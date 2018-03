“Los animales silvestres no son adornos ni mascotas”

El drama que viven miles de especies silvestres una vez que son arrancadas de su hábitat por traficantes es un problema que más allá de encontrar soluciones, solo ha sumado sufrimiento y depredación, esto según quienes están al tanto del tema.



Para quienes de casualidad nos enteramos del decomiso de algún grupo de loros corona amarilla o la captura de un vendedor de monos tití, la noticia solo queda en eso, en noticia. Pero para activistas como Inés Nole Bazán y Eva Chomba Ángeles, que los animales sean capturados para no volver más a su lugar de origen es un atropello que les quita el sueño.



Decididas a hacer algo más que observar y comentar, Nole y Chombe lanzaron hace un año la campaña ‘Los animales silvestres no son mascotas’ con la idea de educar a la población y crear consciencia sobre las consecuencias que tiene esta actividad. Lamentablemente en todo este tiempo aseguran no haber visto mayores avances.

Cualquiera juraría que aves como el loro corona amarilla se pueden tener como mascota sin problemas, pero según Irupa eso también es ilegal pues son animales silvestres, como el felino Margay bebé en esta foto. Cortesía Irupa

“En la actualidad mucha gente tiene en casa loritos, tortugas, iguanas, monos que a la larga cuando crecen y arañan, muerden o pican la gente inmediatamente busca regalarlos, darlos en adopción, abandonarlos o entregarlos a las autoridades como si fueran objetos. Penosamente los establecimientos autorizados están copados”, comenta Chomba, vice presidenta de Irupa y médico veterinaria.



Para poner un alto al hacinamiento que cientos de animales silvestres sufren al ser trasladados lejos de su hábitat y obligados a vivir en hogares ajenos a su naturaleza, la asociación sin fines de lucro Irupa promueve su mensaje en redes sociales y a través de los pocos medios que ofrecen un apoyo desinteresado.

Ésta es la cría de un mono machín negro a vista y paciencia de todos. En las carreteras peruanas o no hay control policial o suele ser muy escaso. Muchos traficantes transportan a los animales en cajas, jaulas, medias, botellas y hasta en tubos de PVC. Quienes los compran, los tienen un tiempo y cuando se aburren, los regalan... en el mejor de los casos. Cortesía Irupa

En el Perú la autoridad encargada de velar por la vida silvestre es el Servicio Nacional Forestal de Fauna Silvestre (SERFOR), pero la entidad que se encarga de realizar los decomisos y de sacrificar a los animales que no pueden ser reubicados es la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATF). Según Nole, presidenta de Irupa y médico veterinaria, solo hay 5 sucursales de la ATF en todo el Perú y donde no hay oficina, la responsabilidad es de los gobiernos regionales.



Otro factor que juega en contra es el desconocimiento de muchas autoridades, tanto de las leyes como de las especies protegidas por ley.



El tráfico de fauna silvestre se da principalmente a través de delincuentes que extraen y trasladan ilegalmente a estos animales o de personas que viajan y regresan a casa con animales comprados en mercados o ferias. Algunos lo hacen conscientes de que están violando la ley, otros son absolutamente ignorantes del daño que están ocasionando al animal, al medio ambiente y, posiblemente, a ellos mismos.



“Al extraer esos animales de su hábitat puedes llevar enfermedades a casa y la comunidad. Luego devolver a esa especie a su lugar de origen altera una población natural que puedes terminar destruyendo. Algunas personas hasta se ofrecen a devolverlos ellos mismos, pero igual afectas al animal y a todo un ecosistema”, explica Chomba.

Los esfuerzos de los conservacionistas son intensos y muy frecuentes. Aquí Milagros Ramos, miembro de IRUPA, acomodando tortugas taricayas que recientemente viajaron de regreso a Puerto Maldonado. Cortesía Irupa

Entonces, ¿cómo distinguir qué animales son considerados como silvestres? Nole reconoce que es difícil hacerlo, sobretodo en aves pues el vendedor o traficante dirá cualquier cosa, incluso algunos les pintan las alas. Pero más vale enterarse y asegurarse antes de comprarlos pues la multa por tener un animal silvestre son 10 UIT, más de 40 mil soles. Lamentablemente, pese a que lo manda la Ley Forestal de Fauna Silvestre (29763), es raro que se apliquen sanciones.



“¿Qué logras con un animal exótico o silvestre en casa? ¿Llamar la atención entre tus amigos y familiares? ¿Vale la pena? Muchos los exhiben en jaulas pequeñísimas y los llaman adornos. Estos animales no son adornos ni mascotas”, señala Nole.



“Para evitar que la gente siga teniendo animales silvestres de mascota, nuestro objetivo es bombardear a la gente con el mensaje y cambiar el chip”, agrega Chomba.

Un grupo de voluntarias viajaron hasta la selva para reincorporar a decenas de tortugas taricaya a su hábitat natural. Cortesía Irupa



Silvestres y exóticos

Para entrar en definiciones, un animal silvestre es una especie nativa que se encuentra en el Perú en su hábitat natural y cuyo tráfico y venta están penados por ley. Un animal silvestre exótico es originario de otro país y salvo algunas excepciones, su comercialización no está penada en el Perú.





Estadísticas

Según la organización WCS Perú (Wildlife Conservation Society, por sus siglas en inglés), entre los años 2000 y el 2012 la mayoría de decomisos de fauna silvestre se realizaron vía terrestre (70%). Vía aérea se llevó el 24% y vía fluvial, 6%.



En cuanto a infracciones, los peruanos se llevaron el 45%. El resto de la torta la compartieron Estados Unidos (20%), Europa (19%), Latinoamérica (10%), Canadá (3%), Asia (2%) y Australia (1%).



Los animales más decomisados fueron mamíferos.





IRUPA

Es una asociación sin fines de lucro dedicada exclusivamente a desarrollar proyectos dirigidos a proteger la vida silvestre del tráfico ilegal. Esta entidad forma parte de la asociación ‘Unidos por los animales’ (UPA), una coalición de asociaciones y grupos en defensa de los animales que se auto define como una organización con principios abolicionistas, es decir, que cree en un mundo donde el uso y la explotación a los animales sean abolidos y en el que todas las especies sean respetadas y no se les utilice como comida, vestido, ni para experimentación o entretenimiento.