Alejandro Carrillo asegura que Fiona no es solo un perro. Apenas llevan juntos 6 meses, pero para él, su esposa Carolina Calderón y su hijo Enzo, esta perra ya es un miembro más de la familia.



La adoptaron el 5 de abril de este año, Alejandro tiene bien clara la fecha, y es que él y su esposa llevaban un tiempo buscando un perro para la familia y tenían bien claro lo que querían.



“El plan siempre fue adoptar a un perro adulto mayor porque, primero, un cachorro normalmente te destroza la casa, pero el principal motivo fue porque los perros mayores son los que menos oportunidades tienen, son los menos demandados en los albergues... Fiona tiene entre 7 y 8 años y quisimos que su última recta de vida fuera diferente”, comenta Alejandro.

Carolina es bloguera y un día, almorzando con una amiga que trabaja en el medio, se enteró de WUF, una asociación sin fines de lucro que promueve la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas. Y lo que más le llamó la atención fue la plataforma de Internet en la que WUF tiene fotos, videos e historias de decenas de perros buscando hogar.

Para Carolina también era importante que su nueva mascota fuera de edad y cuenta que nunca le preocupó el presupuesto que puede suponer cuidar a un animal de esas características.



“Entiendo que un perro adulto suele requerir de mayores cuidados, pero yo lo vi desde el punto de vista de cómo a su edad ya tienen horarios y costumbres establecidas. Ya no iba a ser como empezar de cero, como con un cachorro”, dice Carolina. “Fiona es bien tranquila. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene un Beagle y lo tuvo desde cachorro y ya ha tenido que cambiar tres juegos de sala. Creo que a la larga te sale más caro reponer tus muebles que cuidar de la salud de un perrito ‘senior’ (adulto)”, agrega entre risas.

No pasó mucho tiempo para que Fiona se adaptara a su nuevo hogar en Surco. Alejandro y Carolina confiesan que sí hubo un par de semanas de “regalitos en el piso”, pero que fue cuestión de limpiarlo y educarla a hacer sus necesidades afuera de la casa.



“Perfectamente entendible, se estaba adaptando a sus nuevos espacios y horarios. Los primeros días ella no sabía si es que iba a salir o no, o cuándo, pero se acostumbró rápido”, explica Carolina.

Los beneficios han sido mayores. Ahora caminan más que antes, aprovechan más el día, han conocido a más vecinos, Enzo -hijo único- ha aprendido a compartir y a preocuparse por otro ser y Carolina se siente más segura en casa, especialmente cuando Alejandro sale de viaje.



“No solo le hemos cambiado la vida a Fiona, ella también nos la ha cambiado a nosotros. Nos hemos impactado mutuamente de manera muy positiva”, comenta Alejandro.



“Hay tantos animalitos sin hogar que necesitan afecto. Los animales de raza son los más demandados, entonces por qué no darle la oportunidad a todos aquellos que realmente lo necesitan. Nosotros lo hicimos porque sabíamos que había un ser que lo necesitaba”, agrega Carolina.



“Pero es importante hacerlo de manera responsable”, dice Alejandro, “es como con la crianza de un niño, un animal es un ser vivo, y Fiona no es solo un perro, es un integrante más de la familia”.





¿Qué es WUF?

* WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.

