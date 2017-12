Actividades para realizar con tu mascota

Una de las tantas formas de ayudar a reducir el número de perros y gatos callejeros es adoptando y/o velando por la salud y bienestar físico y emocional de nuestras mascotas.



Un animal doméstico con hogar significa más espacio en los albergues u hogares y temporales y, por ende, menos animales deambulando solos por la calle.



Muchos grupos, municipios y organizaciones trabajan duro para lograr este objetivo y éste fin de semana habrá varias actividades orientadas a contribuir con dicha causa.





SAN ISIDRO



Miembros del área veterinaria de la Municipalidad de San Isidro esperan a los residentes de este municipio y sus mascotas en la campaña #MascotasSaludables. En ella ofrecerán servicios gratuitos de consulta, vacunación, desparasitación, limpieza de orejas, corte de uñas, aplicación de antipulgas y grooming.



La vacunación antirrábica (canina y felina) sí será gratuita, pero la Quíntuple tendrá un costo social de S/. 35.00. Ésta incluye parvovirus, distemper, hepatitis, leptospira, parainfluenza.



Cuándo: Sábado 25 de noviembre de 9 a.m. a 1 p.m.

Dónde: Parque Dignidad. Calle Enrique Ferreyros, cuadra 4, San Isidro.

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: http://bit.ly/2A6wf8h



* OJO, los tickets de atención estarán disponible hasta el medio día.



+



SAN BORJA



Miembros del área veterinaria de la Municipalidad de San Borja realizarán una nueva campaña médica veterinaria para sus vecinos. Esta vez se realizará en las Torres de San Borja (cruce de la Calle de las Bellas Artes con la Calle La Ciencia).

Habrá servicios gratuitos de desparasitación, corte de uñas y antipulgas, para perros y gatos.



Cuándo: Sábado 25 de noviembre

Dónde: Torres de San Borja. Cruce de la Calle Bellas Artes con Calle La Ciencia

Requisito: Presentar DNI con dirección de San Borja o recibo de cualquier servicio que acredite dirección en el distrito. Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: 7141974



+



VENTANILLA



Miembros del área veterinaria de la Municipalidad de Ventanilla, a través de su área Fuersalud, continúan visitando diferentes barrios con el objetivo de invitar a los vecinos a que registren a sus mascotas y así poder tener un mejor control de las necesidades de esa población de animales.



Todas las semanas publican su cronograma de Registra a tus Patas para la semana en la siguiente página: https://www.facebook.com/FuersaludVentanilla/



Hoy se realizará la última visita de esta semana en Pachacútec.



Cuándo: Sábado 25 de noviembre de 9 a.m. a 12 m.

Dónde: Local comunal del A.H. San Carlos, en Pachacútec

Más información: http://bit.ly/2A89v84



+



CAMPAÑA DE SALUD



La Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA), con el apoyo de la Municipalidad de Surco, realizará este domingo la última jornada de esterilización y salud veterinaria del año para perros y gatos. El objetivo es contribuir a reducir el abandono y prevenir enfermedades, riñas callejeras y darle calidad de vida a estos animales.



Los cupos para la campaña de esterilización ya fueron tomados, sin embargo se recibirá a personas de todos los distritos con sus animales para aprovechar los beneficios de la campaña de salud veterinaria.



En la campaña de salud habrá desparasitación gratuita, aplicación de antiplugas, paticure para mascotas, limpieza de oídos, aplicación de vitaminas y se donará alimento balanceado.



Cuándo: Domingo 26 de noviembre de 9 a.m. a 1 p.m.

Dónde: Local Comunal Mateo Pumacahua (Pasaje José Olaya). Calle José C. Mariátegui y Micaela Bastidas (Parque Centenario). A espalda de la Comisaria de Mateo Pumacahua, Surco Viejo.

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: https://www.facebook.com/AsocProtectoraAnimalesPERU/



+



SURCO



Miembros del área veterinaria de la Municipalidad de Surco invitan a los vecinos dueños de mascotas a participar de la Feria de Mascotas por una Tenencia Responsable que realizarán este domingo.



Los asistentes podrán acceder a diversos servicios gratuitos como vacunación antirrábica y desparasitación interna.



Cuándo: Domingo 26 de noviembre de 9 a.m. a 1 p.m.

Dónde: Parque La Paz, Surco.

Requisitos: Llevar a su mascota con su correa y bolsas para recoger las excretas.

Más información: 411-5560 anexo 4109