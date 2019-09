Mascotón 2019 busca aumentar el número de mascotas registradas en Lima

Tener una mascota va mucho más allá de darle de comer, rascarle la panza y sacarla a pasear, también implica cumplir con ciertas pautas básicas de tenencia responsable y eso es precisamente lo que se busca promover en la Mascotón 2019.



Este domingo 22 de setiembre, la Municipalidad de Lima realizará una carrera en la que podrán participar personas y mascotas. El propósito de este evento, además de crear un espacio de actividad física y armonía con nuestros animales, es animar a los residentes del Cercado de Lima a que inscriban a sus perros y gatos en su registro municipal.

Identificar a nuestros perros y gatos colocándoles una plaquita en su collar o insertándoles un microchip es fundamental para asegurar su bienestar. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

En el 2002 salió la Ley del Régimen Jurídico de Canes (27596 ) indicando que todos los gobiernos locales y regionales en el Perú deben llevar un registro de canes. Después de 17 años de haber sido creada esta ley, finalmente el Cercado de Lima se une a otros distritos que ya llevan un tiempo cumpliendo con dicha normativa.



Diana Ramos, Coordinadora Operativa en Medicina Veterinaria de la Municipalidad de Lima, indicó a esta página que a partir de la nueva gestión municipal, el Cercado de Lima recién está implementando lo que manda la ley 27596 y ya lleva registrados a más de 300 perros y 100 gatos.

Varios distritos como Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Magdalena, San Miguel, entre otros, ya cuentan con un registro de mascotas. (Foto: Andrea Carrión) Andrea Carrión

“Es muy importante que registremos a nuestras mascotas. Al hacerlo, se emite un carnet con un código, el que sugerimos se grabe en una plaquita. Esto ayuda mucho en caso la mascota se pierda”, comentó Ramos. “El afán es promover la tenencia responsable, que es crítica acá en el Cercado de Lima. Los propietarios no recogen la caca de sus perros, los llevan sin correa o los dejan sueltos en la calle. Queremos trabajar más el tema educativo pues la idea es que se incorpore a la mascota como parte de la familia”, añadió.



Con demasiada frecuencia vemos publicaciones en redes sociales o afiches en postes de luz con la foto de un perro o gato bajo la frase “Se busca”. Animalistas y grupos que velan por el bienestar de los animales, como la Asociación WUF, siempre advierten que registrar a nuestras mascotas trae mucho beneficios como prevenir pérdidas, accidentes, ataques, sobrepoblación. Incluso contribuye a reducir la proliferación de enfermedades zoonóticas pues para realizar el registro cada propietario debe de presentar una cartilla de vacunación al día. Ello contribuye con la salud pública.

LA CARRERA

Cuándo: Domingo 22 de setiembre, 8 a.m.

Dónde: Parque Washington (Altura cuadra 5 Ave. Arequipa, Cercado de Lima)

Cómo: Habrá 3 categorías: 2K, 4K y 6K

Categoría 2k - Gira en Av. Arequipa (cuadra 13) con jirón Manuel del Pino.

Categoría 4k - Gira en Av. Arequipa (cuadra 26) con calle Soledad.

Categoría 6k - Gira en Av. Arequipa (cuadra 31) con calle Lembecke.

Costo: Gratuita

Requisitos: Para el propietario: ser mayor de edad (presentar DNI). Para la mascota: llevar su certificado de salud (incluido el de vacunación), collar, correa, bozal en caso sea necesario y bolsitas para recoger las heces.

Informes: zoonosis@munlima.gob.pe

La Mascoton 2019 está programada para iniciar a las 9 a.m., pero se recomienda llegar una hora antes para realizar la inscripción y el registro de su mascota. (Foto: munlima.gob.pe) Cortesía

EL REGISTRO

Requisitos:

- El propietario y la mascota deben residir en el Cercado de Lima. Si no figura la dirección en su DNI, puede mostrar recibo de agua o luz donde figure la dirección.

En caso de extranjeros, llevar pasaporte o carnet de extranjería.

- Llevar la cartilla de salud y vacunación de cada mascota registrada, en caso sea más de una.

- Llevar a su perro o gato, se le tomará una foto.

- El registro es gratuito.



Durante la semana puede también registrar a su mascota en las siguientes direcciones: Calle Rufino Torrico 118 o Calle Ramón Herrera 273, ambos en el Cercado de Lima.

Horario de atención: De lunes a viernes de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m.

Informes: 6322678 / 6323226 / zoonosis@munlima.gob.pe



El registro también se puede hacer vía correo electrónico. Solo necesita enviar fotografías de su DNI, de su mascota o mascotas y de la cartilla de vacunación de cada registrado, en caso sea más de uno.



* En caso no pudiera participar de la Mascotón 2019, el próximo domingo 29 de setiembre habrá otro evento en el Circuito Mágico del Agua por el Día de la Mascota, el cual la ciudad de Lima festeja cada 27 de setiembre.