La intención de ayudar animales no se traduce en acción

Basta con navegar unos minutos por las redes sociales para comprobar que los animales en estado en abandono mueven las emociones y los dedos de millones.



Sea comentando sobre algún caso de abuso, promoviendo la adopción de algún perro, ofreciendo donar dinero para el tratamiento de algún gatito rescatado o compartiendo publicaciones de animales extraviados, se hace evidente el interés de muchos por el tema.



Sin embargo, según un reciente informe de Ubikua titulado ‘Conversaciones digitales en torno a perros y gatos sin hogar’ , se concluye que para que haya un cambio real en la vida de estos animales, no solo es importante comentar y proponer sobre una situación, sino también, y sobretodo, ser parte de ella.

Los resultados en resumen. Ubikua

Ubikua es la solución de inteligencia digital desarrollada por la empresa Eureka Research para proporcionar un entendimiento profundo de las conversaciones en espacios digitales.



Movidas por su afinidad con los animales e interés por que tengan una vida digna, Vivian Solano, directora marketing e investigación digital, y Kailey Núñez, CEO & Founder de Eureka Research, pusieron en marcha la investigación usando esta herramienta digital y esto fue lo que encontraron: que hay preocupación y muchas intenciones de ayudar, lamentablemente aún sobran voceros y falta pro actividad.



“Hay conclusiones que apuntan a que la conversación alrededor de este tema despierta emociones positivas y que el cabo suelto estaría en encontrar el mecanismo por el que esa empatía pueda derivar en una acción concreta”, señaló Solano a WUF.

Dejar que nuestras mascotas deambulen por las calles no solo afecta al animal, además representa un problema que puede comprometer la salud pública. Andrea Carrión

Entre las conclusiones más destacadas, se registró que el tema de animales en estado de abandono hace lo siguiente:



- Moviliza a las personas en redes sociales.

- Que las iniciativas de apoyo a animales sin hogar generan reacciones positivas y que los animales desamparados generan empatía.

- Sin embargo, no se registra menciones donde ello se transforme en, por ejemplo, rescatar a un animal en apuros o en hacer efectiva su adopción.



Entre lo más destacado, se observó que el 33% de la muestra analizada opina favorablemente sobre las iniciativas que buscan ayudar a animales en estado de abandono y que un 8% comparte casos de perros o gatos que necesitan un hogar.

El tema genera más emociones positivas que negativas. Ubikua

También se observa que el tema despierta emociones positivas en el 71% de la muestra, generando satisfacción cuando se enteran, por ejemplo, de alguna campaña realizada por la Asociación WUF o solidaridad al expresar su deseo de ayudar a animales sin hogar. Como se observa en el ‘tuit’ de @AEduardoQG: “Apenas esté estable de nuevo, no sé como haré, pero destinaré una parte de mi dinero a alimentar perros de la calle. Lo juro”.

Hay también un 19% de menciones sin carga emocional que son mas bien informativas, como por ejemplo que una perrita parió en la puerta de su casa o que se viene una campaña de esterilización.



El otro 10% muestra emociones negativas que denotan molestia o tristeza, rechazando el maltrato y las iniciativas de ayuda a animales callejeros. Otros sienten sintiendo tristeza por ellos, como por ejemplo @Esmelancolica, quien escribió “Me deprime mucho acariciar a un perrito en la calle y saber que me va a quedar mirando con ojitos de ‘llévame’ y yo no puedo”.

En Provincia y en las zonas más vulnerables de la capital es donde se registra el mayor número de perros y gatos callejeros. Esto es resultado de varios factores, entre ellos la poca consciencia que existe respecto a las consecuencias de tener mascotas sueltas en la calle. Andrea Carrión

“Lo que tenemos aquí es lo que la gente comenta”, dijo Núñez. “Sabemos que su disposición hacia este tema es positiva, que reconocen las acciones de campaña como positivas y que comparten casos de animales que necesitan hogar, pero falta algo fundamental: hacerse cargo. Según esta investigación, la mayoría no lo está haciendo”.



Y si por ahí esta ocurriendo, no se está haciendo evidente en la conversación.



Solano señaló que mientras por un lado se visibilizan campañas e iniciativas, por el otro no se está viendo la luz que ilumina los resultados.



“Desde afuera no los estoy viendo, y es importante mostrarlos más porque genera conexión emocional. Cuando veo que una persona con la que me identifico tiene determinado comportamiento, es contagioso. Por ejemplo, si uno adopta y comparte su experiencia positiva, yo también podría sentir que puedo hacerlo. Eso sería muy positivo porque apunta a resolver una problemática de salud pública”.





Ficha técnica del reporte de Ubikua

El canal utilizado para esta investigación fue Twitter y el periodo seleccionado fue del 18 de junio al 17 julio del 2018. Se registro un universo de 2008 de menciones, es decir, publicaciones de usuarios registrados como residentes en Perú que estando en Twitter, hicieron en relación a las palabras claves ‘Perros y gatos de la calle ‘ o ‘Perros y gatos callejeros’. Al final, de un universo de 2008 menciones o publicaciones, se analizó una muestra de 343 menciones, o ‘twits’.