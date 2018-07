Casi muere solo en un pantano, hoy vive feliz en familia

La especie de sonrisa que tiene tatuada en su hocico hace pensar que Simón nació feliz, nada más lejos de la verdad. Hoy este perro es feliz, pero cuesta creer que siga vivo después de todo lo que pasó en su primer año de vida.



Mientras lo pasea por un parque de San Isidro, Cynthia Cuba cuenta que se enamoró de su carita desde que lo vio en una publicación en Facebook que rogaba apoyo para salvarle la vida.



Lo habían encontrado completamente solo en los Pantanos de Villa. Le calcularon unos 6 meses de edad y apenas se movía. Los primeros veterinarios que lo atendieron sugirieron sacrificarlo, pero Cynthia buscó una opción más.

Simón pareciere estar siempre sonriente. Andrea Carrión

Tenia un daño serio en los riñones y cortes en la cara, como si los pájaros del pantano hubieran estado picoteando las heridas de su ojo y su pata. Además tenía anemia, neumonía, cistitis, estaba repleto de pulgas y parásitos, y sus heces solo botaban gusanos blancos.



“Me acuerdo que el veterinario salió y dijo ‘Ok, ¿quién se va a encargar de él?’ Ninguna de las rescatistas se movieron, así que yo levanté la mano y me lo llevé a mi casa”, comenta Cynthia. “Fue un año difícil porque incluso en una época se le paralizaron las patas traseras. Le dio una crisis y pensamos que se iba a morir, pero con el tiempo se recuperó y míralo ahora, está perfecto y hermoso”.

Simón Andrea Carrión

Para Cynthia también fue difícil adaptarse al hecho de tener un perro en casa pues en esa época ella trabajaba largas horas en una oficina. Le daba pena dejarlo solo y un día le sugirieron adoptar a otro perro para que acompañara a Simón. Así fue como llegó Bora.



“Ella también salió de Facebook. Dos chicas habían encontrado a dos perras preñadas en la calle y las recogieron. De ambas salieron 21 cachorros y Bora es una de esas crías. Hoy tiene unos 2 años y medio”, comenta Cynthia.

Bora Andrea Carrión

Con Bora tampoco fue fácil al inicio. Como era cachorra los primeros meses se orinaba en todos lados y masticaba lo que veía. Encima Simón no era el más feliz pues le habían quitado el trono.



“Al principio Simón me miraba como diciendo ‘¿por qué me has hecho esto? Me has malogrado la vida’, pero 6 meses después se adaptó. Ella se enamoró de él desde el primer día que lo vio”, cuenta.



Hoy se aman y hasta duermen juntos.

Bora y Simón. Cortesía

No se despegan ni en el carro. Cortesía

“Para tener un perro no solo hay que asumir el compromiso de alimentarlos, vacunarlos, bañarlos, ponerles su antipulgas y sacarlos a pasear. También hay que educarlos. Ellos tienen que aprender a vivir en la casa y en la calle, y convivir con otros perros y con gente desconocida, y eso es un proceso al que hay que dedicarle tiempo”, comenta.



Cada perro es diferente, sean adoptados o comprados, todos demandan tiempo, atención y cuidado, y a cambio solo dan amor, mucho amor.

El juego y la socialización son fundamentales para tener un perro equilibrado. Andrea Carrión

No solo duermen juntos y se pasean juntos, también juegan como niños. Cortesía

Para Cynthia adoptar siempre fue la única opción y es lo que siempre recomienda.



“Si de todas maneras quieres cierto tipo de mascota y no consigues uno para adoptar, pues al menos busca un criadero responsable y asegúrate que esos animales no estén siendo maltratados para que tengas el perro que quieres”, recomienda.



“He visto cosas horribles, perritas que están al borde de la muerte y las tiran a la pista para que se mueran solas porque al criador ya no le sirve, o las preñan sin descanso y se pasan la vida encerradas en una jaula”, comenta. “El saber que estás contribuyendo con eso te debe hacer tomar consciencia. Y si a eso le sumas que en la calle ya hay muchos perros en completo estado de abandono... es cuando adoptar empieza a sonar como la opción más responsable”.

Muchos dueños de perros minimizan la importancia de sacar a pasear a sus mascotas y los mandan al techo o los encierran en un patio. El paseo es crucial para la evolución de un perro pues no solo hacen ejercicio, sino que además socializa y liberan estrés. Andrea Carrión



Si estás interesado en adoptar un perro y no sabes por dónde empezar, visita wuf.pe. En WUF encontrarás una asociación sin fines de lucro que ofrece decenas de opciones y un proceso responsable pues su misión es crear un mundo mejor para todos los perros.