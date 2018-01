Mascotas mueren congeladas en EE.UU. por apatía de sus dueños

Esta semana el frío extremo en los Estados Unidos ha acaparado los titulares en las noticias. La costa Este del país se está congelando desde La Florida hasta la frontera con Canadá debido a una fuerte tormenta invernal que ya ha cobrado varias muertes, no solo humanas sino también de animales.



Mientras millones de estadounidenses están recurriendo a refugios y calefactores que los mantengan a salvo de estas temperaturas históricamente bajas –tanto para ellos como sus animales-, otros miles de mascotas no están corriendo la misma suerte.



Organizaciones no gubernamentales y grupos e individuos dedicados a defender los derechos de los animales llevan días reportando que existen muchos animales domésticos sufriendo la negligencia y apatía de sus dueños.



Según la ONG Guardians of Rescue, en el estado de Ohio esta semana un perro murió congelado en el patio de su casa y otros informes reportaron la muerte de otro perro que estaba encadenado en el jardín delantero de una vivienda en Pensilvania.

Pese a tener pelaje y una temperatura corporal distinta a la humana, los animales también se ven afectados por temperaturas extremas. Guardias of Rescue

“Estos animales están a la intemperie sufriendo y muriendo de frío. Estamos recibiendo incontables mensajes sobre mascotas a las que no se les está permitiendo ingresar a sus viviendas y no tenemos suficientes manos para atender todos los casos. Lamentablemente no podemos tomar acción legal pues no tenemos la autoridad para hacerlo”, se lee en un comentario publicado en su página de Facebook.



Los grupos rescatistas recomiendan a las personas afectadas por estas temperaturas llamar a las autoridades locales si ven a un animal sufriendo los efectos del frío por estar obligados a permanecer afuera sin un refugio que los proteja. Y algunas autoridades están permitiendo que esto suceda.



“Resulta muy difícil entender que la gente no entienda que si el clima está frío para ellos, también lo es para sus mascotas”, señala la publicación en Facebook. “Si ves un perro en los exteriores, toma nota de la fecha, la hora, la dirección, datos del animal y toma fotos y videos de ser posible”.



Las recomendaciones también incluyen hablar con el propietario para educarlo sobre los efectos del frío en las mascotas ya que muchas zonas afectadas no están acostumbradas a temperaturas tan bajas.



Si bien esta situación no está afectando al Perú, la irresponsabilidad, negligencia y crueldad que viven millones de mascotas se repite en cada rincón del planeta y a todo nivel.



Si decides darle un hogar a una mascota, dáselo en serio. Infórmate bien sobre todo lo que implica cuidar de un animal doméstico, pide ayuda si te falta información y si crees que no cuentas con los recursos económicos para hacerlo, averigua cuáles son las clínicas veterinarias que pueden atender a tus animales a costo social.