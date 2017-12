WUF y ‘Patas y Garras’ en pro de la adopción y la educación

Ayer el equipo del programa ‘Patas y Garras’, de Plus TV, se dio una vuelta por las oficinas de WUF para olfatear de cerca el trabajo que esta asociación hace cada día para crear un mundo mejor para todos los perros.



El conductor del programa Ricardo Timmermann Flores llegó junto a la productora Natalia Garrido y un equipo de camarógrafos para conversar con el gerente general de WUF, Sergio Giannotti, no solo acerca de darle a la adopción una oportunidad, sino también de la importancia de ser dueños responsables con nuestras mascotas.



Los esfuerzos por promover la adopción de animales de compañía se han multiplicado en los últimos años y el Perú no es la excepción. Los medios y la redes sociales sirven de vitrina a reconocidos especialistas en veterinaria para hacer llegar su mensaje, pero muchos de estos profesionales sienten que aún hay mucho por educar.

Timmermann, además de conductor de ‘Patas y Garras’, es ingeniero zootecnista y médico veterinario. Al preguntarle cómo ve al dueño de mascota promedio en el Perú, señaló que lamentablemente mucha gente aún no está bien enterada de lo que significa practicar una tenencia responsable de mascotas o bienestar animal.



“Mucha gente sigue con la costumbre antigua de ‘el perro debe de estar en la calle o en el techo’, o solo van al veterinario cuando la mascota se enferma o no puede caminar”, señaló Timmermann.



WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada desde hace 2 años a la promoción de la adopción de perros, a concientizar sobre la realidad de aquellos en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a brindarle mejor calidad de vida a todos los perros.



Para Timmermann y su equipo, incluir a WUF en uno de sus programas es importante porque si bien apoyan la adopción, también consideran crucial lo que viene después.



“No solo se trata de adoptar un perro y llevártelo a tu casa, se trata de ser consciente de lo que estás haciendo. ¿Quieres una mascota? Ok, prepárate y considera varias preguntas antes de hacerlo, como de qué tamaño es el lugar donde vives o qué tipo de perro te conviene para tu rutina. Queremos que la gente esté enterada de lo que incluye cuidar de un animal y que así puedan tomar una mejor decisión al momento de elegir una mascota”, agregó Timmermann.

¿Por que promover la adopción de mascotas?



Timmermann: “Porque hay muchísimos perros en la calle o en albergues esperando por un hogar. Promoviendo la adopción no solo sensibilizas a la gente, sino que también creas esta cultura de no traer más, de no comercializar con los animales como si fueran regalos u objetos. La adopción es una muy buena alternativa para disminuir la cantidad de perros que hay en las calles, así como también lo es la esterilización. Pero lo más importante es que la gente esté educada. Si somos conscientes de la realidad, no caeremos en el abandono o la compra de mascotas en cualquier criadero. La idea es que con nuestro granito de arena haya cada vez menos gente desinformada o inconsciente”.



Aún no hay fecha definida para el lanzamiento de este nuevo episodio de ‘Patas y Garras’. Estate atento a Plus TV y a las redes sociales de WUF para conocer más de esta asociación.







‘Patas y Garras’ se estrenó a inicios de abril de este año. Plus TV es un canal producido por Media Networks en exclusiva a través de Movistar TV. Se transmite en los canales 6 y 706 HD.