Lo que aprendió tras dirigir un programa de perros de terapia

Todo empezó tras darse cuenta del gran impacto positivo que tenía su perro Frances cada vez que salía a dar una vuelta por el campus y un gran número de estudiantes universitarios se le acercaban para acariciar al animal y le confesaban “Por más que extrañe a mis padres, más extraño a mi perro”.



Éste es el testimonio del profesor John-Tyler Binfet (*), quien conmovido por este tipo de reacciones, hace 7 años fundó el programa B.A.R.K. con el fin de reducir los niveles de estrés en el campus y crear mejores oportunidades para los alumnos, empleados y miembros de la Universidad de British Columbia en Canadá.



Un dato curioso es que de los 60 perros que hoy tienen en el campus, 36% son de raza mixta, lo que busca demostrar que la efectividad de los perros de terapia no es exclusiva de perros de raza como Golden Retriever y Labrador.



La vida universitaria puede resultar muy estresante para los estudiantes. En países como Canadá y Estados Unidos, es muy común que los jóvenes recién graduados de la escuela se alejen de casa por largas temporadas para estudiar una carrera, lo que provoca que extrañen su hogar, especialmente en los primeros meses desde su llegada.

El 36% de los perros que el programa BARK tiene en su equipo son de razas mixtas y rescatados de albergues. (Foto: Flickr) Flickr

A siete años de haber fundado B.A.R.K., esto es lo que John-Tyler Binfet ha aprendido:



La compañía de un perro reduce el estrés en los estudiantes

En 3 semestres se documentaron 1,960 estudiantes que compartieron sus niveles de estrés a su llegada y su partida. Resultado: con la ayuda de los perros el estrés se redujo de 4.47 (escala del 1 al 5) a 1.73 en la misma escala.



El bienestar de los perros es clave

Exponer a los perros a estudiantes con altos niveles de estrés no es cualquier cosa, por ello el animal debe de ser constantemente monitoreados para que el encargado de cada perro esté atento a posibles señales de estrés en su animal.

35 dulces minutos

Muchos programas establecen un tiempo determinado de permanencia con los perros de terapia. En B.A.R.K. se dio la oportunidad de que el estudiante elija el tiempo que crea conveniente y se detectó que la mayoría permanecía 35 minutos en promedio en compañía del perro.



No tiene que ser costoso

Si se estructura adecuadamente, se puede implementar un programa de bajo costo. B.A.R.K. funciona con voluntarios de la comunidad, ello permite mantener un costo razonable ya que no hay mayores gastos en entrenamiento y evaluaciones.

Los primeros meses en la universidad suelen ser los más estresantes, por ello la presencia de perros aptos para el contacto humano son tan importantes. (Foto: Flickr) Flickr

La flexibilidad es fundamental

A los estudiantes, particularmente aquellos con señales de estrés, no les gusta esperar. Por ello este programa intenta ser flexible y reducir el número de obstáculos en el acceso a los perros de terapia.



Es para todos

Si bien la mayoría de beneficiarios son estudiantes en los primero años universitarios, B.A.R.K. también sirve a estudiantes de otros años, así como también a docentes y empleados. Y es especialmente popular con las mujeres.





* John-Tyler Binfet es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de British Columbia, Canadá. Esta nota fue tomada de una reciente publicación en el portal huffpost.com. Originalmente la información fue tomada de la organización no lucrativa The Conversation Canada.



* B.A.R.K., por sus siglas en inglés, es Building Academic Retention Through K9’s. Traducido al español significa 'construyendo retención académica a través de los perros o caninos'.