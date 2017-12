¿Los partidos de fútbol asustan a tu perro?

Desde fuegos artificiales y tormentas hasta disparos de armas de fuego y sirenas de ambulancias. Los ruidos que activan los temblores de pánico en nuestros perros son muy variados, pero uno que siempre ha llamado la atención es uno que pareciera ser inofensivo: un partido televisado de futbol.



Muchos de quienes tenemos perros en casa, recién tomamos consciencia de lo odiosos que pueden ser ciertos ruidos cotidianos a partir de las reacciones que notamos en nuestras mascotas, como cuando le huyen a la aspiradora o cuando se esconden bajo el sillón al escuchar el pito de la alarma de incendios, un estruendoso estornudo y los berrinches de un niño.



En el caso de los juegos y los partidos, uno de los motivos detrás de tanto pánico a los gritos de festejo y las emociones altas, según la médico veterinaria de WUF Micaela Vizquerra, es que los perros, por tener un oído extremadamente sensible, escuchan mucho más que los humanos y al momento de gritar, los aturdimos y ellos no entienden cómo reaccionar.



“Lo otro a tomar en cuenta es que antes y durante el partido, normalmente las personas estamos haciendo los preparativos y luego reaccionando a lo que pasa en la cancha. Mientras tanto nuestros perros sienten el ambiente desequilibrado, no saben que está pasando y eso, a muchos les produce ansiedad y temor”, agrega Vizquerra.

Con tal de acompañar a sus humanos, muchos perros aceptan vivir de cerca el estrés que les genera el entusiasmo del partido.

Un estudio realizado hace un año por el veterinario y experto en comportamiento animal Jon Bowen para la compañía Zoetis, identificó –entre otros cosas- que una simple reunión de personas hablando en tono de voz moderadamente alto puede activar los temblores de pavor en un perro, ya sea que se estén divirtiendo o que estén discutiendo o peleando.



“Solo acuérdate de la última vez que viste un partido en tu sala”, comenta Bowen en un artículo relacionado con su estudio, “me pregunto cuántos perros se la pasaron escondidos debajo de un sillón”.



Según Bowen, aproximadamente la mitad de todos los perros que dan muestras de miedo a sonidos y ruidos, tienen en común un factor: la ansiedad.

Es fundamental estar al tanto de los miedos de tu mascota para saber cómo reaccionar ante distintas situaciones y así evitar mayores problemas.

Los típicos síntomas de un perro estresado por los ruidos que escucha a su alrededor son respiración acelerada, agitación, temblor corporal, esconderse detrás de los muebles o incluso buscar cómo escaparse. Ignorar estas señales puede agravar la situación.



Ha habido casos en los que, aterrados por el estruendo de los fuegos artificiales, por ejemplo, algunos perros han perdido la vida electrocutados, atropellados, asfixiados, entre tristes e innecesarios finales. Para evitar que tu mascota se haga daño o salga despavorida y se pierda en la calle, toma en cuenta lo siguiente:



- Asegúrate que durante el partido tu perro esté en un lugar seguro.



- Si sales a dar una vuelta con tu mascota o tienen planes de ver juntos el partido al aire libre, asegúrate de que esté con correa bien puesta.



- Por ningún motivo lo dejes salir solo a pasear, un grito de emoción puede provocar que salga corriendo en busca de refugio y que se termine perdiendo.



- Si aún no le has puesto su placa identificadora a tu perro, ahora es un buen momento. Las venden en las veterinarias y suelen llevar gravados el nombre del perro y un número telefónico donde ubicar al dueño.



- Si planeas darle algún remedio para calmar su ansiedad, lo mejor será consultar primero con su médico veterinario.



- La médico veterinaria Micaela Vizquerra recomienda darle Flores de Bach para calmar los nervios o agua de azahar. Consultar dosis con un médico veterinario.



- ¿Y qué pasa si tienes un gato? Según Vizquerra, los gatos son animales mucho más independientes que los perros y si algo les molesta, buscarán guarida en otra habitación.





Al estar alertas de los ruidos que perturban la paz de nuestros perros, tenemos más armas para planificar con tiempo y minimizar el estrés que pueden llegar a sentir.



Así que ya sabes, si tienes un perro en casa y estás pensando en sacar tus cornetas, panderetas y vuvuzelas para alentar a la selección peruana esta noche, piénsalo de nuevo, ello te puede dar 90 minutos entretenidos, pero por otro lado podrías perder a un gran amigo.