Se siguen abriendo espacios públicos en Lima que acepten mascotas

La ilustración del perro con una raya diagonal encima, acompañado de la fase “No se aceptan mascotas” es una constante en la mayoría de establecimientos públicos en nuestro país. Para suerte de quienes amamos la compañía de nuestras mascotas, cada vez son más los lugares que cambian el “No” por “Bienvenidas”.



Un local que se ha unido a esta onda es Isidro Bistró Limeño y ayer este restaurante promovió su estatus ‘pet friendly’ (amigable con las mascotas) con la visita de tres perros en adopción, representados por la asociación sin fines de lucro WUF.

Dora, Hawai y Malibu son 3 perras de Patitas del Camino, uno de los albergues representados por WUF. Ellas esperan encontrar una familia adoptiva pronto. Andrea Carrión

Dora, Hawai y Malibu pasaron una mañana diferente. Dejaron por unas horas el albergue que los ayuda, Patitas del Camino, pasearon por la terraza del Isidro Bistró Limeño, ubicado en el hotel Hyatt Centric San Isidro, e interactuaron con los clientes.



Para Adriana Pardo, gerenta de Marketing del grupo gastronómico Aramburú Matriz, grupo que incluye a Isidro Bistró Limeño en su lista de restaurantes, era impensable tener una terraza que restringiera el acceso de mascotas.

El perro Dálmata Dexter conociendo a la pequeña Bulldog Francés Tomasa. Andrea Carrión

Pese a su gran tamaño, Aquiles se portó como todo un caballero. Es fundamental que el perro sea educado para poder tener una buena experiencia en un lugar público. Andrea Carrión

Claudia y Adriana Peschiera junto a su perra Indú. Andrea Carrión

“Cada vez más la mascota es un miembro de la familia y estamos conscientes de lo que representa tenerlas todo el tiempo en casa. Muchas personas se sienten limitadas cuando quieren salir a un centro comercial o a un restaurante y que no las dejen ingresar. Aquí abrimos la posibilidad de disfrutar de un desayuno o un almuerzo en compañía de todos los miembros de tu familia”, explicó Pardo a WUF.



En caso el cliente vaya solo con su perro y necesite ingresar al restaurante para servirse del buffet o ir al baño, puede amarrar a su mascota a la mesa o pedir asistencia a un mozo. Andrea Carrión

Benito estuvo atento a la primera muestra de cariño que recibiera. Andrea Carrión

Los perros solo se acercaron a las mesas cuando sus dueños se lo permitían, como aquí con Aquiles, Carlos Zapata y su nieto Emiliano. Andrea Carrión

El domingo llegaron varias personas con sus perros y la preocupación que mucha gente tiene por posibles peleas entre los animales o el ruido excesivo por ladridos, no se dio.



Claro, es importante que cada vez que uno lleva a su mascota a un lugar público, se respeten reglas básicas de convivencia, como tenerlo con correa en todo momento, ponerle bozal si es necesario y llevar bolsitas en caso la naturaleza llame en plena salida.

Quimosabi también fue parte del evento, el que tuvo varios platos de agua, fundamental para perros de nariz aplanada como este Bulldog y otros braquicéfalos. Andrea Carrión

Todo el tiempo con correa. Eso ayuda a evitar roces, que se escapen a la calle o que los buenos modales cedan al olor de la comida. Andrea Carrión

Para WUF, haber participado en este evento fue una gran oportunidad no solo para exponer a Dora, Hawai y Malibu a potenciales adoptantes, sino también para compartir el trabajo que hace esta asociación para mejorar la calidad de vida de miles de perros.



“Son varios los lugares públicos con espacios adecuados para que la gente lleve a sus mascotas y eso le facilita la vida a la gente que no quiere dejar a su perro en casa. El tener que salir sin tu perro es una limitante para mucha gente y se termina convirtiendo en un motivo para no tenerlo y así evitarse el fastidio”, comentó Lucía Soler, gerente general de WUF. “Felizmente, cada vez vemos más sitios como éste sumándose y demostrando que no hay mayor problema siempre y cuando haya respeto y se lleven perros equilibrados y educados, ayuda mucho al trabajo que hacemos”, añadió.

Hawai es una las perritas en busca de un hogar. Para más información contáctate con WUF al correo hola@wuf.pe Andrea Carrión



En adopción

Dora, Hawai y Malibu son tres perras jóvenes que están en espera de ser adoptadas. Si sientes que alguna de ellas podría formar parte de tu hogar, comunícate con WUF ingresando a su portal de Internet o enviando un correo electrónico a esta dirección hola@wuf.pe

Dora Andrea Carrión

Hawai Andrea Carrión

Malibu Andrea Carrión

¿Qué es WUF?

WUF es una Asociación sin fines de lucro que, desde el 2015, desarrolla campañas y proyectos en el Perú con el objetivo de promover la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas.