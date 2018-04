Usan el amarillo para advertir sobre sus perros

¿Cuántas veces has pensado ‘Qué rico sería ponerle un cartel en la cabeza a mi perro para que nadie se le acerque’? Claro que no es el caso de todos los que pasean perros en la calle, pero sí existen muchas situaciones en las que una advertencia resultaría muy útil.



De hecho en el Reino Unido hace unos años un grupo de cuidadores y paseadores de perros, de nombre NarpsUK, coincidió en esta misma idea y creó el movimiento Perro Amarillo (Yellow Dog).



El objetivo inicial de dicha campaña fue educar a los propietarios de perros y al público en general que en ocasiones un perro necesita de su espacio.

Por lo general el color rojo es el usado para advertir sobre una determinada situación, pero en este caso se eligió el amarillo y distintas maneras de identificar al perro. Facebook

Hoy en día, gracias a esta campaña iniciada en el 2012, dueños de perros en varios países están sacando a la calle a sus mascotas vistiendo polos, bandanas, collares, cintas o correas, todos de color amarillo y con la frase 'I need space' (Yo necesito de mi espacio).



Inicialmente muchos asociaron ‘perro amarillo’ con perro agresivo, pero la advertencia no es única ni necesariamente para perros bravos, sino que existen muchas otras ocasiones en las que un perro puede necesitar alejarse, ya sea por pocos días o por períodos más largos.



Ese tipo de perros o perras pueden estar:



-Enfermos

-Viejitos y cansados.

-Heridos

-Recién operados, en rehabilitación.

-Recién adoptados.

-En celo

-En entrenamiento.

-Incorporándose a una nueva familia y ésta no está segura de su comportamiento frente a otras personas o animales.

-Pueden además ser perros nerviosos o inseguros.

-Poco sociables

-Tener traumas por malas experiencias pasadas.

-O tal vez quien lo pasea puede tener miedo de que otros perros se le acerquen.

Para los perritos discapacitados este recurso es muy útil. No todas las personas entienden a primera vista que para un animal en esas condiciones, su espacio es fundamental. Facebook

Perro Amarillo recalca que es sumamente importante que quienes tienen perros entiendan que su mascota debe de socializar con otros animales, pero que también sepan que en ocasiones su perro necesita de su espacio.



Además, NarpsUK advierte que una marca amarilla en el cuerpo no es suficiente para animales agresivos. En esos casos señala que el dueño deberá ponerle un bozal a su mascota cuando esté cerca a otras personas o animales. También recomienda contactar a un adiestrador certificado que pueda ayudar a corregir la conducta del perro.



Un dueño de perro consciente es clave para el equilibrio y estabilidad de su mascota. A mayor conocimiento y proactividad, menor será el número de perros en adopción o abandonados a su suerte.