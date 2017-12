Actividades que puedes realizar con tu mascota

BREÑA

Día del Perro Mestizo



Los vecinos de este distrito celebrarán el Día del Perro Mestizo Peruano con un show infantil, juegos, desfiles y el concurso "Rey y Reina Mestiza de Primavera". También se festejará los cumpleaños de los mestizos del mes de setiembre.



Este evento se hará como parte de la campaña veterinaria gratuita organizada por la Municipalidad de Breña, en la que se ofrecerá antipulgas, desparasitación y consulta gratuita. Además se realizarán esterilizaciones a precio social y habrá recolección de alimentos para la rescatista independiente Gina Guzmán.



Cuándo: Sábado 30 de setiembre, de 9 a.m. a 1 p.m.

Dónde: Plaza de Armas de Breña. Ave. Arica con Ave. Bolivia.

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: http://bit.ly/2ybXS1U

Tu mascota podría convertirse en el rey o reina de la primavera. Tu mascota podría convertirse en el rey o reina de la primavera. Cortesía

SAN ISIDRO

Campaña Mascotas Saludables



Miembros del área veterinaria de la Municipalidad de San Isidro esperan a los residentes de este municipio y sus mascotas en la campaña #MascotasSaludables. En ella ofrecerán servicios gratuitos de consulta, vacunación, desparasitación, limpieza de orejas, corte de uñas, aplicación de antipulgas y grooming.



La vacunación antirrábica (canina y felina) sí será gratuita, pero la Quíntuple tendrá un costo social de S/. 35.00. Ésta incluye parvovirus, distemper, hepatitis, leptospira, parainfluenza.



Cuándo: Sábado 30 de setiembre de 9 a.m. a 1 p.m.

Dónde: Parque Roosevelt, San Isidro (sobre la Ave. Álvarez Calderón, a 1 cuadra de Miguel Dasso).

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: http://bit.ly/2hBxUgR



OJO, tickets de atención disponibles solo hasta el medio día.

Se recomienda llegar temprano pues que los cupos son limitados. Se recomienda llegar temprano pues que los cupos son limitados. Cortesía

SAN BORJA

Campaña de esterilización con Peta



En el marco del Día de las Mascotas, La Municipalidad de San Borja, realizará una campaña de esterilización de mascotas (perros y gatos) en alianza con Peta, entidad internacional encargada de la organización del evento. Esto es parte de las iniciativas de municipios y organismos dedicados a la protección de los animales que promueven la tenencia responsable de las mascotas.



Cuándo: Domingo 1ro octubre de 9 a.m. a 3 p.m.

Dónde: Polideportivo Limatambo. Consultorio Veterinario Municipal. Jr. Claudio Galeno, cdra 2 s/n

Donación: S/. 20

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: (01) 714.1974



OJO, los cupos son limitados y solo se atenderá bajo los siguientes requisitos:

- Animales sanos, limpios y mayores de tres (3) meses de edad.

- Animales en ayunas (12 horas sin alimentos, agua o medicinas) para evitar complicaciones con la anestesia.

- Las hembras que hayan parido deberán haber terminado de amamantar a sus crías. (Por lo menos 3 meses desde el parto).

- Llevar una frazadita limpia y grande para después de la operación. No se aceptará ropa de gente.

- Los gatos deberán venir en una canasta o jaula segura. No encerrados.

- Los perros deberán usar correa y bozal si es necesario.

- No llevar niños.

- Llevar bolsas de papel o plástico para limpiar las excretas de su animal.

OJO, los cupos son limitados. OJO, los cupos son limitados. Cortesía

SAN JUAN DE MIRAFLORES

Día de la mascota



El veterinario Pancho Cavero realizará una nueva edición de su caminata “Los Animales Me Importan” en colaboración con la Municipalidad de San Juan de Miraflores.

Se hará además una donación de 1 tonelada de comida para mascotas a dos albergues de escasos recursos y también se realizará un ‘flashmob’ con el público asistente.



Cuándo: Domingo 1ro de octubre, 8:30 a.m.

Dónde: Mall del Sur de San Juan de Miraflores.

Costo: Ingreso libre.

Será un evento para demostrarle a tu mascota que ella también importa. Será un evento para demostrarle a tu mascota que ella también importa. Cortesía

LIMA METROPOLITANA

Día de la mascota



La Municipalidad de Lima Metropolitana celebrará el Día de la Mascota con una feria que ofrecerá toda una serie de servicios veterinarios, entre otras actividades destinadas a pasar un buen rato con tu mascota.

También habrá una campaña de adopción de los gatos del Parque Universitario.



Cuándo: Domingo 1ro de octubre, 9 a.m.

Dónde: Circuito Mágico del Agua.

Costo: Ingreso libre

Más información: (01) 632.2678

Organizado por la gerencia de desarrollo social de la municipalidad. Organizado por la gerencia de desarrollo social de la municipalidad. Cortesía

SAN MIGUEL

Campaña de identificación canina



La Municipalidad de San Miguel realizará una campaña de Identificación Canina que consiste en la colocación de un chip a la mascota. Así quedarán consignados el nombre, raza y datos del dueño a través de una lectora.



Dicha campaña de identificación se llevara a cabo en 7 veterinarias del distrito:

“Pets Sites (Av. Universitaria 2029), “Ruso” (Av. Insurgentes 440), “Small Friends” (Av. Los insurgentes 998 y Av. Rafael Escardo 273), “Alertacan” (Av. Universitaria 747), “Global Pets” (Av. Parque de las Leyendas 391) y “Limavet” (Av. Lima 376).



Gracias al dispositivo, los perros del distrito estarán plenamente identificados y en caso que se pierdan o sean abandonados, con el dispositivo será fácil contactar a sus dueños.



El municipio contará con la lista de base de datos, cada supervisor del área de Fiscalización tendrá una lectora para identificar al can. Actualmente San Miguel tiene empadronados a 7 mil 879 canes.



Cabe señalar, que el proceso de implantación está a cargo de un veterinario, quién introduce la cápsula mediante un inyector especial, detrás de la nuca del animal. Cada chip tiene un código numérico único, por lo tanto sería como el documento de identidad del can. Se puede colocar a partir de los dos meses de edad.



Cuándo: Domingo 1ro octubre de 9 a.m. a 1 p.m.

Dónde: En 7 veterinarias del distrito (listado líneas arriba).

Costo del chip: S/. 30 para residentes de San Miguel.

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: http://bit.ly/2x066Ka

Colocarles ya sea un chip una placa identificadora es fundamental para evitar que tu mascota se pierda para siempre. Colocarles ya sea un chip una placa identificadora es fundamental para evitar que tu mascota se pierda para siempre. Cortesía

MIRAFLORES

Mundialito Michi Guau y Campaña Veterinaria



En este evento habrán distintas actividades para mascota y humano:



▫ Concurso canino "La mejor dupla deportiva".

▫ Bendición de mascotas a cargo del Padre Luis Ángeles Méndez.

▫ Concurso gatuno online y presencial.

▫ Demostración de Agility "Adiestrando a mi mascota" a cargo de la Brigada Canina de Miraflores.

▫ Pasarela canina de adopción a cargo del albergue Salma.

▫ Registro fotográfico temático.

▫ Campaña Veterinaria.

▫ Sorteos cada hora! Cada empresa es una opción para el sorteo



Cuándo: Domingo 7 de octubre de 10 a.m. a 2 p.m.

Dónde: Parque María Reiche. Malecón de la Marina, altura cdra. 6 y 7

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: http://bit.ly/2xG4a6E

http://bit.ly/2ekQyHb

Un evento para toda la familia. Un evento para toda la familia. Cortesía

WUF - SAN BORJA

Conoce a tu Wuf



En este evento podrás conocer en vivo a un grupo de los perros que la organización no lucrativa WUF tiene disponible para adopción. Ésta es una de las campañas de adopción que realiza WUF a lo largo del año y en ella tendrás la oportunidad de pasar un rato con los perritos, así como también jugar, correr y evaluar la posibilidad de convertir a alguno en tu próxima mascota.



Cuándo: Domingos 8, 15 y 22 de agosto, de 11 a.m. a 2 p.m.

Dónde: Esquina de la mascota del Pentagonito (San Borja)

Más información: hola@wuf.pe

Este domingo podrás interactuar con muchos perritos en vivo en San Borja. Este domingo podrás interactuar con muchos perritos en vivo en San Borja. Andrea Carrión

LA MOLINA

Carrera canina y feria veterinaria



La Municipalidad de La Molina invita a todos los dueños de mascotas y amantes de los animales a participar de una carrera canina y feria veterinaria donde se brindará servicios gratuitos como desparasitación, aplicación de antipulgas, corte de uñas, limpieza de oídos, consulta dermatología, adopción de mascotas, exhibición de marcas auspiciadoras y mucho más.



Llena este formulario para registrar su participación.



Cuándo: Domingo 15 de octubre

Dónde: La Molina. Una vez que te registres, recibirás la dirección del evento.

Costo: Ingreso libre

Más información: http://bit.ly/2yKVV9y