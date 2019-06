Perra sin hogar y discapacitada actuará en película peruana

En junio del año pasado, cuando quedó tirada e inmóvil sobre la pista tras ser atropellada, la perrita que protagonizará la nueva película de Tondero jamás hubiera imaginado que meses después terminaría actuando junto a reconocidos artistas peruanos.



Su nombre es Raiza, nombre que improvisó su rescatista Gabriela Huerta luego de responder a una llamada anónima que pedía ayuda para rescatar a una perra que había sido embestida y dejada a su suerte en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo.



A diferencia de miles de animales que mueren en completa soledad luego de ser atropellados, Raiza fue llevada a un veterinario. Ahí pasó unos días luego de ser operada y de ahí fue recibida en un albergue para perros, pero debido a su condición física, delicada en ese momento, no se adaptó.

Augusto Barrios y Raiza en pleno proceso de selección. Cortesía

Poco tiempo después apareció su ángel de la guarda: María Candia. Esta señora amadrina a varios perros en situaciones difíciles. Ella ayuda con comida, medicinas, a buscarles familia y en el caso de Raiza, aunque aún no le ha conseguido un hogar permanente, sí logró que se fijaran en ella y que le dieran trabajo como actriz.



En pocos días Tondero grabará las últimas escenas de “Doblemente embarazada”, una nueva película peruana que además de contar con Andrés Wiese, Carolina Cano y Nicolás Galindo, también tendrá a Raiza en su elenco.

Raiza con Andrés Wiese. Cortesía

Raiza con Augusto Barrios y Carolina Cano. Cortesía

Y aquí con Nicolás Galindo. Cortesía

“Los productores tenían en mente un perrito en silla de ruedas y Raiza tiene esa particularidad. De hecho así fue escrito el guion originalmente”, comenta Augusto Barrios, director de Perros Increíbles, una agencia encargada de preparar y dirigir perros para televisión, cine, fotografía y publicidad.



Partiendo de esa característica tan particular, se hizo una convocatoria abierta en busca del perro ideal para interpretar el papel de la mascota de la historia.



“Sabíamos que acostumbrar a una silla de ruedas a un perro en perfecto estado físico hubiera sido más complejo que hacerlo con uno que ya está familiarizado con la silla. Así que buscamos a uno que estuviera en adopción y que se adaptara al perfil del personaje: pequeño, dócil, juguetón, activo, cara simpática... La mayoría eran perros grandes y cuando encontramos a Raiza nos pareció ideal. Es una perrita muy valiente, es perfecta”, comenta Barrios.

Raiza en plena escena. Cortesía

Parte del equipo de "Doblemente embarazada". Cortesía

Perros Increíbles nació hace 20 años en Colombia y ya tiene 3 años en el Perú. Barrios cuenta que ahora se están abriendo a considerar a perros rescatados o de albergues para darles una oportunidad al ponerlos en vitrina.



Le preguntamos a este especialista en agility y entrenamiento de perros por qué tantear con perros de raza mixta que están en adopción en lugar de ir a lo seguro con perros de casa y características mejor definidas. Señaló que el estilo y conocimiento del entrenamiento que sigue esta empresa les permite practicar con cualquier tipo de perro.



“Solo buscamos que sean sociables con las personas, es lo único, porque no queremos poner en riego a los actores, y tampoco tenemos tiempo de modificar conductas”, agrega.

Barrios señala que en los últimos 3 años ha notado un giro en la actitud para solicitar perros actores para producciones, un giro que le está abriendo oportunidades a aquellos animales sin hogar que buscan uno permanente que los quiera bien.



“No lo habíamos hecho antes porque las productoras no lo pedían, pero ahora que hay una onda de rescates y adopciones, cada vez más directores están poniendo los ojos en eso”, señala Barrios. “De hecho en los últimos 3 años hemos notado que la mitad de los perros que entrenamos para producciones son rescatados, siempre bajo el perfil solicitado. Queremos darles una oportunidad al darles vitrina, el mundo los quiere ver y ellos también merecen ser vistos”.

Raiza, siempre en compañía de Barrios, en plena escena con el actor Andrés Wiese. Cortesía

Por lo general, se hace una convocatoria detallando las características del personajes pero sin especificar raza y por eso últimamente muchos albergues se están animando a enviar fotos de sus perros. Hace poco hubo éxito con un perrito llamado Fonzie, que hoy es el conductor de su propio programa de TV, “Historia de Patas” en Movistar Plus.



“Hay muchos perros en espera de un hogar y adoptar es una gran opción. No tengan miedo por la edad o por no conocerlos desde cachorros, todo lo contrario, ellos están esperando, y tampoco le teman a una limitación física, ellos interactúan igual y dan mucho amor.





* Si deseas conocer de cerca a Raiza, incluso tal vez estás considerando la posibilidad de sumarla a tu familia, contacta a Evelyn Mosquera al 916187854.