Anaïs Anaya es madre, esposa, activista, asesora independiente en contabilidad y finanzas y también directora de Voz Animal, organización que en poco más de una década ha cambiado la vida de más de 3.800 animales víctimas del abandono o abuso.

—¿Cuánto ha evolucionado la mirada de las personas sobre la adopción?

Creo que la gente aún aplica por impulso. Por eso, hemos ajustado los perfiles y filtros: la persona debe ser mayor de 28 años, con un trabajo fijo y estable, y que todos en su casa estén de acuerdo con la adopción. Y en caso de un cachorro, que se comprometan a esterilizarlo.

— Ustedes usan un formulario con unas 30 preguntas. ¿Rechazan a muchos?

Todo el tiempo. Por un perro chiquito y peludito, que es de los que se va más rápido, van a llegar como 10 fichas de adopción, de las cuales quizá solo una califique, bajo nuestros criterios.

En Voz Animal viven 106 perros y 65 gatos, pero también pagamos hogares temporales en hoteles a perritos con necesidades especiales. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

—¿Qué se debe tener en cuenta antes de adoptar?

Siempre les explicamos a las personas que adoptar un perro no es una distracción. Es un compromiso que toma tiempo, dinero y dedicación.

—¿Cuántos animales viven aquí?

Hay 106 perros y 65 gatos, pero también pagamos hogares temporales en hoteles a perritos con necesidades especiales: algunos parapléjicos, epilépticos o muy viejos, los cuales tienen que tomar medicamentos cada ocho horas, por ejemplo.

—¿Cuál es la inversión mensual para mantener Voz Animal?

Cubrimos todo lo necesario con S/20 mil y eso que el terreno que tenemos es propio.

Hay fondos que recaudamos con programas como el de apadrinar un perro si te gusta y no puedes adoptarlo. También tenemos alianzas con empresas privadas. Acá, perros y gatos comen una tonelada y media al mes. De ahí, una tonelada la conseguimos por donación y la otra media la gestionamos nosotros. Si tenemos que comprarla, lo hacemos.

“Solo en un hogar pueden descubrir que hay amor, que han sido elegidos parte de una familia. En un albergue no”, señala Anaya. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

— ¿Cuándo termina tu vínculo con los perros que consiguen un hogar?

No es que hagamos seguimiento para toda la vida [del perro], pero siempre les recalcamos a las personas que si tienen algún problema con el animal y no lo podrán tener, nos llamen a nosotros, que no busquen a cualquiera para regalarlo. Un animal que sale de aquí siempre va a poder volver, al menos a nuestra custodia, para saber qué haremos con él. Hace dos días pasó y hemos traído a uno de vuelta.

— ¿Cuánto contribuye en tu trabajo el ‘boom’ de las redes sociales?

Sin redes sociales, no podríamos difundir nuestras iniciativas, porque estamos lejos de Lima y las campañas presenciales de adopción, por ejemplo, no siempre funcionan. Las redes son fundamentales también para captar donaciones e invitar a más voluntarios.

— Algunos albergues me contaron que tienen que ocultar su ubicación en las aplicaciones y no comparten su dirección…

De alguna forma, tenemos que estar escondidos. Este año, por ejemplo, han abandonado en la puerta de Voz Animal a 14 o 15 perros. Pero en la zona hay cuatro albergues: a veces caemos nosotros, otras veces le toca a alguno de los demás. El abandono de perros es perenne, ocurre todo el tiempo.

Además de perros, Voz Animal tiene un espacio para gatos. Actualmente, en el albergue conviven 65. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

—¿Por qué es importante que un perro encuentre una familia y no termine sus días en un albergue?

Porque, a pesar de que tiene un sitio para dormir y está fuera de peligro, en un albergue no siente el cariño real de un hogar. La mayoría de perros vienen de la calle y aún están asustados. Solo en un hogar pueden descubrir que hay amor, que han sido elegidos parte de una familia. En un albergue no.

—¿Te afecta emocionalmente este trabajo? Por un lado, hay un esfuerzo enorme por rescatar a un perro en una situación extrema, pero sales a la calle y encuentras 10 más así…

Antes más que ahora, porque creo que vas madurando. Empecé en esto hace 12 años. Da pena y pienso en que quizá pueda irme a otro país para no ver esto y vivir tranquila, pero también veo las cifras que conseguimos todos los años y sé que hemos ayudado un montón.

—¿Cuáles son los principales logros de la organización?

A la fecha, hemos esterilizado a más de 16.000 animales, dado en adopción a más de 3.800 animales, rescatado a más de 3.000 y mandado al extranjero a 60 animales en adopción. Además, en estos 12 años hemos impactado a más de 8.000 niños en charlas que ofrecemos en colegios o a los niños que recibimos acá.

—¿Cuál es el mensaje que transmiten en las charlas y actividades?

Las charlas buscan que la gente deje de asociar la palabra ‘perro’ con compra. También promovemos la educación para que la gente aprenda cómo ser un dueño responsable y sepa qué necesita un animal en casa, además de la esterilización. •

En el Perú no existe un registro nacional de perros en situación de abandono, aunque un estudio elaborado por especialistas de la Universidad Cayetano Heredia en el 2019 estimó que estos eran más de seis millones. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Ten esto en cuenta antes de buscar una mascota

1. Tiempo y dedicación son lo más importante

Es importante que el animal salga a pasear todos los días, porque necesita constante ejercicio y estímulos mentales. No importa si usted nota que su mascota es muy tranquila o sedentaria. En todos los casos, no debe permanecer encerrado o vivir abandonado en el techo de la casa. Siempre téngalo en cuenta.

2. Debe asignar un ingreso mensual

Un perro necesita ir al veterinario, recibir todas sus vacunas, estar correctamente alimentado, entre otros gastos. Eventualmente, podría requerir alguna cirugía o tratamiento para una enfermedad. Y si la familia que tiene al animal sale de viaje y no puede llevarlo, quizá deba pagarle un hospedaje.

3. Respetar un compromiso de varios años

Dependiendo de la raza, un perro acompañará a una familia por lo menos 10 años. Si esta tiene que mudarse de casa o viajar para vivir en otra ciudad o país, es indispensable que se tenga en cuenta también a la mascota. No debemos considerarla un adorno de la casa, sino parte de la familia.

4. Distintas formas de ayudar

Si usted quiere contribuir con la labor que realiza la organización Voz Animal, puede adoptar o apadrinar un perro, efectuar donaciones, pero también ofrecer su tiempo como voluntario para sacar a los perros a pasear y otras actividades. Puede contactarse a: info@vozanimalperu.com.