Dispensadores para perros, noble iniciativa que requiere de atención

Para quienes viven en zonas de escasos recursos, circular entre perros y gatos callejeros es parte de su rutina diaria. Suelen haber tantos animales deambulando sin norte ni hogar, que hay quienes ya los ven como parte del paisaje. Pero también hay quienes sí empatizan con su cruda realidad y crean proyectos que les den una mejor calidad de vida.



Un distrito que está marcando la diferencia es San Martín de Porres (SMP). Aunque a primera vista no lo parezca - y es que ahí la sobre población de perros y gatos callejeros es abrumadora-, sí existen personas que no solo están esterilizando y educando a la población, también han empezado a alimentar a perros de la calle a través de un dispensador de comida.

La asociación Kaprichos Perrunos se ha comprometido a donar mensualmente 15 kilos de comida para este dispensador. (foto: Kaprichos Perrunos) Cortesía

Esta semana WUF conversó con Lady Astonitas Fernández, médico veterinario encargada del Consultorio Veterinario de la Municipalidad de SMP. Ella y su equipo suelen hacer charlas en campañas de salud para mascotas y en colegios con el objetivo de promover la tenencia responsable de animales. También realizan esterilizaciones a costo social para ayudar a reducir la sobre población de perros y gatos desamparados. Pero no es lo único que hacen.



Conscientes del hambre que pasan mucho perros sin hogar, en setiembre de este año se instaló frente al local del consultorio veterinario el primer dispensador móvil de comida de SMP. Ello por iniciativa del consultorio veterinario y la asociación sin fines de lucro Kaprichos Perrunos, con el apoyo de la Sub Gerencia de Salud y Sanidad, y el visto bueno de la Gerenta de Dasarrollo Humano del municipio.



“Jairo Purisaca, fundador de Kaprichos Perrunos, con quienes venimos trabajando hace un tiempo el tema de esterilizaciones, dio la idea del dispensador. Me pareció genial y ofrecí apoyarlo”, comenta Astonitas. “Al principio llegaba uno que otro perro, pero con el tiempo ha aumentado el número y ahora cada día llegan entre 8 y 10 perros. Aparecen a eso de las 7:30 de la mañana y regresan entre las 6:30 y 7 de la noche. Ya los tenemos bien identificados”.



Actualmente Kaprichos Perrunos apoya con una bolsa mensual de 15 kilos, igual hay personas que espontáneamente apoyan llevando alimento, ya sea croquetas o comida hecha en casa.

Algunos vecinos se están sumando a la causa. (foto: Kaprichos Perrunos) Cortesía

Mucho cuidado



Alimentar a perros callejeros es una iniciativa noble, sin embargo hay muchas precauciones que deben tomarse. Por ejemplo, es fundamental estar atentos en caso algún vecino ponga alimentos dañinos para los perros, como ajos y cebollas. O peor aún, que algún malintencionado ponga veneno. Por otro lado, para prevenir el robo del alimento, o que algún vecino use el dispensador para alimentar a sus mascotas, los encargados solo están sacando a la calle el dispensador móvil a determinadas horas del día, siempre aprovechando el personal encargado de vigilancia del municipio.



Según Astonitas, también se pensó instalar otros dispensadores de prueba en dos parques, pero se desanimaron luego de que su iniciativa anterior de colocar basureros en forma de perro para incentivar el recojo de heces, terminó en el robo de varios de estos colectores en apenas su primera semana.



En Santa Anita



San Martín de Porres no ha sido el único distrito en hacer accesible un dispensador de comida para perros callejeros. Hace poco, en redes sociales empezó a circular la foto de un dispensador de comida frente a la Comisaría Los Ficus en el distrito de Santa Anita. Otra buena iniciativa que también necesitará de supervisión continua pues a los pocos días de instalado, ya se registraba una moto taxi bloqueando el acceso de su público objetivo, los perros.

Dispensador de comida para perros callejeros instalado frente a la Comisaría Los Ficus, en el distrito de Santa Anita. (Facebook) Facebook

Vecinos y autoridades en acción. (Facebook) Facebook

Moto taxi bloqueando el acceso al alimento en el dispensador de Santa Anita. (Facebook) Facebook

“Es una realidad en esas zonas”, comenta Purisaca. “Por eso la idea es iniciar este esfuerzo con las autoridades, esperar a que las personas vayan tomando conciencia y respetando estas iniciativas y luego poder replicarlos en zonas urbanas en coordinación con los mismos pobladores”.

Alimentar a los perros callejeros ayuda a lidiar con el hambre, sí, pero no soluciona ni el abandono ni la proliferación, ni la irresponsabilidad de la gente para con sus mascotas. Si bien las intenciones de muchas personas son dignas de reconocimiento, aún queda mucho por hacer.



Por lo pronto, en el terreno de las esterilizaciones, cuyo propósito es evitar la reproducción indiscriminada e irresponsable de animales, Astonitas señaló que en lo que va del este año, el consultorio veterinario de SMP ha logrado esterilizar a más 250 mascotas, entre perros y gatos, siendo 100 de estos felinos operados con el apoyo de Kaprichos Perrunos.

Esterilizar y castrar perros y gatos que normalmente deambulan por las calles es una de las formas más efectivas de tener un control de la sobrepoblación de estos animales. (foto: Kaprichos Perrunos) Cortesía

En lo que va del año, el consultorio veterinario de SMP viene realizando más de 100 esterilizaciones a felinos callejeros de la mano de la asociación Kaprichos Perrunos. (foto: Kaprichos Perrunos) Cortesía

“Si no es con esterilizaciones, tratamos de ayudar con educación; en foros, en campañas de desparasitación y en los colegios, donde los niños siempre se muestran receptivos”, señala Astonitas. “Algunos adultos no responden tan bien cuando les pedimos, por ejemplo, que lleven a sus perros con correa. Te responden ‘hay tantos en la calle, ¿por qué el mío no puede ir suelto?’. Felizmente la mayoría responde positivamente. Claro, muchos lo hacen luego de enterarse que si su perro muerde a alguien o si fiscalización los multa, les costará dinero. Recién ahí se comprometen a ser responsables con sus mascotas”.



Finalmente, la forma en que tratamos a nuestros animales de compañía tendrá mucho –o todo- que ver con el nivel de cultura, consciencia y voluntad de cada uno.



“Todo va de la mano. Lo mismo que pasa en Lima Norte pasa en zonas precarias en Lima Metropolitana, y ni qué decir a nivel Perú, en provincia es mucho peor. Pero con todas estas iniciativas que se ven de diversos distritos, asociaciones, grupos e individuos, se va mostrando un pequeño avance”, concluyó Purisaca.



