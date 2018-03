Alojamiento en hogares y libre de rejas suma adeptos 

Últimamente, Antonella Gianino pasa sus días rodeada de 5 perros, de los cuales solo una es suya. Los otros cuatro ni siquiera son los mismos todo el tiempo, a veces los cuida pocas horas, a veces los tiene toda una semana o más.



Gianino es veterinaria de profesión, pero hace dos meses decidió dedicarse a cuidar perros de otros luego de conocer el servicio que ofrecen Liz Luna y Felipe Ojeda a través Dog Houser, un ‘start up’ que nació hace 6 meses y que actualmente está en el Centro de Innovación de la Universidad Católica.



Se trata de un proyecto cuyo diferencial es ofrecer alojamiento temporal en hogares a aquellos perros que necesitan de espacio libre y de alguien que les de un cuidado personalizado en su propia vivienda.



“Durante mucho tiempo usé hoteles para mi perra, pero siempre me daba pena que no tuviera las comodidades que tiene en casa. Ella es difícil para dormir en el piso o jaula, los jardines le hacen mal y se estresa con otros perros. El colmo fue cuando la dejamos en un hotel y hubo una tormenta. Al recogerla nadie la encontraba. Había más de 50 perros en ese momento y los cuidadores no se daban a basto. Después de una hora la encontraron escondida en los jardines y llena de barro”, recuerda Luna.

El juego al aire libre es parte del servicio que ofrecen cuidadores con casas como la de Antonella. El juego al aire libre es parte del servicio que ofrecen cuidadores con casas como la de Antonella. Andrea Carrión

Esa experiencia la llevó a buscar alternativas más personalizadas y fue así que hace 6 meses surgió Dog Houser. Según sus estadísticas, a la fecha ya llevan 20 mil soles facturados, 400 servicios realizados y 15 cuidadores afiliados.



Gianino es del equipo de cuidadores y se decidió a ofrecer el servicio luego de que su hija fuera diagnosticada con Desorden de Déficit de Atención y que su mascota de 12 años de edad falleciera. Los perros han ayudado a su hija a enfocarse y en casa a llenar el vacío que dejó la muerte de su Malamute.



“Me gusta este concepto por dos motivos; como dueña de mascota no me gusta que esté encerrada y como veterinario, creo que las jaulas y el no tener atención personalizada generan estrés en el animal, algo que las personas obviamos. Eso es terrible porque bajan sus defensas y se enferman, se les suelta el estómago, se activan las alergias, etcétera”, comenta Gianino.

Es clave conversar bien con los dueños para conocer al perro y saber bien qué esperar y cómo tratarlo de la mejor manera, para su bien y el del resto de personas y animales en el hogar. Es clave conversar bien con los dueños para conocer al perro y saber bien qué esperar y cómo tratarlo de la mejor manera, para su bien y el del resto de personas y animales en el hogar. Andrea Carrión

Un buen hospedaje para una mascota es clave por muchas razones. Hay quienes pasan días investigando dónde ubicar un hospedaje responsable para dejar a la suya, incluso hay quienes prefieren no adquirir una mascota para evitar lidiar con la separación o la idea de que su animal esté siendo mal tratado. Afortunadamente, en Lima cada vez hay mayor profesionalismo y alternativas en el rubro de alojamientos para animales de compañía.



Ojeda señala que en Dog Houser, por ejemplo, por tratarse de un modelo de negocio que tiene como centro de atención al perro, deben de ser muy cuidadosos en cada aspecto del proceso. Por ello siempre exigen una firma de contrato, tanto a dueños como cuidadores, y pruebas de vacunación, última desparasitación, anti pulgas y una ficha con las particularidades del perro como antecedentes de agresión o si tiene alguna condición de salud. A cambio, ellos ofrecen cuidadores cuidadosamente elegidos y monitoreados y un seguro de emergencias veterinarias respaldado por Groomers, red de clínicas veterinarias con las que tienen una alianza.



“Es una cuestión de tenencia responsable. De nuestro lado nos enfocamos en ofrecer la mejor opción para cada perro, según su personalidad y necesidades. La prioridad es el bienestar del animal”, agrega Luna.





Costos

Hasta 12 horas: 35 – 40 soles

Nocturnos: 45 – 65 soles

El precio incluye el seguro de emergencias de Groomers.

Antonella señala que solo los separa en la hora de la comida. El agua sí la comparten, hay platos por todos lados, como una manera de socializar. Antonella señala que solo los separa en la hora de la comida. El agua sí la comparten, hay platos por todos lados, como una manera de socializar. Andrea Carrión



Talleres: en busca de dueños consientes y perros educados



Además del cuidado por horas o de hospedaje por días, Dog Houser también promueve los talleres para que quienes tienen mascotas, aprendan a ser dueños más informados y responsables.



“Queremos cambiar el chip, el ‘mind set’ y promover una cultura ‘pet friendly’ (amigable con las mascotas) en Lima en todo sentido. Ya no estamos en la época en que todo perro es maleducado, ya no, podemos tener perros muy educados si uno se dedica a ellos



Los talleres buscan compartir información dirigida al bienestar de las mascotas. Esta noche ofrecerán el primero y será sobre identificación de riesgos y primeros auxilios. Organizan Dog Houser, Groomers y Hills.

Día y hora: 8 de marzo, 7:30 p.m.

Lugar: Ave. Del Pinar 180, piso 2, San Borja

Choco bien cómodo en su alojamiento mientras sus dueños están trabajando. Choco bien cómodo en su alojamiento mientras sus dueños están trabajando. Andrea Carrión





Más información: https://www.doghouser.com/