Bruno es un adulto mayor que hasta hace unos días, contaba con una colchoneta y un par de mantas donde descansar. Pero un aguacero inundó la casita en la que vive en Chanchamayo y ciertas personas no tuvo mejor idea que robar no solo la cama y mantas de este perro, sino también su alimento, sus platos y su medicina.

El caso fue compartido en redes sociales por María del Carmen Chise Alegría, una mujer que años atrás rescató a Bruno y a otros 7 perros callejeros que vivían debajo de un puente, en Lima.

“Tratando de encontrar mesura y poder digerir... Empezó el invierno en la zona, pero en vez de ayudar a Brunito, le robaron todas sus cosas”, publicó María del Carmen.

Aquí dormía Bruno antes de que le robaran su camita. (Fotos: Cortesía María del Carmen Chise)

Publicación del caso de Bruno en Facebook de María del Carmen Chise.

La historia de María del Carmen y Bruno empezó hace 6 años, cuando ella conoció a una indigente llamada María que vivía entre cajas de cartón junto a sus ocho perros rescatados de las calles. Ella se mantenía y alimentaba a sus perros vendiendo material reciclable que recogía de la basura.

“Hasta que después de varias intervenciones de Serenazgo, María fue desalojada y llevada a un centro de ancianos. De no ser por un grupo de animalistas que nos organizamos, los perros hubieran terminado en la perrera y quién sabe qué más”, comenta Carmen en entrevista con esta página.

Anquí vivían la Sra. María y sus 8 perros antes de ser desalojados por Serenazgo.

María del Carmen junto a la Sra. María, la indigente que ayudó cuando fue desalojada.

Después de pasar un tiempo en el albergue Wasi Wau, los perros de este caso hecho público como Caso Vía Expresa, fueron colocados en distintos temporales y finalmente María del Carmen se los llevó a Chanchamayo, donde ella nació.

“De esa experiencia nace la idea de la Responsabilidad Compartida. Por ejemplo, en La Merced tengo 4 perros en casa de una amiga, en la comunidad nativa Manantial tengo 2 perros, en el Centro Poblado Alta Esperanza tiene 5 mas y en Perené están Bruno, Sisi y Kira, quienes están siendo cuidados por la Sra. Dina, mi vecina. Estos perros fueron rescatados en Lima y en La Merced, y ahora los cuidamos entre mis amistades y yo”, explica María del Carmen.

María del Carmen es una mujer comprometida con el bienestar animal. A la izquierda sale Bruno,.

El amor que esta mujer tiene por los animales es de toda la vida. Hace 12 años ella decidió que debía hacer algo más que tener mascotas y darles una buena vida, así que empezó a ser más activa en su actual distrito, Magdalena del Mar, en Lima.

Debido a su compromiso con los animales, en el 2016 María del Carmen fundó la Brigada Animalista de Magdalena del Mar, grupo con el que ha ayudado a decenas de animales desamparados, al punto de entrar a las alcantarillas para rescatarlos. En el 2018 dicha brigada fue legalmente constituida.

Como presidenta de la brigada y dirigente de la junta vecinal del Sector Uno Virgen del Carmen, en Magdalena del Mar, María del Carmen promueve la tenencia responsable de mascotas organizando talleres de desparasitación, esterilización, vacunación, limpieza de oído, corte de uñas, recojo de excretas, la importancia de pasear al perro con correa, etc. Todos estos con la idea de educar y sensibilizar a los vecinos, y siempre con el apoyo de la municipalidad de Magdalena del Mar.

Carmen durante una de las campañas veterinarias gratuitas que ha realizado en Chanchamayo.





“Hay mucha indiferencia frente a los animales. En el caso de Brunito, me choca que le hayan robado sus cosas, es como que le quites el pan a un mendigo. Encima se llevaron las gotas con las que estábamos curándole una infección en los ojos”, cuenta María del Carmen.

Señala que en Lima no es necesario irse a los conos para ver perros en estado de abandono, hambrientos, llenos de ácaros y enfermos. Asegura haber decomisado en su mismo vecindario mascotas de raza que fueron encerradas en terrazas y víctimas de maltrato y negligencia.

“Hay gente que cree que tiene derecho de hacerle lo que quiera a sus animales solo porque pagaron por ellos. No es así... No soy millonaria, ayudar animales es una carga económica muy fuerte. Tengo una chacrita de café en Chanchamayo con la que me ayudo... pero no es suficiente. Cómo quisiera saber manejar mejor las redes sociales para poder tener más ventas y poder ayudar a más animales. Ellos no tienen voz, nosotros somos su voz, ellos cuentan con nosotros”, agregó.





*Para ayudar, puedes hacerlo llamando al 964608825 o enviando un correo electrónico a carmenca_99@hotmail.com