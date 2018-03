Como la luna, presente a donde vayan

En plena reunión de amigos de sábado por la noche, Tamara Padilla recibió un mensaje de su hermana que cambiaría por completo su rutina.



“Mira, han encontrado a esta perrita y le están buscando casa. ¿Por qué no la adoptan?”.



Tamara le enseñó la foto a su novio, Álvaro Diez, y esa imagen marcó un antes y un después para los dos.

La perra había aparecido días antes deambulando por la Universidad Católica. Un grupo de chicos que viven por esa zona decidieron recogerla y empezaron a turnarse su cuidado, hasta le pusieron nombre, Luna. Pero llegó el día en que ya no pudieron seguir dándole temporal, entonces pidieron ayuda por las redes sociales.

Tamara y Álvaro habían planeado ir a recogerla el mismo domingo, pero cuando ya estaban listos para salir, les avisan que Luna se había escapado.



“No podíamos creer lo que nos estaban diciendo. Ya habíamos comprado cama, plato, comida, juguetes, todo. Felizmente horas después la encontraron por la avenida Venezuela. La pobre estaba mugre y se había trepado al carro de una señora y no se quería bajar”, comenta Álvaro.

No era el momento ideal para adoptar un perro, Tamara y Álvaro vivían en un departamento chiquito y ni siquiera se habían planteado la idea de asumir una responsabilidad de ese tamaño. Pero todo pasó de forma tan espontánea que asumieron el reto no más.



Al poco tiempo se mudaron y ni siquiera se cuestionaron llevar a Luna.



“Fue prioridad buscar un lugar donde aceptaran a Luna. Tuvimos suerte de encontrar este departamento en primer piso y con un pequeño jardín”, comenta Tamara.



Ahora les espera un cambio mayor. Hoy Álvaro está viajando a su país natal, España, y en pocos meses Tamara le dará el encuentro. Se van sin fecha de regreso, solo tienen una certeza, que Luna va con ellos, por lo que ya están haciendo todos los trámites necesarios para viajar con ella.

“Hemos hecho mucho por Luna, sí, pero tal vez sea más lo que ella ha hecho por nosotros”, comenta Álvaro. “Llegué a Lima hace 4 años, soy de Sevilla y Luna me ha ayudado mucho con la transición. Fue una vía de escape increíble; me sacó a caminar, a conocer la ciudad y a conocer mucha gente”.



“Imposible dejarla", agrega Tamara, "ellos se te meten en el corazón en dos segundos y es lo que Luna ha hecho con nosotros”.



No es la primera vez que viven la adopción de un perro de cerca, Tamara lo vio en la casa de sus padres y Álvaro también tuvo una experiencia similar. Han pasado 3 años desde que decidieron darle un hogar a Luna y el saldo es más que positivo.



“Son muy especiales y agradecidos, ahora me la paso compartiendo fotos en redes para que la gente adopte en lugar de comprar.



“No hay mucho que pensar aquí”, agrega Álvaro, “finalmente el perro es como tú lo eduques”.

Se estima que en el perú existen cerca de 6 millones de perros viviendo en las calles, en muchos casos completamente desamparados. Afortunadamente cada vez más aparecen casos como el de Luna, que gracias al trabajo en equipo logran encontrar un hogar.



Este esfuerzo también se está viendo con más frecuencia en grupos organizados como WUF, asociación sin fines de lucro que desde el 2015 está dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.



