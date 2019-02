Estos perros de tamaños opuestos comparten una historia de abuso y rescate

Para Maxi Sanseviero y Daphne Martin de Rossi no es raro salir a pasear con Jack y Pibi por Barranco y toparse con la pregunta “¿Me puedo tomar una foto con tu perro?”.



Pibi podrá sonar a perro chiquito, pero detrás de ese nombre hay todo un Gran Danés de 63 kilos y 1 año y medio cargadito de energía. Y pensar que hace apenas 8 meses fue rescatado con la mitad de su peso actual y heridas en distintas partes de su cuerpo.

Pibi siempre roba cámara, a dónde vaya, pero aquí se la tomó en serio, y literal. Andrea Carrión

Todo empezó el día en que Maxi quiso comprarle una cría de Gran Danés a un amigo suyo que cría esta raza de perros. Al final no pudo pagar los 900 dólares que costaba el cachorro y terminó siendo vendido por el doble de precio a una señora.



Meses después, el amigo criador hizo una visita de rutina para ver cómo estaba el cachorro y su sorpresa fue más grande que el perro.

“A la dueña le habían diagnosticado cáncer, así que se fue Miami a tratarse y dejó a Pibi a cuidado del chofer. Lamentablemente, esta persona no lo cuidó como debía. Un día mi amigo, que es súper responsable con los perros que cría y hace visitas de rutina a las familias que le compran perros, fue a visitar a Pibi y lo encontró en los huesos. Encima su lomo estaba lleno de heridas por haberse querido escapar de un espacio chiquitito y enrejado en donde lo había tenido encerrado. El pobre estaba en un estado calamitoso”, comenta Maxi.



Este amigo no pensó en mejor persona que en Maxi para ofrecerle al perro y en julio del 2018, irónicamente, Maxi recibía al mismo perro que tanto había querido comprar, solo que esta vez en calidad de adoptado.

Samanta y Pibi funcionan como hermanos y mejores amigos. Andrea Carrión

“Desde el primer día su relación con mi hija Samanta fue de amor puro. Fue ella quien le puso Pibi. Aunque, claro, al principio fue un poco complicado porque como Pibi es un poco grande... un poco (risas), él la empujaba de casualidad al pasar cerca o le metía colasos en el ojo. Entonces los primeros meses fueron de adaptación, hoy hasta se echan y juegan juntos”, cuenta Maxi.



Con quien la química no fluyó inmediatamente –y hasta ahora sigue habiendo cierto roce– es con Jack, un perro de raza Jack Russell que se va por los 14 años de edad. Como buen adulto mayor que es, su tolerancia con un cachorro gigante no es mucha, y menos cuando Pibi invade su cama.

Pibi está en todas, y es tan simpático que, como sea cae bien y hace reír. Andrea Carrión

Jack llegó a esta familia gracias a Daphne. De no haber sido por ella y su tía, tal vez este perro seguiría siendo blanco de abuso o estaría al otro lado del arco iris, como a algunas personas les gusta decir cuando fallece una mascota.



“Jack llegó a la casa de una tía mía luego de ser rescatado de un lugar donde, según denuncias de los vecinos, lo golpeaban mucho. Por eso mismo el pobre Jack estaba traumado y con el tiempo a mi tía se le complicó seguir cuidando de él. Y es que Jack es tan ansioso que le tiene pavor a estar solo y se termina haciendo daño, tanto que en casa de mi tía se estrellaba contra la puerta cuando lo dejaba solo y los vecinos se quejaban porque hacía mucha bulla. Un día me dijo ‘No sé si dormirlo, no sé qué más hacer’, así que Maxi y yo aceptamos recibirlo y adoptarlo”, comenta Daphne.

Jack podrá ser un perro con miedos y problemas de ansiedad, pero ha demostrado que no hay edad para aprender a confiar. Andrea Carrión

Tal como lo imaginó Maxi, para Samanta crecer con Jack ha sido muy positivo. Andrea Carrión

Jack no solo le temía a quedarse solo, también le temblaba a las escobas, a los trapeadores, los palos, los ruidos fuertes y cuando por algún motivo se alzaba la voz, incluso a ciertas personas desconocidas. Han pasado 3 años desde que llegó a Maxi y Daphne, y ambos aseguran que hoy es un perrito más tranquilo y seguro.



“Cuando salí embarazada, Maxi me decía que lo mejor que podía tener Samy era un perro por ser una gran compañía para los niños y me pareció bien que fuera parte de la familia. Entonces pasó lo de Jack y lo vimos como una oportunidad”, explica Daphne. “Sí reconozco que es bastante complicado y tedioso, los perros en sí necesitan de mucha atención, son una gran responsabilidad, pero no me arrepiento. Jack ha mejorado mucho y sigue mejorando”, agrega.

Al principio su relación con Samanta era distante, ahora hasta se deja apachurrar por ella. Andrea Carrión

Ambos coinciden que esta experiencia es positiva por dónde se le mire. Daphne ha comprobado que su primera opción siempre será adoptar una mascota antes de comprarla, mientras que para Maxi el comprar puede ser válido siempre y cuando sea a un criador responsable con sus animales.



"Igual adoptar está muy bueno porque ayudas a animales que no tienen otras opciones", señala Maxi. Daphne solo puede estar de acuerdo con él.



"En estos albergues de perros o gatos siempre habrá uno que se va a acercar a moverte la cola, a buscar cariño o a querer jugar contigo, y ese será el indicado. Esos perros necesitan mucho amor y si puedes dárselo, ¿por qué no hacerlo?", agrega Daphne.

En familia. Andrea Carrión

En el Perú, existen muchas opciones para adoptar un perro. Una asociación sin fines de lucro que ofrece un portal en Internet a través del cual puedes ver distintos tipos de perros en adopción es WUF. Aquí no solo podrían encontrar a tu próxima mascota, también tienes la posibilidad de ayudar a miles de perros sin adoptarlos. Conoce más sobre WUF ingresando a wuf.pe