de los perros que cuida. Andrea Carrión

Morita más atenta que nunca. (Foto: Cortesía) Cortesía