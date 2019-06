Defensores de los animales convocan a plantón en contra de mega acuario

“No al acuario/prisión en Santa Anita”. Así es como un grupo de activistas están titulando el plantón que llevarán a cabo este domingo 30 de junio en contra de la construcción de un acuario gigante en el centro comercial Mall Aventura Santa Anita.



Tal como lo informó este medio a mediados de junio, el mall en cuestión planea destinar 1,500 metros cuadrados a la construcción de un acuario que albergaría a cientos de especies marinas de distintas partes del mundo, entre ellas peces, crustáceos, moluscos y hasta tiburones. Estos animales irían acompañados de algas para oxigenar la gran pecera y darle un aspecto natural.

Este acuario se convertiría en el segundo más grande del Perú. (Foto: Difusión) Difusión

Sin embargo, para una serie de grupos que defienden los derechos de los animales, una atracción de esta naturaleza no solo es perjudicial, cruel e inmoral para los animales, sino que además está muy lejos de ser educativo pues envía el mensaje incorrecto.



“Esto no es educar ya que lo que debemos fomentar en nuestros niños es respeto hacia los animales y respeto involucra dejarlos vivir libres en su hábitat”, comentó a WUF Anais Anaya, co fundadora de Voz Animal Perú. “Estas inocentes especies no merecen sufrir una cadena perpetua solo por cumplir un capricho humano. Su libertad está por encima de nuestros gustos, sus intereses están por encima de nuestro placer efímero”, agregó.



En un comentario hecho a elcomercio.com para un artículo que anunció la noticia de la construcción de este acuario, Javier Postigo, gerente general de Mall Aventura, señaló que “además de ser un espacio de esparcimiento y conexión con la vida marina, queremos que el acuario también sea una potente herramienta educativa y de respeto hacia los seres vivos y cuidado por los océanos y el medio ambiente”.



Con el acuario se espera recibir 200 mil visitantes mensuales adicionales a este centro comercial.

Según los activistas, la crianza de especies en los acuarios se realiza mediante ensayo y error, generando sufrimiento en las especies y altas tasas de mortalidad. (Foto: PeruSinAcuarios) Facebook

Proyecto Libertad es otra organización defensora de los animales que se ha unido a esta campaña, #PeruSinAcuarios, la que está pidiendo al Mall Aventura que no se lleve a cabo este proyecto.



Quienes encabezan esta campaña han recopilado material de estudios e investigaciones científicas publicadas por la Fundación Franz Weber que aseguran que los acuarios terminan siendo mucho más perjudiciales que positivos.



Parte de ese material asegura que:



- Entre el 90% y el 95% de las especies que hay en acuarios públicos, o a gran escala, son capturados de su hábitat natural. No es cierto que provengan del cautiverio.

- 38.6% de los invertebrados capturados para el comercio de acuarios mueren antes de ser enviados al importador.

- Los datos científicos indican que los peces son seres sintientes que pueden tener experiencias. Son individuos que pueden sentir dolor, frustración y estrés.

- Los acuarios no son educativos. Las experiencias con recintos similares demuestran que, al contrario, mal educan a la gente ya que los animales que viven en ellos no tienen conductas naturales al estar encerrados.



“Existen alternativas mucho más eficientes para promover la conservación como los documentales sobre fauna marina o la realidad virtual que sí permite conocer las conductas naturales de los animales. Ambas opciones son educativas y cuestan mucho menos”, concluye Anaya.



