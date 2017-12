Estos villanos se unieron para impulsar la adopción de perros

Fue como si una nave de la ‘Guerra de las Galaxias’ hubiera hecho una escala en San Borja para luego continuar con su viaje al espacio sideral. En realidad fue una visita más real y con un noble propósito de parte de cuatro personajes de la saga Star Wars: unirse al evento StarWUF para apoyar a los perros sin hogar que la Asociación WUF tiene en adopción.



Ayer a las 10 de la mañana Tie Pilot Anh, Storm Trooper Anh Stunt, Greedo y Anakin Skywalker, miembros de Legion 501 Garrison Perú, pusieron un alto a su espíritu villano y mostraron su verdadero corazón al poner de su tiempo para impulsar la adopción de Blanquita, Anita, Chato Barbudo, Pequitas y otros Wufs que buscan hogar.

Pequitas junto a una de las fieles voluntarias de WUF. Pequitas junto a una de las fieles voluntarias de WUF. Andrea Carrión

Gisella Gómez García es uno de los 34 miembros con los que cuenta la Legion 501, una agrupación de fans sin fines de lucro que opera en Lima y Tacna. Pero ésta no se limita al Perú. Se trata de la organización más importante a nivel mundial que agrupa a más de 15 mil fanáticos en decenas de países y que poseen fieles réplicas de los trajes y armaduras de los villanos de la saga Star Wars.



Ayer, así como Gisella, Luis Guillén, Renzo Hidalgo y Leandro Gómez también compartieron parte de su domingo para apoyar a WUF en la Esquina de la Mascota, frente al Pentagonito. Es parte de la labor que voluntariamente hacen con distintas causas sociales. Ésta fue la primera que han hecho con animales en el Perú.



“¿Por qué apoyar a los perros? Yo soy médico veterinaria y creo que siempre hay que impulsar el tema de las adopciones y la tenencia responsable de mascotas. Y no solo se está haciendo en el Perú, el ‘No compres, adopta’ es algo que se está promoviendo a nivel mundial. En varios Garrison se han hecho desfiles en favor de las adopciones de animales, campañas de adopción, incluso en Nueva York hicieron un catálogo de fotos”, señala Gómez, cuyo personaje es uno de los pilotos imperiales de ‘Una Nueva Esperanza’ (A New Hope), la primera película de la saga Star Wars.

cc cc Andrea Carrión

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.



“Queremos que la gente sepa que el lado oscuro también apoya las adopciones de perritos y gatitos”, afirma Gómez. “Al adoptar le das una mejor calidad de vida al animal y así no promueves el maltrato que sufren muchos criaderos de animales irresponsables. Esa es la idea. Y si decides adoptar a un animal adulto, ayudas a que éste pase sus últimos años bien y que se vaya habiendo sido amado”.



xxx Escudero junto a Valeria, adoptada a través de WUF en el 2015, y Greedo, uno de los villanos de Star Wars y miembro de la Legion 501 Garrison Perú. Juan Antonio Escudero junto a Valeria, adoptada a través de WUF en el 2015, y Greedo, uno de los villanos de Star Wars y miembro de la Legion 501 Garrison Perú. Andrea Carrión

Ángela Sánchez, vice presidenta de ASPPA, junto a su hija Cynthia, posando mientras Gustavo Villavicencio les toma una foto con los personajes de Star Wars y una Wuf en adopción. Ángela Sánchez, vice presidenta de ASPPA, junto a su hija Cynthia, posando mientras Gustavo Villavicencio les toma una foto con los personajes de Star Wars y una Wuf en adopción. Andrea Carrión

Miembros de la Legion 501 Garrison Perú junto a una Wuf en adopción. Miembros de la Legion 501 Garrison Perú junto a la dulce Anita, una de la Wufs que la Asociación WUF tiene en adopción. Andrea Carrión

Tie Pilot Anh y Stormtrooper Anh Stunt junto a Blanquita, una adorable Wuf que está a la espera de que una familia la adopte. Tie Pilot Anh y Stormtrooper Anh Stunt junto a Blanquita, una adorable Wuf que está a la espera de que una familia la adopte. Andrea Carrión

vv Muchas personas llegaron a San Borja interesadas en adoptar a los perros que la Asociación WUF tiene en adopción a través de su portal wuf.pe y que ayer presentó durante la campaña de adopción Conoce a tu WUF. Andrea Carrión

Mauricio Vargas y xxxx junto a Trufa y Gisella Gómez dentro del traje de Tie Pilot Anh. Mauricio Vargas y Camille von Muhlenbrock junto a Trufa y Gisella Gómez dentro del traje de Tie Pilot Anh. Andrea Carrión

vvv Varias familias llegaron al evento StarWUF para conocer a los perritos de WUF y tomarse una foto con los miembros de la Legion 501 Garrison Perú. Andrea Carrión

bb Stormtrooper Anh Stunt, de la Legion 501 Garrison Perú, mostrando su lado amable con este perrito. Andrea Carrión

vv Anakin Skywalker junto a un Bulldog Francés que no dudó en sacar su camisetita de Star Wars para estar a tono con el ambiente. Andrea Carrión

fff Una fiel voluntaria de WUF junto a la cariñosa Pequitas, una Wuf de 1 año 5 meses que busca una familia que la quiera para siempre. Andrea Carrión

Blanquita, una Wuf juguetona y obediente de 2.5 años de edad que busca una familia que la quiera mucho. Puedes ver su perfil en wuf.pe Blanquita, una Wuf juguetona y obediente de 2.5 años de edad que busca una familia que la quiera mucho. Puedes ver su perfil en wuf.pe Andrea Carrión

Potenciales adoptantes y voluntarios interactúan durante el evento Conoce a tu WUF, en donde la Asociación WUF presenta a algunos de los perros que tiene en adopción. Haz click aquí para más información. Potenciales adoptantes y voluntarios interactúan durante el evento Conoce a tu WUF, en donde la Asociación WUF presenta a algunos de los perros que tiene en adopción. Haz click aquí para más información. Andrea Carrión

Greedo junto a Anita, una Wuf en adopción. Conoce más sobre ella en wuf.pe Greedo junto a Anita, una Wuf en adopción. Conoce más sobre ella en wuf.pe Andrea Carrión

Muchas personas llegaron ayer al evento StarWUF con bolsas de comida para perro que serán donadas a los albergues que representa WUF. Muchas personas llegaron ayer al evento StarWUF con bolsas de comida para perro que serán donadas a los albergues que representa WUF. Micaela Vizquerra