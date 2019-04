Con su perrita adoptada promueve beneficios de viajar con mascotas

Este sábado Camila Escudero, su perra Valeria y un grupo de aventureros volverán a ponerse las zapatillas y botitas de ‘trekking’ para escaparse una vez más de la rutina y pasar un día entero con sus mascotas al más puro aire libre.



Desde que adoptó a Valeria a través de la asociación WUF, Camila no ha parado de usar las redes sociales para promover la adopción de perros y la tenencia responsable de mascotas, y lo ha hecho principalmente realizando actividades que ejerciten y conecten a las personas con sus animales de compañía.

Valeria tiene unos 4 años de edad y según Camila, su mamá adoptiva, todavía tiene energía para rato. Cortesía

“Y es que llega una oportunidad de viaje y ¿que hacemos? Buscamos con quién dejar a nuestro perro en lugar de buscar formas de llevarlo con nosotros. Hacer actividades fuera de rutina y cerca de la naturaleza es fundamental para reforzar nuestro vínculo con ellos”, comenta Camilia.



Una serie de encuestas realizadas por ella a través de su cuenta de Instagram le reveló a esta estudiante de turismo y bloguera que la gran mayoría de sus seguidores no han tenido, o no se han dado, la oportunidad de viajar con sus mascotas. Cuando les tocó responder por qué, los motivos fueron desde “para no complicarse” hasta “no sabía que se podía”.

Aquí haciendo un breve descanso en las Lomas de Lúcumo. Cortesía

Debido a su pasión por el turismo y la aventura, a Camila le salió natural subir a Valeria a un carro, una camioneta o un bus en dirección a alguna montaña o laguna para pasar horas o días diferentes a los habituales en medio de la naturaleza más pura.



Camila y Valeria han viajado por su cuenta al nevado Rajuntay (a 4 horas de Lima), a Huaraz, a la ciudadela de Rúpac, a los bosques y cataratas de Huancaya, a la Laguna Nevería en San Mateo, a las Lomas de Lúcumo, al Mirador de Callahuanca, a las Lagunas Gemelas (cerca a Matucana), a la cataratas de Antankallo y a Huanano, en San Jorónimo de Surco.

Antankallo, la catarata más turista que tiene Matucana. La caminata es de 2.5km. Cortesía

Con esta experiencia, Camila y Valeria agarraron confianza y Camila comenzó a organizar paseos y viajes grupales. A la fecha, ya ha realizado cinco viajes a los siguientes destinos: Antankallo (2), Huanano, Lagunas Gemelas y Callahuanca. Y este 6 de abril ella y Valeria volverán a Antankallo como las líderes de su 6ta excursión grupal.



“Todavía queda un largo camino por recorrer, pero sé que vamos a lograr un mejor mundo para los 4 patas. La idea es que todos sepan que es totalmente posible viajar con sus mascotas y que lo pueden hacer por su cuenta sin mayores complicaciones. Solo es cuestión de tener la iniciativa, informarse y hacerlo”, agrega Camila.

Rajuntay, un nevado ubicado a unas 4 horas de Lima. Se puede acampar y ver varias lagunas espectaculares desde ahí. Cortesía

Laguna 69, una pequeña laguna cerca de la ciudad de Yungay, en la región de Áncash, Perú. Cortesía



Beneficios

- El principal beneficio es reforzar el vínculo que tenemos con ellos en un entorno natural. En nuestra rutina estamos llenos de estrés con el trabajo y/o estudios, entonces los paseos diarios a veces no son suficientes o no tienen la calidad que ellos necesitan.

- Podemos pasar todo un día con ellos echados sobre nuestra cama o sillón (me ha pasado) y claro, ellos más que felices porque están a nuestro lado, pero no es lo que necesitan. En mi caso Vale fue la motivación que necesitaba para dejar la depresión o el estrés, para pararme y salir con ella de aventura.

- Otro beneficio es que al estar en contacto con la naturaleza, ambos persona y perro liberan endorfinas, por ende le podemos decir ‘chau’ al estrés.



Precauciones

- Proteger sus almohadillas con cera especial o zapatillas con suela especial para caminatas largas y en terrenos irregulares.

- Asegurarse de que siempre estén hidratados. Lleva una buena reserva de agua y snacks.

- Para perros de piel sensible o expuesta, como los de raza Perro Peruano, es necesario protegerlos con bloqueador solar y/o ropa especial, así se evita quemaduras del sol en su piel. Ponerles lentes y/o gorritos para perros también ayuda, si es que se dejan.

- Si el destino es frío, llevar casacas adecuadas.



Primeros auxilios

- Llevar un botiquín tanto para perros como para humanos.

Toma nota de qué meter en tu maletín la próxima vez que salgas de viaje con tu perro. Cortesía



* Camilia Escudero es estudiante de turismo y tiene un blog llamado ‘Wildest Trips - Camila y Valeria’ en Facebook e Instagram, con más de 11,600 seguidores en Facebook y 13,300 seguidores en Instagram.



* En octubre del 2015 Camila adoptó a Valeria del portal de Internet de la asociación sin fines de lucro WUF. Valeria tenía unos 9 meses cuando fue adoptada, meses antes había sido encontrada por un grupo de rescatistas del albergue Milagros Perrunos deambulando sola por unas calles en Villa El Salvador. Estaba enferma y seriamente desnutrida.



¿Qué es WUF?

WUF es una asociación sin fines de lucro dedicada a la promoción de la adopción, el trabajo de concientización sobre la realidad de los perros en estado de abandono y la ejecución de proyectos que contribuyan a la construcción de un mundo mejor para todos los perros.