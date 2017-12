Adoptar a esta Pit Bull la liberó del cáncer y la hizo renacer

Marika Hamilton Meeks creyó que su vida estaba en riesgo, hasta que conoció a una Pit Bull que transformó su vida.



Esta residente de Arizona, Estados Unidos, había pasado varios años luchando contra un diagnóstico de cáncer de mama en estadio 3. Esta situación no solo afectó su cuerpo, también opacó su espíritu.



Llegó un punto en el que esta madre de familia dejó de encontrarle sentido a muchas de las cosas que antes la hacían feliz, y de pronto apareció Stella.

Ésta es solo una de las tantas fotos de Stella en Instagram. Marika documenta cada momento para compartirlo con sus fans y promover la adopción. Ésta es solo una de las tantas fotos de Stella en Instagram. Marika documenta cada momento para compartirlo con sus fans y promover la adopción. Instagram

A Stella la encontraron abandonada en un campo desolado. Estaba completamente sola, confundida y asustada, y Marika decidió adoptarla. Desde ese momento la vida de ella y su familia dio un giro de 360 grados.



Stella no solo sacó a Marika de su depresión, además le devolvió la fe y las ganas de vivir, tanto a ella como a su hija. Pero esto no fue el único milagro que salió de este rescate.



Fue tal el nivel de agradecimiento que sintió Marika hacia Stella que decidió crear un libro para colorear. Lo llamó ‘The IncrediBullStella Coloring Book & Story’, con el cual no solo entretiene sino cuyo mensaje además inspira a la gente a vivir plenamente y a considerar la adopción de perros como una opción viable.

‘The IncrediBullStella Coloring Book & Story’ es el título del libro que Marika publicó a raíz de su historia con Stella, una de esperanza, amistad, confianza y sanación. ‘The IncrediBullStella Coloring Book & Story’ es el título del libro que Marika publicó a raíz de su historia con Stella, una de esperanza, amistad, confianza y sanación. Internet

Y mientras todo esto iba sucediendo, Marika decidió darle una oportunidad de vida a otra perrita de raza Pit Bull, a quien tiene en casa de manera temporal. Se llama Roxy y actualmente está esperando a que una familia amorosa y responsable le de un hogar permanente.

Roxy busca un hogar que la adore para siempre, mientras tanto vive con Marika, Stella y el resto de la familia. Roxy busca un hogar que la adore para siempre, mientras tanto vive con Marika, Stella y el resto de la familia. Instagram

La historia de Stella se volvió viral desde el momento en el que Marika decidió compartir su caso, no solo por lo sanadora que ha resultado ser para ella, sino también porque esta experiencia le ha hecho ver que adoptar a un Pit Bull puede ser maravilloso.



Claro que no han faltado las reacciones negativas contra esta raza, como ésta publicada en alguna de las plataformas que Stella tiene en redes sociales: “Debería de sacrificarla porque es una Pit Bull”.

Todos aman a Stella. Así como muchos expertos, Marika asegura que un perro es el resultado de la crianza. Todos aman a Stella. Así como muchos expertos, Marika asegura que un perro es el resultado del tipo de crianza que recibe. Instagram

Este comentario no hizo más que reforzar el amor que Marika, familia y amigos sienten por Stella, así como fortalecer su convicción de que los animales son un resultado de la crianza que reciben.



“La verdadera amenaza de los humanos no son los Pit Bulls”, comenta Marika en respuesta en uno de los tantos videos que tiene en redes sociales. Y es que Stella se ha convertido en una sensación mediática con más de 27 mil seguidores en Instagram, más de 1,500 seguidores en Facebook y miles de fans en todo el mundo. El objetivo de Marika es promover la adopción de perros, el darles hogares temporales y entrenarlos para que encuentren hogares permanentes.

Stella en una de sus tantas fotografías mostrando su lado 'cool'. Stella en una de sus tantas fotografías mostrando su lado 'cool'. Instagram

Además del libro y las páginas que tiene en Facebook, YouTube, Twitter y SnapChat, Stella también tiene una línea de ropa y joyería.



“Yo había escuchado que está probado científicamente que los perros son muy buenos para la salud de las personas, pero nunca lo había tomado con seriedad. Cuando Stella llegó a casa, no pasó mucho tiempo para darme cuenta lo mucho que me había afectado la enfermedad emocionalmente. El miedo y la ansiedad eran una cosa, pero además yo me sentía avergonzada de estas emociones, así que lo guardé para mi misma y me aislé”, comenta Marika en un testimonial que comparte en la página que ha creado a raíz de la llegada de Stella.



“Stella me ayudó a reiniciar mi vida, me dio un propósito, apoyo, acurrucadas y muchas risas”, agrega.

Todos en familia. Todos en familia. Instagram