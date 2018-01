Activistas denuncian atropello de perro por camión municipal

‘Justicia para Pancho’. Así se llama la cruzada en favor de un perro callejero que vivía por la zona del Boulevard de Iquitos y que hace poco, mientras dormía sobre una pista aledaña, fue atropellado por un camión de basura de la Municipalidad Provincial de Maynas.



El incidente ha sido catalogado como “un claro caso de crueldad animal”.

Los defensores de la memoria de Pancho acusan que el camión viró hacia él. El chofer asegura que no fue intencional. Los defensores de la memoria de Pancho acusan que el camión viró hacia él. El chofer asegura que no fue intencional. Esto sucedió en la Calle Napo, cuadra 1. Cortesía

A través de una denuncia presentada el pasado 6 de diciembre del 2017 ante la Fiscalía provincial penal de turno, un grupo de activistas pide se sancione a los responsables. En dicho documento se menciona a Adela Jiménez Mera, alcaldesa de la Municipalidad de Maynas, y al Cap. PNP Carlos Acosta Reátegui, Gerente de Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana la Municipalidad de Maynas, para que sean notificados y respondan por los hechos.



Las imágenes, grabadas en la madrugada del 6 de noviembre del 2017, son claras y particularmente sensibles para quienes conocían a Pancho, tal y como se puede apreciar en el siguiente video:

Tanith Leslie Peña Araujo, representante de la Red de Protección Animal de la Amazonía-Perú, es quien presentó la denuncia porque para ella y la mayoría de personas afectadas por esta pérdida, Pancho fue arrollado intencionalmente.



“Claro que hay muchas posibilidades; que el chofer se haya dormido, que haya pensado que era una bolsa, etc., pero los abogados voluntarios que hemos consultado coinciden en que fue intencional. Tenemos 8 videos de distintos ángulos que muestran el recorrido de este señor, son ocho horas de filmación y documentos que demuestran que viró en dirección a Pancho”, señaló Peña en comunicación con WUF.

Autoridades señalan que el lamentable caso de Pancho es una oportunidad para que las personal en Iquitos mejores su actitud respecto al cuidado de sus mascotas. (foto: Ursula Vari) Autoridades señalan que el lamentable caso de Pancho es una oportunidad para que las personal en Iquitos mejores su actitud respecto al cuidado de sus mascotas. (foto: Ursula Vari) Ursula Vari

Quienes conocieron a Pancho, lo han descrito como “un perro encantador que amaba la calle y que tenía muchos amigos”. Lamentablemente, él también fue víctima del abandono. Al principio sufrió de sarna, anemia y desnutrición, hasta que alguien se compadeció de su estado, curó sus heridas y le dio amor, pero igual seguía en la calle, expuesto como todo perro callejero.



Ursula Vari todavía no puede creer que no volverá a ver a Pancho haciendo sus típicas gracias en el malecón y alrededores. Esta rumana residente de California lo conoció bien en uno de sus tantos viajes a Iquitos, visitas realizadas con el propósito de asistir a perros callejeros.



En agosto del 2015 Vari adoptó a un perro que había rescatado 4 meses antes del mismo malecón, en Iquitos. Estaba severamente desnutrido y con una sarna que se lo tragaba vivo. Lo llamó Charlie y se lo llevó a vivir con ella a Los Ángeles, California. Esto marcó el inicio de su relación con el Perú y desde entonces Vari ha regresado varias veces para apoyar a otros perros callejeros con campañas de adopción y esterilización y, de paso, adoptar a una perrita más, a la cual llama Annie.



“Cuando me enteré que habían matado a Pancho me sentí furiosa, triste... tantas emociones al mismo tiempo. Era un amor de perro”, comenta Vari a WUF vía Skype. “Al principio solo pensé que lo habían atropellado, pero cuando vi el video y me di cuenta que había sido arrollado intencionalmente por un camión municipal, me indignó”, agregó Vari, directora de Project Street Dog.

Pancho (izquierda) en compañía de sus amigos humanos y perrunos en el malecón de Iquitos un par de meses antes de su muerte. (foto: Ursula Vari) Pancho (izquierda) en compañía de sus amigos humanos y perrunos en el malecón de Iquitos un par de meses antes de su muerte. (foto: Ursula Vari) Ursula Vari

Y mientras personas como Peña, Vari y otros residentes de la zona siguen exigiendo “justicia para Pancho”, autoridades de la municipalidad y el mismo conductor del camión en cuestión, aseguran que lo ocurrido con este perro ha sido un “lamentable accidente”.



En conversación telefónica desde Iquitos, José Fortunato Rengifo Reátegui, el conductor que manejaba el camión la noche en que Pancho fue atropellado, aseguró a WUF que nunca fue su intención hacerlo.



“No recuerdo mucho al perro y no ha sido -como dicen- que haya querido perjudicar al perrito. No me percaté que era un perro, pensé que era basura”, fue lo primero que dijo Rengifo en su defensa. “Tampoco noté que pasáramos sobre él porque el camión que manejo pesa 14 toneladas cuando está cargado. Yo recién me enteré días después, ni los ayudantes me avisaron... Es muy lamentable todo esto, yo tengo 2 mascotas en casa, me encantan los perros, nunca ha sucedió algo así en los 2 años que llevo trabajando para la municipalidad”, agregó Rengifo.



Katia Layche Florián, gerente de Saneamiento y Salud Ambiental de la Municipalidad de Maynas, respaldó la versión de Rengifo y aseguró que la alcaldesa Adela Jiménez se presentará para brindar su manifestación en una audiencia citada para hoy (17 de enero).



“Cuando vi el video sentí mucha pena y solo me preguntaba ‘¿porque se echó en la pista, por qué al lado de la línea blanca, por qué se durmió, por qué no escuchó al camión venir? Fueron muchas preguntas, comentó Layche. “Esto que ha pasado con el perrito Pancho nos conmueve, nos sorprende y nos preocupa que se diga que fue adrede. Sin embargo, el chofer está presto a dar la información que se requiera. Ya se tendrá que determinar si hubo alguna culpabilidad o no a través de las instituciones correspondientes”.

Pancho descansando del calor en plano malecón. (foto: Ursaula Vari) Pancho descansando del calor en pleno malecón. (foto: Ursaula Vari) Ursula Vari



Mucho por hacer



El caso de Pancho no solo despertó indignación por la forma en que ocurrió, sino además ha abierto una ventana para que los activistas por los derechos de los animales denuncien el abuso y la indiferencia en el que viven –o sobreviven- miles de perros, gatos y otros animales en esa zona del país.



“Cada mentalidad que encontramos aquí. Yo he visto gente que ha atropellado intencionalmente a perros, muchos los consideran nada. Aquí en Iquitos tenemos un índice de maltrato muy alto, los extranjeros se sorprenden de la maldad, hay muy poca consciencia en el tema, no hay respeto, por eso hacemos campañas agresivas de educación, así como también promovemos la adopción y la esterilización”, señaló Peña.

Con este mensaje es que la nativa de Rumanía y residente de Los Ángeles Ursula Vari abre su muro en Facebook. Con este mensaje es que la nativa de Rumanía y residente de Los Ángeles Ursula Vari abre su muro en Facebook. Facebook

“Lo único en lo que pienso cuando regreso a Los Ángeles es cómo puedo seguir ayudando a estos perros. Lo hago porque muy pocas personas lo están haciendo, hay tantos perros enfermos en las calles y la gente camina indiferente a su lado. En Romania también hay perros callejeros, pero no ves el nivel de negligencia que veo en Iquitos”, agregó Vari, quien en su muro de Facebook mantiene como foto principal una que lleva la frase “Iquitos, por favor amen y ayuden a sus perros callejeros”.



En respuesta, Layche aseguró que la Municipalidad de Maynas se preocupa constantemente por los animales realizando campañas de salud, de adopción y de educación para intentar mejorar la responsabilidad de los ciudadanos respecto a sus mascotas.



“En muchas provincias del Perú sucede lo mismo y no somos ajenos. Hay mucho abandono de mascotas en la calle, son pocos los que consideran a su mascota parte de la familia. Pero estamos trabajando en ello”, señaló Layche. “Incluso estamos habilitando un consultorio de atención rápida en un lugar que hemos identificado con muchos perritos y gatitos abandonados, que es la zona Este, Senati y Pampa Chica. La idea es brindar pequeñas atenciones y coordinar con grupos y ONGs dedicados al cuidado y rescate de animales”.



“Nos falta mucho trabajar más en la educación, en sensibilizar a la gente para que asuma a sus mascotas como parte de ellos, y no solo como el animalito que cuida la casa. Que este caso sirva para mejorar la actitud de la gente y que dejen de soltar a sus animales a la calle porque ahí están expuestos a todo”, añadió Layche.