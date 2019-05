Perro que sobrevivió la calle, lanzará su propio programa de TV

Este frondoso peluchón, que alguna vez fue ignorado por la gente y dejado a morir en plena carretera, en pocos días lanzará al aire su propio programa de televisión.



Fonzie, nombre que su rescatista le dio en honor al protagonista de la serie ‘Días Felices’, a partir de este viernes será la cara de ‘Historia de Patas’, una nueva producción de Movistar Plus.

Fonzie y Giovanni Ciccia junto a otros talentos del canal en el programa 'Wantan Nights', conducido por Carlos Carlín. (Foto: Cortesía Media Networks) Cortesía

A diferencia de otros programas de mascotas, éste busca generar un cambio en la forma en que las personas nos vinculamos con nuestros animales de compañía. Barbas, nombre ficticio con el que Fonzie conducirá este programa apoyado por la voz del actor Giovanni Ciccia, tendrá a su lado todo un equipo de creativos y productores. Y pensar que alguna vez este perro no tuvo ni un solo humano que apostara por él.

Fonzie en un día de grabación ensayando la sonrisota que lo caracteriza. (Foto: Cortesía Ximena Llosa) Cortesía

Fonzie ya lleva más de dos semanas grabando para ‘Historias de Patas’, pero en realidad su historia empieza hace 7 años cuando su rescatista, Eva Limas, lo vio en un paradero en plena Panamericana Norte.



En ese instante Eva se sentía tan abrumada por el número de perros que ya tenía en su albergue Huellas Inocentes Perú que intentó ignorarlo. No veía cómo encargarse de un perro más, pero su conciencia la ganó.

Fonzie apenas llegó al albergue y luego posando varios años más tarde. (Fotos: Cortesía albergue Huellas Inocentes Perú) Cortesía

Eve Mosquera, miembro del equipo de este albergue de perros ubicado en San Martín de Porres, cuenta que ese día Eva cargó al perro de aproximadamente 1 año de edad, y se lo llevó directo al veterinario que las apoya.



“Tenía fracturadas las patas traseras, lo habían atropellado. Posteamos su foto, pero nadie lo reclamó, así que Eva se encargó de su rehabilitación y con el tiempo se recuperó por completo”, cuenta Eve, quien se encarga de la comunicación de este albergue y de conseguir nuevas oportunidades para los 34 perros que tienen en espera de ser adoptados.

Fonzie junto a algunos de sus ex compañeros en el albergue Huellas Inocentes Perú. Hay más de 30 en espera de un hogar. (Foto: Cortesía) Cortesía

Hasta hace pocas semanas, Fonzie era uno de esos perros, pero todo cambió el día en que Eve fue contactada por una amiga suya que trabaja en Producción. Le comentó que estaban haciendo un casting de perros para un programa de televisión y le preguntó si tendría alguno en el albergue que diera la talla.



“Por supuesto mandé fotos de todos nuestros perritos rescatados y finalmente eligieron a uno llamado Potsi. Ese día fue un domingo y me dijeron que había que grabar con él al día siguiente. Yo no estaba en al albergue, andaba en una campaña de esterilización. Cuando fui a buscar a Potsi el lunes me encontré con la sorpresa de que lo habían rapado para bañarlo, casi me da algo. Eva me dijo ‘Pero no te preocupes, también tenemos a Fonzie’, y fue perfecto porque Potsi y Fonzie se parecen mucho”, recuerda Eve.



A modo de ensayo, ese lunes Fonzie grabó un comercial y la promo del programa, y lo hizo como todo un profesional. Este cruce de Schnauzer y Fox Terrier de 16 kilos y unos 7 años de edad, pasó la prueba con honores, y Potsi pasó a ser su flamante ‘back up’.

Potsi será el reemplazo de Fonzie en caso éste último no pueda grabar algún segmento del programa. (Foto: Cortesía) Cortesía

En su primer programa, Barbas (Fonzie) compartirá tres historias: una sobre el albergue Milagros Perrunos, afiliado a WUF, y su trabajo con perros discapacitados; otra sobre un perro llamado Blue y una niña con autismo; y otra sobre un parque canino y cómo darle un espacio digno a nuestros perros.



“Se busca presentar casos que inviten a establecer un vínculo más fuerte entre el ser humano y sus animales de compañía, así como también dejar bien claro que los animales silvestres no son mascotas. Y todo desde la perspectiva de Barbas”, explica Begoña Bocanegra, una de las productoras de ‘Historias de Patas’.

En plena grabación. (Foto: Cortesía) Cortesía

La convocatoria fue hecha por la empresa Perros Increíbles del entrenador Augusto Barrios, quien prepara animales para toda una serie de producciones. (Foto: Cortesía) Cortesía

Fonzie junto a Antonia del Solar, Ximena Llosa y otros integrantes del equipo de Movistar Plus. Cortesía

Para Giovanni Ciccia será su primera vez doblando la voz de un perro para un programa de televisión de este tipo. En entrevista con esta página, dijo estar más que fascinado por la oportunidad de darle voz a un animal.



“Todo lo que podría decir un perro si pudiera hablar... Esta iniciativa surge en un momento en que el animalismo está más vivo que nunca. El respeto por un animal es el primer paso para aprender a respetarnos como especie humana, si no lo hacemos será difícil respetar a nuestro prójimo. Es un buen ejercicio empezar por los que tienen menos recursos”, comenta el actor.

En casa, Giovanni Ciccia tiene 2 gatos adoptados y un conejo que recibió de regalo. Según dijo, ésta experiencia con Fonzie será su aventura más larga y cariñosa con un animal. (Foto: G. Ciccia) Cortesía

Al preguntarle a Eve por qué se les ha hecho tan difícil conseguir hogares para Fonzie y los otros 33 perros que tienen en el albergue, dijo que el ser adulto y de raza mixta son las principales barreras.



“La gente no se fija en si es un perro equilibrado, si se lleva bien con niños, adultos u otros perros, si está educado, si está sano o si se echa para que le hagas cariño en la panza. Generalmente a los potenciales adoptantes solo les importa la apariencia del perro. Ya es hora de cambiar el chip”, comenta Eve.



Para suerte de Fonzie, alguien ya lo hizo. A los pocos días de ser el elegido para conducir ‘Historias de perros’, también ganó una familia. Dos personas relacionadas con el canal se enamoraron de su personalidad desde que lo conocieron. El que alguien le diera vitrina no solo abrió más posibilidades para este perro, también lo hizo para los que deja en el albergue.

El albergue Huellas Inocentes Perú fue fundado por Eva Limas hace 13 años. Hoy ella cuenta con el apoyo de Eve Mosquera, Araceli Solano y Leslie Solano. (Foto: Cortesía) Cortesía



* Para más información sobre el albergue Huellas Inocentes Perú y los perros que tiene en adopción, visita su página en Facebook.



'Historias de Patas'

Cuándo: Todos los viernes, 9pm.

Lanzamiento: 10 de mayo.

Dónde: Canales 706 Plus TV y 06 de cable Movistar