El lado oscuro busca iluminar a los perros sin hogar

A lo largo de los últimos domingos, WUF ha trasladado de su galería virtual a la Esquina de la Mascota en San Borja a muchos de los perros que tiene en adopción en su plataforma digital (wuf.pe) para realizar sus eventos de adopción Conoce a tu Wuf. Este domingo varios Wufs volverán a buscar una familia que los quiera, pero ahora tendrán a La Fuerza de su lado.



Un grupo de fans de la saga Star Wars (La Guerra de las Galaxias), miembros de la Legion 501 Garrison Perú, se unirá a WUF para impulsar la adopción de los perros sin hogar y darle vida al evento StarWUF.

Los personajes estarán en San Borja junto a los perros durante el evento StarWUF.

Gisella Gómez García es uno de los 34 miembros con los que cuenta la Legion 501 en Lima y Tacna, pero ésta no se limita al Perú. Se trata de la organización más importante a nivel mundial que agrupa a más de 15 mil fanáticos en decenas de países que poseen fieles réplicas de los trajes y armaduras de los villanos de la saga Star Wars.



“¿Por qué apoyar a los perros? Yo soy médico veterinaria y creo que siempre hay que impulsar el tema de las adopciones y la tenencia responsable de mascotas. Y no solo se está haciendo en el Perú, el ‘No compres, adopta’ es algo que se está promoviendo a nivel mundial. En varios Garrison se han hecho desfiles en favor de las adopciones de animales, campañas de adopción, incluso en Nueva York hicieron un catálogo de fotos”, señala Gómez, cuyo traje es el de un Tie Pilot, uno de los pilotos imperiales de ‘Una Nueva Esperanza’ (A New Hope), la primera película de la saga.

La Legion 501 realiza obras sociales en todo el mundo.

El movimiento de la Legion 501 la inició Alvin Johnson. Él tuvo una niña con cáncer y ella era muy fanática del tema Star Wars, entonces él empezó a usar los uniformes réplica para que su hija se sintiera feliz. Hoy el trabajo de la Legión 501 no se limita a disfraces, reuniones de fans y eventuales apariciones públicas, de hecho su acción central consiste en realizar labor social apoyando causas benéficas, a la vez que promueven el universo de Star Wars. Este domingo los perros auspiciados por WUF serán los beneficiados.



“Somos una agrupación sin fines de lucro que crece gracias al trabajo en equipo y al apoyo de los fans. Visitamos hospitales y albergues de niños, llevamos a los niños al cine para que vean las películas, entre otras actividades. Tratamos de ayudar en lo que se pueda, siempre con los trajes puestos y acompañados de civiles porque a veces con el traje no podemos caminar bien”, explica Gómez, tras agregar que con estas acciones han logrado que la Legión 501 sea reconocida por George Lucas, creador de la saga.

La Legion 501 Garrison Perú cuenta con 34 miembros, uno de Tacna y el resto en Lima.

La Legion 501 Garrison Perú cuenta con presencia oficial en el Perú desde el 2 de junio del 2012 y ésta será la primera vez que apoye una causa que involucra animales. Este domingo, además de conocer en vivo a los perros que estarán durante el evento en adopción StarWUF, el público también podrá tomarse una foto con los personajes de la legión a cambio de una bolsa de comida para perros, la que será donada a los 4 albergues con los que trabaja WUF.



Si bien la Legion 501 solo agrupa a los villanos de Star Wars, en la vida real sus intenciones son más que compasivas, generosas y humanitarias.



“Queremos que la gente sepa que el lado oscuro también apoya las adopciones de perritos y gatitos”, afirma Gómez. “Al adoptar le das una mejor calidad de vida al animal y así no promueves el maltrato que sufren muchos criaderos de animales irresponsables. Esa es la idea. Y si decides adoptar a un animal adulto, ayudas a que éste pase sus últimos años bien y que se vaya habiendo sido amado”.

Miembros de la Legión 501: Capital City Garrison donaron su tempo y trajes para promover la adopción de varios tipos de animales de la Ottawa Humane Society en Canadá.

Este domingo podrás interactuar con muchos perritos en vivo en San Borja.

EL EVENTO

Cuándo: Domingo 15 de octubre de 11 a.m. a 2 p.m.

Dónde: Esquina de la Mascota en San Borja (Entre la Ave. San Borja Sur y la entrada principal del Pentagonito).

Costo: La asistencia es gratuita. Para tomarse una foto con algunos de los personajes de la saga de Star Wars, solo se necesita llevar una bolsa de comida para perros para donarla a los albergues con los que trabaja WUF.





EL DATO

¿Qué significa Garrison? Viene de un tema militar y se refiere a un destacamento, una especie de puesto de comando.



¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros. Para conocer a los Wufs, ingresa a wuf.pe