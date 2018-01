Perros vivos al basural como un paquete más

Hace unos días, la fotografía de un perro vivo y en buenas condiciones metido hasta el cuello en una bolsa de rafia causó indignación en redes sociales, particularmente porque el animal había sido arrojado en medio de un basural como un desecho más.



La publicación, que hasta el momento ha sido compartida más de 3,700 veces en Facebook, generó una ola de reacciones; desde fuertes insultos y pedidos de auxilio para el animal hasta propuestas para realizar un plantón frente a la residencia del responsable del abandono. Luego la foto de una persona sacando al perro del basural para supuestamente llevarlo en mototaxi a un veterinario, trajo cierto alivio a la interacción.

El del perro en la bolsa de rafia no es el único caso público y reciente de abandono en basural. Según Alexis Casanova, quien comenta en la publicación anterior (publicada el 3 de enero), hace un par de meses encontró a un cachorrito vivo dentro de una bolsa en el mismo basural, aparentemente ubicado en una zona al norte de Lima Metropolitana.



Lamentablemente, es una realidad que se repite con demasiada frecuencia, y no solo sucede en el Perú.



Recientemente el portal thedodo.com publicó el caso de una perrita llamada Charlotte que también fue abandonada en un basural en alguna ciudad de Estados Unidos.



En este video, realizado por la Sociedad Americana para la Prevención de Crueldad contra los Animales (ASPCA), se explica que esta perrita de tamaño pequeño y aparentemente de raza Poodle, fue abandonada con sus patitas traseras completamente paralizadas. Posiblemente ese fue el motivo del abandono.

Sin embargo, a Charlotte le esperaba un rescate exitoso y una recuperación milagrosa y casi completa. No fue fácil al inicio, la perrita se mostraba estresada y temerosa. Por suerte aprendió a confiar de nuevo y encontró a alguien que la quiera de verdad. Hoy vive en un hogar que sabe apreciarla tal y como es.

Aunque tal vez uno de los casos más impactantes sea el de Patrick. Este cachorro fue encontrado en una bolsa dentro de un contenedor de basura frente a un edificio en Nueva Jersey (EE.UU.). Quienes lo encontraron creyeron que estaba muerto, pero Patrick aún mostraba signos de vida casi imperceptibles.

Según la página Sr. Bone, que publicó esta historia en setiembre del 2016, Patrick fue salvado del contenedor minutos antes de que un camión pasara a compactar la basura. El perro pasó semanas en cuidados intensivos, hasta que se convirtió en un hermoso y robusto Pitbull y fue felizmente adoptado por una mujer.





Desafortunadamente millones de animales -perros y gatos en su mayoría- no corren la misma suerte de los casos citados líneas arriba. A cada rato se ven historias de dos, tres, siete cachorritos vivos metidos en una bolsa y arrojados a basurales, parques, carreteras o a las orillas de los ríos con la sola intención de que mueran. Por lo general estos animales son resultado de preñeces no deseadas y/o de escasez de recursos para ocuparse de ellos.



Mucha gente no toma consciencia que estos animales también sufren, que también pasan hambre, frío, que también sienten dolor y miedo.



Tal vez sea una realidad que ha existido toda la vida y debido a la masificación de los medios y el Internet, hoy la sentimos más cerca. Sin embargo, ello no le resta importancia y la urgente necesidad de tomar consciencia y asumir responsabilidades.

Como asociación que busca crear un mundo mejor para todos los perros promoviendo la adopción y la tenencia responsable de mascotas, entre otras acciones destinadas a la misma causa, WUF siempre recomienda esterilizar a las mascotas y adoptar en lugar de comprarlas.



Los animales también tienen necesidades, desde alimentación y cuidado veterinario hasta atención y cariño. Por ello es fundamental que quien adquiere una mascota, esté 100% comprometido y seguro de estar listo para ser responsable del animal a lo largo de toda su vida.





