Campaña combina inclusión de personas y adopción de mascotas

Hace un par de años Tiana pasó a mejor vida luego de que la familia Canessa Velarde se animara a adoptarla y llevarla a casa. Hoy esta perrita está devolviendo el favor participando en la campaña ‘Adopta un amigo especial’.



Fernando Cheng, Alejandra Alvarado y Bryan Ávila son tres estudiantes de la facultad de Administración y Turismo de la Universidad Privada del Norte y creadores de dicha campaña. Para su proyecto especial de fin de año decidieron hacer un video con tres protagonistas muy especiales: Quique Bravuski y Korina Perez Gallirgos, dos jóvenes de 17 y 12 años con Síndrome de Down, y Tiana, una perrita de raza única de 2 años que fue rescatada de un basural con 1 mes de nacida, una pata lesionada, 6 de hemoglobina y una enfermedad potencialmente mortal.

Para elegir al perro, los estudiantes buscaron la ayuda de Ronald Castro, adiestrador canino internacional y muy conectado con obras sociales en Trujillo, generalmente dirigidas a ayudar a personas de bajos recursos, promover la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas.



Cheng, Alvarado y Ávila recibieron 20 de nota por el proyecto y la oportunidad de presentarlo a un concurso. Su diferencial fue que refleja desde un ángulo muy particular la importancia de ser inclusivo con dos realidades que suelen ser discriminadas por la sociedad.

“La opción de darles felicidad a través de la adopción de canes es una gran idea y queremos que esto llegue a todos los niños con habilidades especiales. Muchos no tienen amigos, pero pueden encontrar uno muy fiel en una mascota, y si puede ser adoptada, mejor aún”, comenta Ronald. “Las personas con habilidades especiales son seres humanos como nosotros y qué mejor forma de ayudarlos que haciéndolo con el mejor amigo del hombre, y sin discriminarlos por no ser de raza. Con que estén sanos, limpios y educados, suficiente”, agrega Ronald.

Ronald Castro junto a Korina Pérez Callirgos y Tiana. Ronald Castro junto a Korina Pérez Callirgos y Tiana. Cortesía

Él es el paseador y entrenador oficial de Tiana desde que Marco Canessa y Delia Velarde la adoptaron. Ellos no dudaron en prestarla unas horas para actuar en los dos videos que incluye este proyecto universitario que ya se convirtió en una campaña social que destaca la importancia de ser inclusivos con todas las razas y condiciones.



“Me encanta que a través de Tiana se pueda canalizar esta ayuda, que ella pueda tener esa energía para transmitir seguridad a personas que por uno u otro motivo carecen de ella”, comenta Delia. “Yo ya lo veo con los amigos de mis hijos que tienen miedo a los perros. Me ha pasado con varios que cuando llegan a la casa, al principio no quieren saber nada de perros, pero conocen a Tiana y se dan cuenta que ella no les hará daño, que al contrario, solo quiere cariño, entonces terminan jugando con ella. Qué mejor que esto se pueda llevar más allá”, agrega.

Uno de las principales objetivos de esta campaña es llevar confianza y seguridad a las personas con habilidades especiales a través de los animales. Uno de las principales objetivos de esta campaña es llevar confianza y seguridad a las personas con habilidades especiales a través de los animales. Cortesía

En un comunicado emitido el año pasado por el Ministerio de Salud (Minsa), éste señaló que los animales contribuyen con la salud mental de las personas y que el adoptarlos solo le pone la cereza a la acción. a través del afecto, juegos, caricias y cuidado de estos animales, los niños desarrollan la capacidad de expresar mejor sus emociones en su interacción con el entorno y también se genera en ellos un mayor sentido de responsabilidad.



“Lamentablemente las personas con habilidades especiales como el autismo o el Síndrome de Down, y los perros de raza única sin hogar son seres que suelen ser discriminados por la sociedad. Estos videos buscan enseñar lo importante que es darnos una oportunidad y ser inclusivos. De su lado, Tiana demuestra que está aquí para dar cariño, seguridad y confianza, mientras que Quique y Korina demuestran que pueden ser responsable con una mascota”, agrega Delia.