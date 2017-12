Actividades que puedes realizar con tu mascota

Una de las tantas formas de ayudar a reducir el número de perros y gatos callejeros es adoptando y/o velando por la salud y bienestar, tanto físico como emocional, de nuestras mascotas. Un animal doméstico con hogar significa más espacio en los albergues u hogares y temporales y, por ende, menos animales deambulando solos por la calle.



Muchos grupos, municipios y organizaciones trabajan duro para lograr este objetivo, es así que éste y el siguiente fin de semana habrá varias actividades orientadas a contribuir con dicha causa.







WUF - SAN BORJA

Conoce a tu Wuf



¿Llevas tiempo queriendo compartir tu vida con un perro? ¿O será que tus hijos llevan buen tiempo pidiéndote uno? Y tal vez no sea cualquier perro, quizás sea uno al que quieres iluminarle su vida dándole el hogar amoroso que nunca tuvo, tal vez sea uno que lleva tiempo en un albergue esperando ese día en que alguien lo elija a él, o ella.



En este evento podrás conocer en vivo a un grupo de los perros que la organización no lucrativa WUF tiene disponible para adopción. Ésta es una de las campañas de adopción que realiza WUF a lo largo del año y en ella tendrás la oportunidad de pasar un rato con los perritos, así como también jugar, correr y evaluar en vivo la posibilidad de convertir a alguno en tu próxima mascota.



Cuándo: Domingos 8 y 15 de agosto, de 11 a.m. a 2 p.m.

Dónde: Esquina de la mascota del Pentagonito (San Borja)

Más información: hola@wuf.pe / https://www.facebook.com/WufPeru/

Este domingo la cita será a las afueras del Pentagonito, en San Borja. Habrá miembros de WUF y voluntarios listos para resolver todas tus dudas y ayudarte a iniciar el proceso de adopción. Andrea Carrión

++



MIRAFLORES

Mundialito Michi Guau y Campaña Veterinaria



La Municipalidad de Miraflores realizará el "Mundialito Michi Guau" para que dueños y mascotas disfruten de una serie de actividades. Podrán participar juntos del concurso "La mejor dupla deportiva", en el que ambos tendrán que tener puesta una vestimenta acorde a la ocasión. Los más originales serán premiados.

También habrá una campaña de vacunación a costo social y desparasitación. Las consultas veterinarias serán gratuitas y se podrá recibir información sobre la adopción de mascotas.

Además se oferecerá un curso de adiestramiento básico de canes, el que estará a cargo de los especialistas de la Brigada Canina de Miraflores.

También habrá bendición de mascotas a cargo del Padre Luis Ángeles Méndez. Será a las 12:30 p.m.



Otras actividades:



-Concurso gatuno online y presencial.

-Demostración de Agility "Adiestrando a mi mascota" a cargo de la Brigada Canina de Miraflores.

-Pasarela canina de adopción a cargo del albergue Salma.

-Registro fotográfico temático.

-Sorteos cada hora.

-Venta de accesorios.



Cuándo: Sábado 7 de octubre de 10 a.m. a 2 p.m.

Dónde: Parque María Reiche. Malecón de la Marina, altura cdra. 6 y 7

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: http://bit.ly/2xG4a6E

http://bit.ly/2ekQyHb

Siempre recuerda llevar a tu mascota con correa y al menos un par de bolsitas para que sus excretas no te agarren por sorpresa con las manos vacías. Siempre recuerda llevar a tu mascota con correa y al menos un par de bolsitas para que sus excretas no te agarren por sorpresa con las manos vacías. Cortesía

++



LA MOLINA

Carrera canina y feria veterinaria



La Municipalidad de La Molina invita a todos los dueños de mascotas y amantes de los animales a participar de Molipets, un evento que incluye una carrera canina y feria veterinaria donde se brindará servicios gratuitos como desparasitación, aplicación de antipulgas, corte de uñas, limpieza de oídos, consulta dermatología, adopción de mascotas, exhibición de marcas auspiciadoras y mucho más.



Llena este formulario para registrar su participación. Inscripciones solo hasta el jueves 12 de octubre.



Cuándo: Domingo 15 de octubre, 8 a.m.

Dónde: Parque Hispanoamérica. Ave. La Fontana, cdra. 10.

Costo: Ingreso libre

Más información: http://bit.ly/2yKVV9y

Este evento forma parte de los esfuerzos que hace este distrito para fomentar la tenencia responsable de mascotas. Este evento forma parte de los esfuerzos que hace este distrito para fomentar la tenencia responsable de mascotas. Cortesía

++



LINCE

Petween y Campaña de adopción



Con el lema “Un amigo no se compra, se adopta”, el Municipio de Lince realizará el evento Petween Halloween con la idea de celebrar el Día de las brujas por adelantado con una campaña de adopción en beneficio de animales sin hogar.

También habrá recolección de alimentos, consultorio veterinario gratuito y la participación de conocidos artistas invitados y grandes premios para los ganadores del concurso de disfraces.

Las personas que estén interesadas en adoptar a su nueva mascota deberán contar con fotocopia de tu DNI, recibo de agua, luz o teléfono y llenar la ficha de adopción que te proporcionaremos.

Se premiará al mejor disfraz para perro y gato, así como al disfraz más parecido a su dueño.



Cuándo: Domingo 15 de octubre, de 10 a.m. a 4 p.m.

Dónde: Boulevard Francisco Lazo (Al costado del parque Pedro Ruiz Gallo)

Costo: Ingreso libre

Más información: 986351446 /

correo electrónico: vilozpe@hotmail.com

http://bit.ly/2fXSTtS