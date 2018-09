Esterilizan mascotas en primer hospital de campaña veterinario

Convencidos de que esterilizar y castrar es una de las principales vías para mitigar la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, recientemente un equipo de personas que se preocupan por el bienestar de los animales realizó una campaña de esterilización en el Asentamiento Humano Mateo Pumacahua (Surco), pero la novedad fue que se hizo por primera vez dentro de un hospital de campaña veterinario especialmente acondicionado para este tipo de cirugías.



El equipo médico estuvo dirigido por el médico veterinario José Martínez y el evento fue organizado por la Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA), asociación sin fines de lucro que logró comprar y equipar este peculiar hospital con los 10 mil soles recaudados en su Caninatón 2018.

Un total de 38 animales, entre perros y gatos, fueron operados en espacio de 7 horas en un ambiente seguro que contó con abastecimiento de agua, grupo electrógeno, mesa de cirugía, biombo médico, caniles, reflectores, entre otros equipos y herramientas.



“Todo salió muy bien. No se operó a más animales porque preferimos calidad en vez de cantidad, pero esto solo es el inicio. Además aún nos falta equipar el hospital de campaña veterinario, pero iremos realizando más eventos a fin de recaudar fondos que permitan hacerlo”, comentó Ángela Sánchez, vice presidenta de ASPPA.

Los pacientes descansaron hasta que se recuperaron por completo y fueron enviados a casa con sus respectivas medicinas. ASPPA

Partiendo del hecho que la sobrepoblación de animales de compañía, además de afectar al animal en sí en muchos aspectos, también es un problema de salud pública, el plan con este hospital itinerante es acudir a zonas vulnerables y trabajar con los municipios de distritos que se ven principalmente afectados. Pero no solo eso, ante un eventual desastre natural, ASPPA también espera poder usar este hospital de campaña para asistir a los animales damnificados.



“Esterilizar es la única manera de erradicar la sobrepoblación de mascotas en zonas vulnerables y el Estado peruano debe generar políticas públicas que fomenten esta medida preventiva”, añadió Sánchez.

En plena cirugía a cargo del MV José Martínez y su equipo. ASPPA

En esta ocasión, las personas que empadronaron previamente a sus mascotas para esta campaña solo pagaron S/.25 soles por la cirugía, procedimiento que puede llegar a costar hasta 900 soles en una clínica privada en Lima. Para otro grupo de personas, residentes del asentamiento humano, el costo fue cero.



Aquellos que no llegaron a empadronarse esta vez, tendrán la oportunidad de hacerlo en las siguientes campañas de esterilización. Para estar al tanto de las próximas fechas, visita la página de Facebook de ASPPA haciendo ‘click’ aquí.

Paralelamente, en el local comunal del asentamiento humano, se hizo campaña de salud gratuita, el que incluyó corte de uñas, limpueza de oídos, aplicación de antipulgas y desparasitación. ASPPA





Algunas verdades sobre la esterilización de perros y gatos



FALSA CREENCIA: La esterilización es una operación peligrosa y dolorosa para mi mascota.

REALIDAD: La esterilización es la operación más común realizada en animales. Con cuidados mínimos, su mascota tendrá un comportamiento normal en un par de días.

FALSA CREENCIA: Las cirugías afectan el comportamiento de los perros y gatos.

REALIDAD: Su mascota seguirá siendo un compañero cariñoso y protector. Cualquier cambio será positivo pues los perros y gatos esterilizados viven vidas más largas y sanas, en promedio 2 o 3 años más que aquéllos que no lo están. La esterilización reducirá la necesidad de reproducirse, ocasionando un efecto calmante en muchos de los animales, por lo que tenderán a dejar de vagar y pelear, perdiendo además el deseo de marcar su territorio con orina.

FALSA CREENCIA: No es necesario operar a los machos, sólo a las hembras.

REALIDAD: Ambos deben esterilizarse. Un macho sin supervisión puede preñar a varias hembras a la semana y contribuir así a la sobrepoblación animal.

FALSA CREENCIA: La esterilización de los animales provoca que éstos engorden.

REALIDAD: El sobrepeso puede ser provocado por una alimentación incorrecta o excesiva o por una falta de ejercicio. Si nuestro animal engorda, se deberá corregir la alimentación y los hábitos de ejercicio bajo criterio veterinario.

FALSA CREENCIA: Dejar a mi mascota tener crías permitirá a mis niños ver el milagro de un nacimiento.

REALIDAD: Numerosos libros y videos están a su alcance para enseñarle a sus hijos un nacimiento de una manera responsable. Dejar que su animal tenga crías que usted no tiene intención de cuidar es enseñar a sus hijos lo contrario al respeto y la responsabilidad que implica cuidar a un ser vivo.

FALSA CREENCIA: La esterilización de los animales no es natural. Ya intervenimos con la naturaleza al domesticar y reproducir a perros y gatos.

REALIDAD: Los humanos hemos contribuido a la sobrepoblación de los animales callejeros y ahora debemos asumir la responsabilidad de encontrar soluciones. Lo que no es natural es que mueran tantos animales a la semana en los centros antirrábicos, o en las calles por maltrato, negligencia o atropellos.

FALSA CREENCIA: Lo mejor es dejar que las hembras tengan un parto antes de esterilizarlas.

REALIDAD: Es conveniente operar a las hembras antes de su primer celo, pues la esterilización temprana reduce el riesgo de cáncer mamario.