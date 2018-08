La devoción de este hombre por su perro inválido es conmovedora

Cada día Francisco Zamata, de 74 años de edad, se despierta a las 3 de la madrugada para ir a recoger los diarios que vende en la intersección de las avenidas Del Ejército y Lima, en el distrito de Yanahuara, en Arequipa.



Durante años Francisco siguió esta rutina acompañado de su fiel Boby, un perro de raza Cocker Spaniel que lo seguía a donde fuera, pero que en octubre del año pasado terminó parapléjico luego de ser atropellado por un sujeto que conducía en estado de ebriedad, según explica Francisco. Desde entonces, a Boby lo tiene que cargar y depositar en una caja de cartón frente a su puesto de periódicos.



“Lo llevé durante más de dos meses al veterinario para que lo ayudaran, pero no lograron que camine. Dicen que se necesita un especialista y no tengo los recursos. Pero mi fiel Boby igual me acompaña todos los días y ahí se queda en su cajita mientras yo vendo los periódicos en la calle. Y cuando puedo, lo llevo a la berma central donde hay jardín, para que tome sol”, señaló Francisco a esta página vía telefónica.

Aquí es donde Boby pasa la mayor parte del tiempo mientras Francisco vende sus diarios. (foto: Eduardo Córdova) Cortesía

Nos enteramos del caso de Francisco a través de Eduardo Córdova Nicoli, quien conmovido por el estado de Boby y la dedicación de este hombre a su perro, no dudó en buscar ayuda para probar si a través de esta publicación, se logra encontrar una solución para que Boby vuelva a caminar.



“Hay que tener un gran corazón para que una persona de su edad y de su condición económica le de todos esos cuidados y cariños que él le da a su perro”, comentó Córdova. "Por ahora Boby solo se arrastra con sus dos patas delanteras, pero se le ven todas las ganas de vivir".



Francisco y Boby llevan juntos 6 años, lo adoptó luego de que una pareja de españoles se lo regalara.



“Este perrito es español, un matrimonio lo trajo de España cuando estaba chiquito y no quisieron llevarlo de regreso, así que me lo dejaron a mi. Yo lo adopté y desde entonces ha vivido conmigo. Es mi compañero, solo le falta hablar”, comenta Francisco.

Boby frente al puesto de periódicos de Francisco. Cortesía

Este hombre nació en Ayacucho, pero como muchos paisanos suyos, emigró hace seis décadas y trabajó por varios años en el proyecto Majes con ingenieros civiles en Chivay, en el área de saneamiento.



Cuenta que en Ayacucho sus padres eran pastores y ganaderos, pero tenían muy pocos recursos, así que buscaron mejores oportunidades en Arequipa. Con los años Francisco se casó y tuvo 8 hijos. Su esposa tiene 67 años y vive en Paucarpata, pero visita Yanahuara 1 vez por semana.



“El resto del tiempo me acompaña mi Boby. Me han dicho que lo haga descansar, pero él tiene ganas de vivir y sigue vivo gracias a la gente de Yanahuara que ha colaborado con donaciones. Tiene su sillita ortopédica, pero según el doctor solo puede andar en ella una hora al día... Yo le hago bañar una vez al mes, lo quiero mucho, es mi costumbre, es mi compañía”, agrega Francisco.

Francisco Zamata, de 74 años, y su Cocker Boby, de 8 años, llevan juntos 6 años. Cortesía

Al problema de Boby, Francisco cuenta que ahora se le está sumando otro más. Él vive en un espacio alquilado en Yanahuara y aparentemente la propiedad ha sido vendida y pronto él y otros 7 inquilinos serán desalojados.



“Estoy buscando dónde mudarme y que me dejen llegar con Boby, y agradecería que fuera cerca para poder vender los diarios y poder llevar a mi perro”, comenta.



Según Córdova, el médico veterinario Francisco Medrano, de la veterinaria Puywan ubicada en la plaza de Yanahuara, le comentó que él mismo trató a Boby y no descarta la posibilidad de una recuperación. Añadió que lo más recomendable sería buscar un área más segura para el animal pues la avenida Del Ejército es altamente transitada y es un riesgo para quien ande por ahí, especialmente un perro.