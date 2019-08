Canadiense adopta perro callejero cerca a sede de los Panam Lima 2019

Hace unas semana este perro estaba hambriento, sucio, lleno de pulgas, garrapatas y a punto de ser atropellado. Hoy ese mismo perro está limpio, seguro y en dos semanas empezará una nueva vida en Canadá.



Caroline llegó a Lima con la tarea de asistir a los integrantes del equipo de equitación de Canadá y a sus caballos durante las competencias de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en la Escuela de Equitación del Ejército del Perú.



El domingo pasado, mientras tomaba un descanso e iba en busca de un café, Caroline notó que un perro flaco y desorientado cruzaba la pista completamente ignorante de lo que estaba a punto de pasarle.

Caroline, Milko y Luis Alberto en el momento en que se conocieron.

“¡Casi lo atropellan! Lo llamé y felizmente se frenó y se me acercó al toque. Pregunté a dos policías que estaban cerca si conocían al dueño de este perrito y me dijeron que era callejero. Entonces pregunté si sabían de algún albergue y estaban por llamar a alguien cuando unas personas me advirtieron que, probablemente lo dormirían. Ahí pensé ‘de ninguna manera’, pero la barrera del idioma estaba dificultando la comunicación y en ese momento apareció Guadalupe”, contó Caroline a WUF.



Ese día a Guadalupe Chancas le tocó hacer su voluntariado en la sede de las pruebas de equitación. Cuando ya se iba a casa, pensó en tomar un carro, pero eligió caminar y fue así que se encontró con una chica claramente extranjera, un perro chusco y varios policías alrededor.



“Yo hablo inglés así que me ofrecí ayudarla. Me dijo que quería adoptar al perro y llevárselo a Montreal. Le explique que necesitaba pasar por un proceso; vacunas, permisos, cuarentena, papeleo, etc. y ella solo dijo ‘Perfecto, lo hago y me lo llevo’. Así que la acompañé a una clínica veterinaria cercana y ahí empezamos con los trámites”, comentó Guadalupe.

Caroline y Guadaluoe el día en que se conocieron en el centro ecuestre de La Molina. Cortesía

Milko en la clínica veterinaria mientras le hacían todas las pruebas. Cortesía

En el medio de todo esto estaba Luis Alberto Rodríguez, uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú que hizo lo posible por ayudar a Caroline, hasta que apareció Guadalupe.



“Me parece genial. El que se lleve a ese perro a Canadá es un gran gesto”, comentó Rodríguez en conversación telefónica con WUF.



A estas alturas Milko, nombre con el que han bautizado a este perro en honor a la mascota de los juegos Lima 2019, ya está en un lugar seguro esperando cumplir con los plazos establecidos para poder subir a un avión rumbo a su nueva vida en familia.

Caroline siente que Milko está feliz por, finalmente, tener una cama donde dormir seco, cómodo y seguro. Cortesía

Allá en Montreal, Caroline lo estará esperando en su rancho junto a su novio, su perro, su gato (ambos adoptados) y sus seis caballos, todos ellos rescatados del abuso o de un inminente sacrificio por no servir más para las carreras.



“¿Por qué hago esto? ¿Por qué rescatar a un perro callejero pulgoso y encima en el Perú? Porque todo ser merece una vida digna y merece ser rescatado cuando está en problemas. He ayudado animales desde que era pequeña. Mi mamá me dice ‘No puedes salvar a todos los animales’, yo le respondo que sí puedo salvar a los que cruzan mi camino, incluso si sucede en Perú”, agrega Caroline.

En 15 días Milko será embarcado en un vuelo que lo lleve a su nuevo hogar en Montreal, Quebec (Canadá). Cortesía

Esta rescatista de corazón añade que el dinero no es problema pues la vida, la que sea, tiene mucho más valor. Esa es su filosofía.



En cuanto a la situación de miles de perros desamparados que caminan sin rumbo por las calles, no solo en Perú sino en todo el mundo, Caroline dijo que si podemos ayudar a un animal, hagámoslo.



“Una forma es adoptando a aquellos que no tienen un hogar. Otra es no comprando mascotas en tiendas, de esa manera ayudamos a reducir la crueldad en los criaderos de animales. Muchos no saben lo que sucede detrás de esos animalitos adorables en la vitrina, solo ven su linda carita. Siendo más conscientes, podemos generar un verdadero cambio”, añadió.

Guadalupe, Caroline y un trabajador de la primera veterinaria en la que atendieron a Milko. Cortesía

Rescatar y adoptar a un animal callejero es un gesto de gran generosidad, pero no es necesario esperar a encontrarse con un perro o gato deambulando débil o herido por la calle para adoptar a uno que lo necesite.



WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a promover la adopción de perros y que cuenta con una galería virtual en la que podrás encontrar una serie de perros que, actualmente, se encuentran en un albergue y en perfecto estado de salud, y a la espera de una familia.



Para más información, visita wuf.pe