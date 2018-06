El miedo le mostró el camino a su verdadero hogar

Dicen que los perros no sonríen, pero Bonita podría probarle lo contrario a cualquiera. Su alegría cuando corre y juega es tan obvia que contagia, aunque no siempre fue así. Esta perrita tuvo que aprender a ser feliz.



Hace un año y medio, la familia Solano recibía el Año Nuevo entre fuegos artificiales en Comas. Cuando de pronto notaron que había una cachorra refugiada y temblando de terror en el patio de su casa.



La cargaron para intentar calmarla y Luz Elena Solano, quien es médico veterinario, notó que tenía una pata fracturada.

Bonita siempre está en la clínica veterinaria junto a Luz Elena, su mamá adoptiva. Cortesía

Como pensó que era callejera, como lo son muchísimos perros y gatos en esa zona, la llevó a su clínica veterinaria para operarla. Luego de dos operaciones y más de tres meses de recuperación -y ya que nadie la reclamó-, ella y su hermana Vivian impulsaron una campaña para buscarle un hogar adoptivo. Pero ninguno de los solicitantes las convenció.



Finalmente se encariñaron tanto con Bonita que se quedó con los Solano. Hoy esta perrita, que según dicen algunos vecinos alguna vez vivió confinada al techo de una casa, pasa su días en la clínica veterinaria donde tiene su propio canil a puerta abierta, atención las 24 horas y cariño por montones.



“Bonita se ha ganado su espacio. Nunca la sentí como una carga porque toda mi familia la aceptó desde el inicio y se ha hecho querer. Es tranquila, no rompe, no hace bulla, es perfecta, como lo son muchos perros que andan solos en la calle”, comenta Luz Elena.

Millones de perros sin hogar tienen el mismo angel de Bonita, solo es cuestión de darles una oportunidad. (Foto: Vivian Solano) Vivian Solano

Tanto Vivian como Luz Elena promueven la adopción versus la compra de animales pues son conscientes de la sobrepoblación de perros y gatos desamparados en las calles. Ambas fueron criadas por una madre que les transmitió respeto, cariño y solidaridad con los animales desde que eran niñas. Para ellas es natural, aunque coinciden en que la cultura de adopción en la zona de Comas, Carabayllo y alrededores aún está en pañales.



“Hay gente que se acerca a la veterinaria con animales rescatados y se encargan de sus primeros cuidados, pero luego los regresan a la calle, a los parques cerrados que hay por la zona”, comenta Luz Elena. “Y todavía me pasa mucho que llegan preguntando dónde comprar perros o gatos, a lo que les respondo ‘Yo soy pro adopción’ y les recomiendo que adopten, pero no les gusta la idea, quieren un perrito de raza pequeño, y es que por allá hay muchas casas pequeñas”.

La tenencia responsable es parte fundamental en el cuidado de las mascotas. Al pasearlos con correa ya estás contribuyendo a reducir el número de perros extraviados y accidentados. Andrea Carrión

Bonita no es la primera perrita que Vivian y Luz Elena rescatan. Hace un par de años Vivian caminaba por un mercado en Comas cuando vio tirada en el piso a una perra que no se podía mover. Los comerciantes le contaron que había sido atropellada y nadie quería hacerse cargo de ella.



“No pude dejarla y me la llevé. Luz Elena la operó, yo cubrí los gastos y una vez que se recuperó, le conseguimos hogar, en el que hoy es feliz”, recuerda Vivian.



En cuanto a la esterilización, ésta aún sigue siendo una lucha con pocos soldados a favor.



“La gente está empezando a tomar consciencia, pero más que nada con perros de la calle, de la casa no, mucho menos si son machos. Irónicamente es más fácil convencerlos para que esterilicen a las hembras pese a ser una cirugía más compleja y más costosa. El machismo aún es muy fuerte en zonas como Comas y Carabayllo”, agrega Luz Elena.

Cuando fue encontrada, además de tener una pata fracturada, Bonita estaba extremadamente delgada y sucia. Su rehabilitación no solo incluyó dos operaciones y clavos en la pata, también mucho amor. Andrea Carrión



De acuerdo con la asociación sin fines de lucro WUF, en el Perú se estima que existen 6 millones de perros sin hogar. Pero así como hay desamparo, también hay ayuda y WUF trabaja desde el 2015 promoviendo la adopción, la tenencia responsable de mascotas y creando proyectos como Club WUF destinados a crear un mundo mejor para todos los perros.

En esta vitrina puedes encontrar decenas de perros esperando ser adoptados en los albergues que representa WUF. wuf

Si quieres conocer más de WUF y Club WUF, visita wuf.pe y clubwuf.pe