Este Chihuahua adoptado es el peculiar anfitrión de una barbería

Miles de negocios en el mundo contratan los servicios de anfitriones o jaladores para atraer clientes. Esta barbería no necesita promotores, ya tiene a Chingón.



Más de uno que haya pasado frente a Butcher habrá notado una curiosa especie de huachimán tras su puerta de vidrio. Ese es Chingón, un Chihuahua de ‘otro corte’ que puede hacer que una acción tan rutinaria y pasajera como lo es cortarse el pelo, sea una experiencia –como dirían los mexicanos- muy 'chingona'.



Y por dónde se le mire. A este perro de pocos kilos le sobra personalidad y buena suerte.

Chingón es un Chihuahua de 2 años de edad que recibe más paseos y mimos al día que el común de los perros. Andrea Carrión

Un día Ivo Castillo, papá humano de Chingón y propietario de Butcher, estaba en la barbería cuando una clienta le hizo una oferta que no pudo ignorar.



“Fue hace 2 años. Esta señora empezó a contarme que tenía un albergue de perros y me ofreció uno. Le habían llevado 4 cachorritos de Chihuahua y les estaba buscando un hogar. Así que mi esposa y yo, que ya habíamos tomado la decisión de tener un cachorro, adoptamos a Chingón”, comenta Castillo.



Al principio Castillo lo tenía en casa, pero empezó a llevarlo al trabajo y poco a poco Chingón se fue convirtiendo en la principal atracción del lugar.



“No hay duda de que Chingón le da más felicidad al ambiente, más relajación. Aquí todos los chicos (trabajadores) se preocupan por él. Lo sacan a pasear y juegan en sus ratos libres. Y a los clientes les encanta tenerlo cerca, de hecho te miran con diferente cara. De 10 personas, por ahí uno prefiere que Chingón no se le acerque, pero la mayoría deja que se le suba a las piernas, se toman fotos con él, llaman a sus hijos para que lo conozcan... lo adoran”, comenta Castillo.

Chingón es tan querido por la clientela de Butcher que Castillo decidió diseñar un polo con su imagen y la frase que, traducida al español, significa "Encuentra tu camino en el lado salvaje". Andrea Carrión

No es novedad que las mascotas tienen la habilidad de liberar el estrés en un ambiente de trabajo, que inyectan tal energía que facilita la interacción entre las personas, incluso que su presencia tiene un impacto positivo en el desempeño de los empleados.



Y si a eso se le suma una historia de adopción, el valor es mayor, algo que Melissa Pineda sabe apreciar.



Después de Chingón, Melissa es quien recibe a los clientes y se ocupa de esta barbería. Pero no solo eso, también entiende bien la historia de este perrito pues ella misma tiene dos perros adoptados.



Uno es una hembra llamada Maki, cruce de Labrador con Golden que antes de ser acogida por Melissa, fue encontrada bajo un puente en el Centro de Lima con toda su camada recién nacida. El otro es un Schnauzer.



“Habiendo tantos animales solos en las calles, no se me ocurre comprar ni lucrar con animales”, comenta Melissa.

Castillo es consciente de que no todas los perros son aptos para comportarse en un centro de trabajo y que no todos los trabajos son lugar para un perro. Andrea Carrión

Afortunadamente, en el Perú cada vez hay más personas y grupos que comparten la filosofía de Ivo y Melissa. Una de ellas es WUF, una asociación sin fines de lucro que además de promover la adopción de perros y tenencia responsable de mascotas, ve a perro y trabajo como compatibles.



“Claro que mucho depende de qué tipo de trabajo o negocio tienes, y de cómo es tu mascota. Chingón es chiquitito y tranquilo, eso ayuda. Si ladrara o mordiera a los clientes, no funcionaría, pero él le da la bienvenida a todos los que cruzan esa puerta”, añade Castillo.



En cuanto a la adopción de perros, para Ivo parte de que todas las personas buenas en la vida comparten un lado bondadoso , desinteresado y noble, solo que la reflejan de distintas formas y maneras.



“Y no hay excepción con los animales. Quienes los adoptan son personas nobles que muestran un especial interés por los animales indefensos, son personas admirables y sin prejuicios”, agrega Castillo.