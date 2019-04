¿Qué harías si tu perro o gato dejan de respirar?

La mayoría de personas que tenemos perros o gatos en casa ya sabemos, casi por inercia, cómo alimentarlos, sacarlos a pasear, bañarlos, acicalarlos, entretenerlos e incluso tratarles condiciones básicas de salud. Pero ¿Qué tan preparados estamos cuando se trata de una emergencia?



En esta página hemos publicado algunas notas sobre cómo aplicar los primeros auxilios en nuestras mascotas, pero ésta es la primera vez que ponemos énfasis en una práctica poco común, pero que puede salvar vidas: la resucitación cardiopulmonar.



Mañana desde las 7 de la noche, por primera vez la Asociación de Médicos Veterinarios Voluntarios ante Emergencias y Desastres del Perú (MEVED) ofrecerá su taller de Primeros Auxilios y Resucitación Cardiopulmonar a rescatistas de animales y público en general.



Aquí los participantes aprenderán, en lenguaje fácil de entender, sobre sujeción y métodos de traslado, cómo evaluar a un perro o gato herido, protección de heridas, control de hemorragias, parto, recién nacidos, shock de calor y resucitación cardiopulmonar (RCP).

Con los gatos es muy similar que con los perros. Este taller enseñará cuáles son las diferencias en la técnica a aplicar.

Debido a los desastres naturales causados por las fuertes lluvias en algunas zonas de nuestro país, en los últimos meses MEVED ha estado bastante activo ayudado a mascotas damnificadas. Conscientes de ello, a inicios de este año la Asociación WUF y la plataforma digital Sin Envolturas donaron medicinas producto de una campaña navideña que recaudó fondos para animales en situación de riesgo.



Esta semana WUF conversó con Karla Esteves, presidenta de MEVED, quien adelantó algo de lo que se mostrará mañana en este evento, fundamental no solo para salvar la vida de animales desamparados en problemas, sino también la vida de tu propia mascota.

“Uno nunca sabe cuándo tu perro o gato puede caerse, ser atropellado, terminar inconsciente en una piscina o sufrir otro tipo de accidente, y de pronto notar que no está respirando. Es ahí donde las herramientas que mostraremos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló Esteves.



La médico veterinaria señaló que lo primero que se debe de hacer si nuestro animal de compañía no está respirando es ver si sus vías aéreas están libres. En caso lo estén, lo ideal es cerrarle el hocico y soplar por la nariz. Al mismo tiempo hay una serie de presiones que se deben de realizar sobre su pecho y abdomen, y con el perro en determinada posición.

Cada vez notamos mayor presencia de rescatistas pidiendo ayuda para socorrer y/o adoptar animales rescatados. Este taller puede ser muy útil para estas personas. Cortesía

“La presión torácica estimula el corazón y los pulmones, haciendo que pase la sangre del corazón al cuerpo. A la vez es necesario que la sangre regrese al corazón y para ello se hacen presiones abdominales, las que se van alternando con presiones en el corazón y soplidos por la nariz. La idea es que el animal vuelva a respirar por sí mismo”, explicó Esteves.

¿Qué riesgos se pueden presentar al realizar la RCP? Según Esteves, no hay mayor riesgo de romper una costilla o malograr algún órgano vital, para que eso suceda tendría que aplicarse demasiada fuerza.



“Lo peor que podría pasar es que no logres la estimulación adecuada”, agregó Esteves.

En cuanto a riesgo de contagio de bacterias a humanos, la especialista dijo que no hay mucho de qué preocuparse.



“Hay muchos ‘posts’ en redes sociales que advierten sobre lo que nos puede pasar si besamos a nuestros perros, pero no es así. O sea, efectivamente, el hocico tiene bacterias, pero no es que te vaya a pasar algo, es como si le hicieras RCP a otra persona, ahí tampoco sabes dónde estuvo su boca. Hay bacterias en gente, perros, gatos... Y por último, es una situación de emergencia”, agregó Esteves.





EL EVENTO

Cuándo: 5 de abril, 7 p.m.

Dónde: Colegio Médico Veterinario. Jr. Pedro Irigoyen Diez Canseco 208, Surco

Adm.: S/. 50

Inf.: 971540778 / MEVED