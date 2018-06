Mujer hace de todo por encontrar a perro perdido por no llevar correa

“No abandonaré a Toshi, iré a buscarlo a donde tenga que ir”.



Ésta es, en resumen, la conclusión de Milagros Astete Chiang luego de haber pasado más de un mes buscando al perro que, según ella, llegó para alegrarles la vida a ella y su hija Gabriela, y que hoy no tienen ni idea de dónde está.



Todo este drama empezó con un descuido. Antes de viajar, Milagros le pidió a un amigo de confianza que, por favor, se mudara unos días a su casa –ubicada en Salamanca– para cuidar a Toshi. Eso mismo hizo, pero un día antes de que Milagros volviera a casa, dicho amigo fue a su taller en Barrios Altos y llevó a Toshi. El detalle fue que lo llevó sin correa.



Todo iba bien, Toshi seguía al amigo a todos lados, hasta que arrancaron los fuegos artificiales pues justo ese día se festejaba una verbena/kermese en el barrio.



“Toshi siempre se ha puesto nervioso con esos eventos por la bulla y al parecer salió corriendo en busca de refugio y se perdió, y en una zona que no conoce. Lo peor es que ese día mi amigo lo llevó sin correa y a Toshi nunca le pusimos plaquita... (Milagros en silencio) no imaginé que se perdería, él siempre estaba con nosotras”, dice llena de angustia.

Según Milagros, nunca le llegó a colgar una placa identificatoria pues Toshi siempre andaba dentro de casa. por otro lado, ella no sabía que muchos municipios ofrecen servicios de empadronamiento de perros y gatos, algo que hoy valora. Cortesía

En WUF no perdemos oportunidad para publicar artículos con historias de mascotas extraviadas y consejos para evitar que se sigan perdiendo. WUF es una asociación sin fines de lucro que promueve la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas, y tiene como prioridad alentar el uso de placas o microchips pues no hacerlo es contribuir con el aumento de perros callejeros.



Irónicamente, y según cuenta su dueña, Toshi era un perro que siempre andaba dentro de casa y que estaba muy bien cuidado. Fue adoptado por Milagros hace 3 años luego de enterarse de que en un restaurante estaban regalando cachorritos de 1 mes, todos de una perrita que acababa de parir varias crías, cruce de Shizú con solo Dios sabe qué.



Se encariñaron tanto con Toshi que hoy no duermen tranquilas al no saber qué es de él.



“Hemos volanteado todas las calles, casa por casa, quinta por quinta, hemos pegado como 8 mil afiches y lo seguimos haciendo. Hemos salido en dos programas de televisión y hasta en Radio Capital, además seguimos posteando todos los días en paginas animalistas en Facebook. Ya no sabemos qué más hacer”, comenta Milagros.

En la mayoría de volantes y afiches ofrece 500 soles de recompensa, pero ha llegado a ofrecer hasta 1,000 soles de los desesperada que está por recuperar a Toshi. Cortesía

Tal es su desesperación que ha ofrecido hasta 1,000 soles de recompensa, lo que ha atraído la atención de más de un oportunista.



“Afortunadamente más son las bendiciones y mensajes de aliento que hemos recibido”, señala.



Y no solo eso. Esta experiencia le ha dado la oportunidad de encontrarle hogar a dos perritos sin hogar que se parecen mucho a Toshi. Incluso ella misma le está dando hogar a un perrito que a re bautizado como Maní.



En los primeros días que buscaba a Toshi, una señora llamó a Milagros diciéndole que había encontrado a un perro muy parecido, pero resultó no ser Toshi. Esta mujer ya tiene 4 perros recogidos y no podía con un quinto, así que decidió que lo regalaría en el Mercado Central, pero a Milagros le dio pena y se lo quedó.



“Esta experiencia me está enseñando muchas cosas y me está permitiendo hacer mucho por varios animales sin hogar. He aprendido lo importante que es llevar con correa a tu perro en todo momento y el identificarlo con una placa”, comenta Milagros.



“Mientras tanto seguimos volanteando con la esperanza de encontrar a Toshi. Mi amigo está muy apenado y ha asumido gran parte de la responsabilidad de esta búsqueda. Ahora pasaremos a buscarlo en zonas aledañas a Barrios Altos. Yo no voy a abandonar a mi Toshi, seguiré buscándolo hasta dónde me digan que tengo que ir”, agrega.

Milagros solía hacer muchas actividades al aire libre con Toshi, algo que espera volver a hacer pronto. Cortesía



¿Cómo prevenir que se pierdan?



La médico veterinario Micaela Vizquerra, quien trabaja con WUF desde sus inicios, hace las siguientes recomendaciones para no caer en el angustiante ‘Se busca’.



- Lo primero es la correa, luego su collar y su plaquita. Antes de recibirlo, mándale a gravar una plaquita o medallita con su nombre y un número de contacto.

- El collar y correa deben de ser lo suficientemente gruesos como para que te asegure que aguantará a tu perro.

- Colócale un microchip. Varias clínicas veterinarias y algunos municipios ofrecen el servicio de aplicación de microchip, el cual es del tamaño de un arroz (aprox.) y se coloca de manera subcutánea en la parte superior de la espalda, a la altura del cuello.

- Recibir clases de entrenamiento para asegurar un buen control de tu perro por si se suelta la correa.



“También vale tomar en cuenta que en muchas ocasiones, lo que evita que roben a un perro es que se encuentre castrado/esterilizado ya que deja de servirle a los ladrones como reproductor. Eso reduce la probabilidad de venta por tener la cicatriz en caso de hembras o no tener testículos en caso de machos”, agrega Vizquerra.

¿QUÉ HACER SI SE PIERDE TU MASCOTA?



Usa las redes a tu favor

Las redes sociales son el medio ideal para publicar las fotos y los datos de tu mascota. Navega a través de lo que ya está publicado ya que muchas personas que encuentran mascotas perdidas, también publican su foto en este medio.



Volantea

Imprime avisos con la foto y las características de tu mascota. Colócalas en tu vecindario y vecindarios aledaños, ya sea en parques, supermercados, veterinarias y otros establecimientos de alto tránsito.



Recorre tu vecindario

Habla con las personas que circulan en tu zona, desde los vecinos, agentes de Serenazgo hasta los panaderos y repartidores de periódicos.



Publícalo en los medios

Llévalo al periódico, la radio y la televisión. Mientras más exposición, mejor.



Busca en lugares poco usuales

Una mascota extraviada puede ubicarse en lugares poco usuales como en arbustos, debajo de un carro, dentro de alcantarillas, etc. Tu mascota podría estar asustada y buscar refugio en un lugar que le brinde seguridad.



Aprovecha su olfato

Los perros y los gatos tienen un olfato agudo y pueden percibir olores a gran distancia. Una estrategia para que regresen es dejar afuera de casa su comida o una almohada con el olor de algún miembro de la familia.



Visita albergues y perreras municipales

No te limites solo a llamar, estos establecimientos tienen una gran carga de trabajo y diariamente reciben muchos casos.